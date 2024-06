Qué fue de Diego Arrabal, el fotógrafo que fue condenado a prisión y desapareció de la televisión nacional

Diego Arrabal (53 años) fue, durante muchos años, uno de los colaboradores más ácidos y habituales de la televisión nacional. Un trabajo que desde el comienzo de su profesión ha estado compaginando con su gran afición y su principal sustento económico: la fotografía de famosos.

Sin embargo, el paparazzo no está atravesando una etapa profesional fácil después de haber sido condenado -junto a Gustavo González (58)- a diez meses de prisión por las fotografías que le realizó a Mariló Montero (58) en el año 2015 en un viaje a Bora Bora.

Conocido por muchos como el azote de los colaboradores, Diego Arrabal ha sabido separar sus dos vidas: la pública y la privada. Apenas se conocen detalles de lo que tiene que ver con su familia, ya que prefiere mantener este ámbito en la intimidad. Ahora se encuentra alejado de los medios de comunicación nacionales, pero está muy centrado en sus proyectos personales.

Diego Arrabal en una imagen de archivo en Telecinco.

Nacido en Marbella, Diego Arrabal, un maestro del paparazzismo para muchos, lleva toda la vida vinculado a los medios de comunicación tanto delante como detrás de las cámaras. Se hizo popular por su participación en programas como ¿Dónde estás, corazon?, A tu lado, TNT, Enemigos íntimos, Salsa Rosa y Sálvame, todos ellos ya extintos de la parrilla televisiva.

En todas sus participaciones ha demostrado ser un colaborador sin pelos en la lengua y con ganas de dar guerra a todo aquel que se le ponía enfrente. Ha protagonizado momentos tensos con personajes populares como Belén Esteban (50). Tanto es así que Diego Arrabal terminó por interponer una demanda contra ella por "menoscabar gravemente su honor".

De hecho, una de estas discusiones con la de Paracuellos acabó con el abandono del paparazzo como colaborador del programa de Telecinco. El detonante de todo fue una discusión pública entre ambos por sus respectivas parejas, ambas anónimas y alejadas del foco mediático. A partir de entonces, entraría a formar parte del elenco de Viva la Vida.

Su etapa en el programa de los fines de semana no duró mucho. Fue despedido de la cadena en mayo de 2022. Fueron muchos las fuentes que apuntaron que el canal particular del fotógrafo, donde habla de todo y de todos, no gustaba del todo a Mediaset.

Actualmente, en esta plataforma acumula 272.000 suscriptores y ha compartido más de 2.000 vídeos. "Mi verdadera profesión es la de paparazzo", reza la biografía de su canal de YouTube. Utiliza esta nueva forma de comunicación para comentar todo tipo de informaciones susceptibles de los programas de corazón habituales.

Sin lugar a dudas, ha sido su guerra judicial contra Mariló Montero lo que ha hecho que más se hable de él en este último año. Fue a finales de febrero cuando tanto él como Gustavo González fueron condenados a diez meses de prisión por el caso de las fotos de la periodista desnuda.

Ambos colaboradores fueron condenados a pagar una multa de seis euros diarios durante ocho meses. La presentadora pedía seis años de cárcel y una indemnización de 265.000 euros por las polémicas instantáneas. Además, la sentencia señalaba la inhabilitación especial para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo por el tiempo de la condena y para el ejercicio de cualquier actividad relacionada con la propia de las agencias de prensa. Esta sentencia no es definitiva, pues los condenados presentaron un recurso de apelación.

A pesar de no formar parte de ningún programa de las televisiones generalistas, sí que ha trabajado junto a Inmaculada Casal (60) en Andalucía de Tarde, un programa de Canal Sur, estos últimos meses. Con la llegada del verano, el espacio ha dejado de emitirse en su horario habitual.

Son pocos los detalles que se conocen de la vida privada de Diego Arrabal, ya que ha sabido como mantenerla alejada del foco mediático. Ha sido él quien ha decidido dónde y cómo hablar de sus seres queridos. Mantiene una relación sentimental con una mujer de la que apenas se conoce información más allá de su nombre: Virginia. Juntos tienen un hijo de nueve años.

La única referencia que el fotógrafo ha hecho de su pareja fue después de estar ingresado con coronavirus, cuando decidió subir una imagen suya y escribir un emotivo texto: "Ya no creo en los superhéroes, sino en ti". EL ESPAÑOL pudo confirmar que su familia es "corriente y muy piña". Su hijo es su gran ilusión y a quien quiere proteger por encima de todo.