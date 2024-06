Alba Díaz, sobre su relación con Marcos Terrones: "Estoy enamorada hasta las trancas"

La Plaza de España de Sevilla cambia su aspecto este verano para recibir a algunos de los artistas nacionales e internacionales más importantes. Por el escenario de Icónica Santalucía Sevilla Fest, con conciertos previstos hasta el próximo mes de julio, han pasado artistas de la talla de Marc Anthony (55 años) o Melendi (45). Este martes, 25 de junio, le tocó el turno a Maluma (30).

Una plaza abarrotada de seguidores del colombiano esperaba su visita, la primera después de convertirse en padre primerizo el pasado mes de marzo. A la cita no quisieron faltar rostros populares como Sergio Ramos (38), Joaquín Sánchez (42) y Alba Díaz (24). La creadora de contenido vivió una velada única rodeada de amigas y compañeras de profesión, con quienes disfrutó de varias experiencias antes de trasladarse hasta el recinto del concierto al aire libre.

En esta cita, EL ESPAÑOL pudo hablar con la hija de Vicky Martín Berrocal (51) y Manuel Díaz El Cordobés (55) sobre su vida actual, el estado de su corazón y cómo es la relación con sus padres, de quien siempre ha demostrado sentirse muy orgullosa.

Alba Díaz en el Icónica Santalucía Sevilla Fest. SANTALUCÍA

¿Qué tal se encuentra?

Estoy muy bien, muy contenta de estar aquí en Sevilla y poder empezar el verano aquí. Imagínate, estoy en la gloria, en casa.

Además, usted que está a caballo entre Madrid y Sevilla.

En teoría este es mi hogar, pero como ahora amo Madrid y me siento tan cómoda, tan a gusto... lo siento sevillanos, pero esta ciudad se va a convertir en mi segundo hogar.

Ha conseguido crearse un nombre dentro de las redes sociales. ¿Le gusta que la etiqueten como influencer?

Al principio me costaba considerarme como creadora de contenido o influencer porque era como: "¿Qué estoy influenciando?". Hubo un punto en el que yo pensaba que mi vecina del quinto influenciaba más que yo. Ahora llevo como un año en el que sí que me lo considero, siento pasión por lo que hago y siento que algo puedo estar haciendo. De verdad, me gusta sentir que ayudo de alguna manera. Teniendo este altavoz puedes aprovechar para poder hablar de otros temas más importantes.

Ya ha demostrado que no le importa hablar de complejos, problemas personales... pero también muestra lo bueno. ¿Se pone muchos filtros o es transparente con el contenido?

El problema es que no tengo filtros. Sinceramente quiero mostrar mi vulnerabilidad y quiero mostrar quien soy. Hay gente que te idealiza, pero es que soy igual que tú. Al igual que estoy un domingo comiendo churros con chocolate con mi familia, puedo estar en un evento, pero sigo siendo un ser humano. Tengo problemas, tengo inseguridades, lo paso mal, aprendo igual que tú y la vida me da las mismas hostias que a ti. Si consideraba que era necesario tener ese discurso humano, para por lo menos no sentirte sola.

Al final también ayuda mostrando esa parte humana.

Intento tocar todos los temas posibles, pero es verdad que ahora estoy en un punto muy positivo, muy equilibrado y donde me siento muy feliz. Voy más como por el optimismo, motivar a la gente a que de verdad se valore, a que se vea y que se quiera y ya no tenga miedos, porque al final los miedos nos los creamos nosotros. Creo que mi discurso va tirando más por ahí, pero es verdad que cuando no estoy bien lo digo, no pasa nada por admitirlo.

Alba Díaz en una imagen de sus redes sociales.

¿Cómo lleva las críticas?

Al final las críticas las veo como que en la vida hay de todo: gente a la que le gustas y gente a la que no. Pienso que tendrían que abstenerse de hacer ese tipo de comentarios, simplemente por la salud mental colectiva. A mí me lo haces, que llevo toda la vida viviendo esto, y no me molesta. Pero una niña que acaba de empezar, que no tiene esa personalidad, ese carácter o que no se valora tanto, le puedes joder la vida. Lo llevo con humor porque dentro de lo que cabe me conozco y si yo me conozco, nadie puede jugar con mi persona.

¿Ha aprendido a ser así gracias a sus padres?

Unos padres, en general, deberían siempre estar ahí al lado de sus hijos y siempre guiarles por el buen camino. Lo he hablado mucho con mi entorno, pero que a mí me pregunten qué tal y que luego se desentiendan no me vale. Gracias a Dios, he tenido unos padres que siempre han insistido en que yo les contara las cosas. Es muy importante, sobre todo cuando vas creciendo para saber que tienes un apoyo y que estás en una base segura. Tengo mucha suerte de tener los padres que tengo y de tener el entorno que tengo, los amigos... estoy tan feliz.

Eso se nota en sus redes sociales y también en los proyectos en los que trabaja.

Ahora estoy trabajando con más marcas que tienen como misión mejorar un poco las cosas y que me dejan mostrarme tal y como soy. No me gusta cuando viene una marca y me dice que tengo que hacer algo diferente. Yo soy así, hablo por los codos y a mí me gusta como soy. Tengo suerte de estar currando con marcas que admiro, me gustan, que valoro y que de verdad consumo.

¿Cómo ve ahora esos primeros años de vida en los que creció rodeada de cámaras y de focos?

