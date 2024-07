'El Yoyas' rompe su silencio desde la cárcel: "Fayna les quitó los teléfonos a mis hijos para que no me hablaran"

Ha pasado una semana desde que la Policía detuviera a Carlos Navarro (46 años), más conocido como 'El Yoyas', después de estar en paradero desconocido durante más de año y medio. El exconcursante de Gran Hermano tenía una orden de búsqueda y captura por amenazas y violencia interpuesta a finales de 2022 por su expareja, la también concursante Fayna Bethencourt (48).

Todo esto ha llevado a Carlos a ingresar en la cárcel de Brians 2 en el módulo de violencia machista. Allí cumplirá la condena de cinco años y ocho meses por las cuestiones de maltrato, lesiones, amenazas y vejaciones leves.

Siete días más tarde, Navarro se ha pronunciado desde prisión enviando una carta al programa TardeAR, presentado por Beatriz Archidona (40) ahora que Ana Rosa Quintana (68) está de vacaciones. Un texto en el que no tiene buenas palabras hacia su expareja, a la que culpa de la pérdida de relación con sus hijos.

La carta comienza con un Carlos Navarro expectante con respecto a su futuro en prisión, con una tranquilidad no común en personas que están en una situación parecida."Aún es pronto para saber cómo estaré aquí porque la condena es elevada. He hablado con el psicólogo y la asistenta social y me decían que lo mío era para un tercer grado directo, pero claro, si hubiera entrado el primer día". Con estas sentenciadoras palabras, el excolaborador televisivo abría paso a un escrito en el que, si bien muestra signos de arrepentimiento, lejos queda de momento el perdón.

'El Yoyas' utiliza la carta como un arma contra Fayna Bethencourt, a quien considera responsable de la pérdida de comunicación con sus hijos. Sin embargo, la que fuera concursante de GH no es el único inconveniente para Navarro y la relación con sus pequeños. También achaca esta situación a la depresión que lleva padeciendo varios años.

"Yo en 2017 tenía a mis hijos que cuando me decían de hacer actividades, no podía. La depresión no me dejaba actuar, y con esta condena y quitándome la patria potestad, yo doy por perdida la relación con mis hijos", explica 'El Yoyas' culpando a la madre de sus hijos de haberles quitado los teléfonos y cortar para, presuntamente, cortar todo tipo de contacto con él.

Aun así, el gran hermano se mantiene firme y asegura contar con el apoyo de su familia, que siempre le ha ofrecido ayuda. Incluso cuando se encontraba refugiado en el bosque para así no ser descubierto: "Tengo apoyo de mi familia y sin ellos, lo demás no importa".

Fayna por el momento no ha ofrecido ninguna declaración. Las últimas palabras de la concursante salían horas después de la detención de Navarro. Emocionada y enormemente agradecida expresaba la gratitud hacia sus seguidores por los mensajes de apoyo: "Valoro de corazón cada mensaje de alegría por mí y los míos. Les abrazo muy fuerte a todos especialmente a los que han estado apoyándome durante todo este tiempo en esta lucha".