Fayna Bethencourt relata su infierno con 'El Yoyas': "Si llego a vivir en la península, seguramente no estaría aqui"

Hace ya algo más de una semana que el nombre de Carlos Navarro (46 años), 'El Yoyas', volvía a estar en boca de todos. El que fuera concursante de Gran Hermano tenía una orden de busca y captura desde hace más de año y medio tras una denuncia por amenazas y violencia interpuesta por su expareja y madre de sus hijos, Fayna Bethencourt (48). Una denuncia por la que finalmente fue condenado a más de cinco años de prisión.

Después de encontrarse en paradero desconocido cerca de dos años, la policía finalmente logró dar con el exconcursante escondido en un bosque y en unas condiciones poco salubres. Toda esta situación ha sido lo que ha llevado a Carlos a ingresar en la cárcel de Brians 2 en el módulo de violencia machista, donde cumplirá condena por cuestiones de maltrato, lesiones, amenazas y vejaciones leves.

Hace unos pocos días, 'El Yoyas' se pronunciaba desde la cárcel a través de una carta que su abogado facilitó a TardeAR. En ella, el excolaborador televisivo culpaba a Fayna por la pérdida de contacto con sus hijos. Hoy ha sido Fayna quien ha concedido una de las entrevistas más esperadas del mes a la revista Lecturas, en la que se ha abierto en canal para recordar sus momentos más duros con el padre de sus hijos.

Fayna Bethencourt ha abierto su corazón con Lecturas para hablar alto y claro sobre la complicada relación vivida con el exconcursante. La canaria ha desvelado cómo se ha sentido tras ver detenido a 'El Yoyas' después de que este huyera para no cumplir la condena de cincos años y ocho meses de prisión a los que fue condenado por actuar de una forma violenta con ella.

Con un desgarrador testimonio, Fayna se muestra "aliviada" con la detención de Carlos Navarro. "La idea de cruzármelo alguna vez, o que viniera por detrás, es lo que yo más temía. El miedo más fuerte era que me pillara desprevenida". Aun así, la canaria siente que su pesadilla no ha terminado del todo y sostiene en que el padre de sus hijos "morirá matando".

Fayna y Carlos se conocieron en el programa Gran Hermano en el año 2001 e iniciaron una relación que ya desde el primer momento estuvo marcada por la violencia. De hecho, 'El Yoyas' llegó a ser expulsado del formato por un desagradable episodio con Bethencourt. Aunque, una vez fuera de la casa de Guadalix, continuaron con la relación como si el incidente no hubiera existido.

Si hay algo que la canaria agradece es la distancia geográfica que existía entre ella y Navarro pues, de no ser así, para Fayna la situación hubiera sido muy distinta: "Llego a vivir en la península y probablemente no estaría aquí, o directamente no estaría".

Uno de los momentos más emocionantes ha sido recordar el relato de sus hijos. En concreto, una escena en la que el más pequeño tiró un batido de fresa a Carlos Navarro para defender a su madre de una agresión. "Carlos es un psicópata narcisista. Siempre me amenazaba con llevarse a los niños, si no me mataba antes", unas duras palabras que han hecho recordar a la canaria una de tantas terribles imágenes.

Ahora, ya con 'El Yoyas' en prisión, Fayna puede respirar algo más tranquila y está cumpliendo su sueño de actriz. A la vez, compagina su trabajo en el teatro con un pódcast que promueve la cultura en Canarias.