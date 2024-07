María José Suárez, firme ante la confirmación de infidelidad de Escassi: "Lo que quiero es que pase todo cuanto antes"

La ruptura de María José Suárez (49 años) y Álvaro Muñoz Escassi (49) está acaparando todos los focos. Era la propia modelo quien utilizaba su perfil de Instagram para confirmar de primera mano que su romance con el Escassi había llegado a su fin. Por su parte, el jinete no tardaba en aparecer ante los medios asegurando que la ruptura había sido amistosa y se deshacía en halagos hacia la modelo.

Sin embargo, lejos quedaron las declaraciones de Escassi en las que apuntaba que María José "siempre será la mujer de su vida". Un correo electrónico y varios rumores de infidelidad han sido clave en la decisión de la sevillana Se trata de un misterioso mail con información muy específica sobre una presunta deslealtad por parte de él.

Álvaro Muñoz Escassi se ha pronunciado al respecto en el programa TardeAR para aclarar todas las acusaciones vertidas sobre su persona. "Lo que ha pasado entre nosotros, María José lo llama infidelidad. Son situaciones que han surgido porque hemos estado distanciados mucho tiempo, pero ella sabe perfectamente de qué va la película". A estas palabras, el jinete ha añadido que está dispuesto a emprender acciones legales con la persona que envió el correo a María José.

En la mañana de este miércoles, 3 de julio, María José ha puesto rumbo a Madrid junto a su hijo y ha aprovechado la ocasión para dar su punto de vista tras conocer que su expareja quiere interponer medidas judiciales con la persona que le envío el mail de la infidelidad.

María José Suárez y Álvaro Muñoz Escassi en una de sus últimas imágenes juntos Gtres

Algo cautelosa, la empresaria ha reconocido ante los micrófonos de Europa Press que "ya he hablado y voy a mantenerme en que no voy a seguir hablando de este tema porque, además, lo que quiero es que pase cuanto antes mejor" porque "tengo ahora 15 días para estar tranquila, estar con la gente que realmente me quiere. Estar procesando todo esto y ya no quiero hablar nada más".

Aunque se ha mostrado bastante sorprendida al conocer que Escassi habría conocido otra cara de María José después de la ruptura, la diseñadora ha encontrado en el silencio su mejor aliado. Aun así, ha señalado que está "fuerte" y "preparada" para todo que tenga que venir.

Si Álvaro Muñoz Escassi aseguraba que iba a pasar el verano soltero y sin preocupaciones, la que fuera Miss España también lo tiene claro y se ha mostrado clara y concisa: "Yo, igual. Soltera". Al mismo tiempo, ha cerrado la puerta a cualquier rumor que hablase sobre una presunta aparición en algún plato de televisión: "No, no es el caso".

Finalmente, la modelo ha confesado que estaba algo apenada al tener que dejar a su hijo con su padre, aunque está segura de que el pequeño estará estupendamente: "Eso sí que me pone triste a mí, tener que dejar al niño ahora. Pero bueno, sé que va a estar feliz con sus abuelos, con su papi en Barcelona. Va a estar encantado así que, bueno, me toca".