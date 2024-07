Michael Rubin regresa con la 'White Party', el evento que reúne a Kim Kardashian, Leonardo DiCaprio y Beyoncé

Para los estadounidenses hay dos días sagrados en su calendario; el cuarto jueves de noviembre, Día de Acción de Gracias; y el 4 de julio, Día de la Independencia. Este último ya está a la vuelta de la esquina y los norteamericanos se preparan para tirar la casa por la ventana. Hay fuegos artificiales en todos los lugares por pequeños que sean, pero los más impresionantes se dan en Los Ángeles y Nueva York.

Indiscutiblemente, desde hace varios años la mejor fiesta tiene lugar en el este del país, concretamente, en los Hamptons, reducto cuasi virginal de las élites adineradas que purgan sus penas en mansiones de cuento. El Who Is Who de las celebridades y empresarios tiene su residencia en esta localidad de Long Island. Varios de los rostros recurrentes son Gwyneth Paltrow (51) y su esposo Brad Falchuk (53), Robert Downey Jr (59), Jennifer López (54) o Alec Baldwin (66), entre otros.

En los Hamptons todos quieren ser amigos del empresario Michael Rubin (51), quien desde el 2021 organiza la denominada White Party (Fiesta Blanca) en su villa de 55 millones de dólares en Bridgehampton. El también filántropo es el fundador de Fanatics, una plataforma deportiva digital a nivel global de apuestas deportivas, iGaming, tarjetas coleccionables y productos deportivos con licencia.

Michael Rubin en la 'White Party' de 2023 con rostros como Kim Kandarshian o La La Anthony. Redes Sociales

No hay como tirar de chequera para que, nada más chasquir los dedos, se presenten en el jardín Leonardo DiCaprio (49), Beyoncé (42) y su esposo Jay-Z (54), las Kardashian, Justin Bieber, (30) Jennifer López (54) y Ben Affleck (51), entre otros. El milmillonario nunca defrauda. Tampoco sus vips, quienes han de vestir rigurosamente de blanco.

Para el evento de este jueves ya están confirmados Kim Kardashian (43), Emily Ratajkowski (33), Tom Brady (46), Drake (37) o La La Anthony (42), aunque se esperan grandes sorpresas porque el empresario nunca defrauda. Por ejemplo, el año pasado amenizó la velada el cantante y bailarín Usher (45).

Rubin empezó a enviar las invitaciones exclusivas a mediados de mayo pero, lejos de ser el típico tarjetón, el empresario se lo curra hasta límites estratosféricos. Para eso figura entre las 175 personas más ricas del planeta con una fortuna de 11.500 millones de dólares.

Para hacerse una idea, las ilustraciones de las invitaciones las ha realizado el artista visual George Condo (66), que las ha numerado y firmado para una ocasión tan especial. Cada una tiene un precio en el mercado de 35.000 dólares, aunque el creador no ha aceptado dinero. Condo es muy cotizado, algunas de sus obras alcanzan los 7 millones de dólares y ha expuesto en el Metropolitan, el MoMa y el Whitney.

Como Rubin tiene muy claro que los 350 invitados han de presentarse con estilo, no ha dudado en asociarse con Travis Scott (33) para enviarles unas exclusivas zapatillas Nike de edición limitada hechas a medida especialmente para la Fiesta Blanca. Se trata del modelo Travis Scott AJ1 Low OGs ‘White Party’, donde cada par lleva inscritas las iniciales del invitado detrás de la etiqueta de la lengüeta y en la dubrae de encaje metálico y el nombre completo junto a los logotipos personalizados en la plantilla. Hay quienes ya se han arevido a ponerles precio: 50.000 dólares.

Michael Rubin junto a James Harden y Redes Sociales

El broche de oro son los fuegos artificiales. Una obra de arte artesana de la misma empresa que realiza el espectáculo pirotécnico de Macy’s, los grandes almacenes neoyorquinos que durante 25 minutos deleitan a unos 3 millones de espectadores con más de 48.000 explosiones. Esto les convierte en uno de los más grandes del mundo.

Para aquellos que no puedan asistir en directo, tendrán la opoprtunidad disfrutarlo por televisión. Además, contará con las actuaciones estelares de Luis Fonsi (46), Mickey Guyton (41) o Lainey Wilson (32).

Qué se celebra el 4 de julio

Este día es tan especial porque el 4 de julio de 1776 Estados Unidos se firmó la Declaración de Independencia ya que hasta ese momento el país formaba parte del Imperio británico. Algunos rostros conocidos también nacieron en esta fecha histórica, como Eva Marie Saint, la musa de Hitchcock en Con la muerte en los talones (1959) que cumple 100 años y que le entregó junto a otras cuatro actrices el Oscar a Penélope Cruz (50) en 2009; Malia Obama, primogénita del expresidente norteamericano Barack Obama (62), celebra los 26 y el controvertido presentador Geraldo Rivera llega a los 81 años.