No lo entiendes porque no sabes que tienes que ver con esto. La vida te lo va inculcando, naces sabiendo que tipo de persona se acerca a ti por lo que se acerca; sabes quién quiere algo de ti... Vas desarrollando como unas cualidades con las que te vas dando cuenta de las cosas. Ha sido complicado por un lado, pero a la vez me ha abierto muchas puertas. Estoy muy agradecida de donde he nacido porque yo no sería quien soy hoy si no hubiera nacido ahí. Sería otra persona, que no tiene por qué ser ni mejor ni peor, simplemente es otra. Se lo agradezco todo a mi pasado.

También le está inculcando todo esto a su hermana.

Mi hermana es una mini yo total. Te lo juro. Es monísima, tiene un corazón que no le cabe en el pecho, es pura bondad para la edad que tiene y dices: "¿Cómo puede ser tan inteligente emocionalmente con la edad que tiene?". No es normal. Es una niña que está avanzadísima y yo admiro mucho que para la edad que tiene lo tiene todo muy claro. Sabe lo que sí y lo que no. Siempre le he dicho que tiene que saber lo que quiere y lo que no, porque hay que mirar por la salud. He sido también como esa segunda madre, igual que Virginia lo ha sido la mía, porque todos hemos hecho el papel de madre en esta vida.

A pesar de que su familia está dividida, usted ha conseguido unirla.

Al final es tu decisión. Todo en la vida depende de cómo te lo tomes y que elijas el camino bueno, que te sume y que te haga ser más feliz, o el camino más difícil, el del caos, las peleas... Todos ya hemos elegido el camino, el bueno. Eso no es solo tarea de una persona, eso es gracias a todos.

¿Y cómo está viviendo este momento repleto de éxitos para tu madre?

Como cualquier hija que admira a su madre. Al final es precioso tener un referente en casa porque hay veces que hay que buscarlo fuera o en uno mismo. Doy gracias a la vida porque me ha dado alguien en quien fijarme y alguien que de verdad me gusta. Subí un vídeo muy bonito el otro día porque es lo que siento, quería escupirlo y gritarlo a los cuatro vientos porque es que estoy muy orgullosa de ella. Feliz de tener a ese referente.

Las relaciones madre e hija pasan por etapas muy diferentes.

Es algo de lo que quiero hablar próximamente en algún vídeo. Es algo que no cuesta, que es simplemente querer. El respeto a un padre es precioso, pero también hay que entender que tú tienes una voz y que piensas algo diferente a ellos. Obviamente hay baches, hay momentos donde dices: "No te aguanto". Pero hay que intentar ser mejores amigas, aparte de madre e hija. La amistad se puede conseguir, se puede lograr.

Su padre también ha dado el salto ahora a la televisión como colaborador.

Es que estoy muy orgullosa de tener padres que me inspiren, que me hayan inculcado valores tan humanos y que me hayan puesto los pies en el suelo desde que abrí un ojo en el hospital cuando nací. Se nota esa energía y la palpas desde que tienes uso de razón. Valoro mucho también a la gente humilde. Mi pareja, por ejemplo, que hace poquito que ya lo he empezado a sacar en redes, es muy humilde. Es de esas personas que sabes que no se les va a subir nada. Me fijo mucho en eso porque es la cualidad número uno que valoro. He tenido la suerte de haber crecido en una familia con valores humildes.

¿Cómo está su relación con Marcos Terrones?

Estoy súper feliz. Es como si de repente todo lo que he cosechado y plantado lo estuviera recogiendo ahora, sobre todo con él. Es una persona que está literalmente en el mismo punto vital que yo, que empatiza, que es generoso, que es humilde y que no tiene maldad, que es pureza... Es que estoy enamorada hasta las trancas.

¿Cómo llevan que se hable de su relación?

Lo llevo genial, si yo misma me abro, no me importa que alguien quiera hablar. Que hable bien o que hable mal, pero que hable. Que hablen de lo que quieran porque no hay nadie que sepa más cómo es mi vida más que yo y nadie va a poder marearme.

Con el tema de la maternidad de Alejandra Rubio, ¿se ha planteado dar el paso en un futuro?

Sé que la pregunta no va con maldad, pero es delicada porque la hacen mucho. Es como: "¿Y por qué tengo que tener ese plan?". No sé ni lo que voy a hacer mañana, cómo voy a saber si voy a querer tener un hijo el día de mañana. No tengo ni idea, la vida me dirá. Ojalá algún día la vida, cuando esté preparada y tenga la madurez suficiente, pueda criar a un bebé y darle mi mejor versión. Pero si no, pues no pasa nada, porque el amor lo puedes encontrar en muchos sitios.

¿Qué tal con su abuelo?

Estoy muy bien. Ojalá todos los nietos quisiéramos y les diéramos tiempo a los abuelos, que luego el día de mañana faltan. Lo que hay que hacer es estar ahí, cuidarles y mimarlos mientras estén. Yo he conocido a mi abuelo con 24, pero tengo una ilusión increíble y estoy muy agradecida a la vida.

¿Qué proyectos tiene?

Quiero seguir creciendo, seguir mostrando mi mejor versión, intentar compaginar eso con lo que hago con marcas y nunca dejar de ser yo. Me gustaría crear una comunidad donde podamos quedar todos a meditar y hacer un retiro para que la gente se abra, me cuente cosas, crezcamos...