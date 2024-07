Alba Díaz, en bikini, comparte un aplaudido mensaje sobre el 'body positive' y su novio envía un mensaje de admiración

Las redes se han convertido en los últimos años en el escaparate perfecto para los rostros populares para mostrar su día a día y decidir qué es lo que su público puede saber de su vida privada. Hay quienes preferien mostrarse naturales, sin miedos y también reivindicativos.

Es el caso de Alba Díaz (24 años). La hija de Vicky Martín Berrocal (51) ha sabido crear su propio espacio en las plataformas y enseñar lo bueno y también lo malo. No se esconde y ha conseguido que su forma de ser y su personalidad también estén presentes en la red social gracias a sus vídeos.

Este miércoles, 3 de julio, la creadora de contenido compartió un vídeo en el que se le ve posando ante la cámara y mostrando el cambio de su cuerpo según la posición en la que se coloca.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de ALBA (@albadiazmartin)

"No os fijéis en las redes sociales, no os creáis nada, todo depende del ángulo, del tipo de teléfono, de la luz, de la pose... Nada de eso es real, ¿vale? Me ha costado subir este vídeo, pero aquí lo tenéis... ¿os sumáis a esto conmigo?", escribe junto al vídeo.

Alba Díaz se ha mostrado siempre muy natural, pero desde hace un tiempo ha decidido dar un paso al frente para demostrar que no todo lo que se ve en redes sociales es real. La hija de la diseñadora está combatiendo sus inseguridades de manera pública y tratando de ayudar a quienes pueden sentirse en una situación parecida.

"Este año como ya sabéis y habéis estado viendo ha sido un antes y un después y se podría decir que también va a ser un antes y un después de mis veranos al haber tomado esta decisión de mostraros mi cuerpo tal cual es. Se acabó condicionarme, autodestruirme y no disfrutar de mis veranos por mis inseguridades físicas", defiende en la publicación.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de ALBA (@albadiazmartin)

Un vídeo que no ha tardado en hacerse viral en redes y sociales y en recibir todo el apoyo tanto de seguidores como de sus seres queridos. "Te amo", le ha escrito su madre, Vicky Martín Berrocal. También lo ha hecho su novio, y del que tal y como confirmó a EL ESPAÑOL, está "enamorada hasta las trancas": "La persona que quiero que admiren mis hijos". Con este comentario, Marcos Terrones vuelve a confirmar el buen momento que está atravesando la pareja y el futuro que ya han ideado juntos.

No es la primera vez que hace algo similar. En los últimos meses se ha dedicado a compartir reflexiones sobre la autoestima y las inseguridades. La semana pasada compartió uno en el que hace un llamamiento a dejar de opinar sobre los cuerpos de las mujeres y de los hombres. "Nunca olvides todo lo que has superado y vivido, lo que has aguantado, llorado, reído y evolucionado, todo eso lo ha absorbido tu cuerpo. Tu cuerpo es tu templo, que nadie entre en ti, en tu seguridad y en cómo te ves. Estás perfecto así como eres", defendió de manera tajante.

En la citada entrevista con este periódico, Alba Díaz afirmó estar viviendo uno de los mejores momentos de su vida gracias a todo lo que le rodea: "Me gusta sentir que ayudo de alguna manera. Teniendo este altavoz puedes aprovechar para poder hablar de otros temas más importantes". Aseguraba entonces ser una persona transparente y sin filtros. "Quiero mostrar mi vulnerabilidad y quiero mostrar quien soy. Tengo problemas, tengo inseguridades, lo paso mal y la vida me da las mismas hostias", afirmaba.