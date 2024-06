Qué fue de Lara Sajen, la 'vedette' que bailó con el grupo Fangoria y brilló en su paso por 'Supervivientes'

Lara Sajen (46 años) vino al mundo a brillar y, sin pretenderlo, a dar un ejemplo de superación, de diversidad, de libertad: de amor. Esta mujer, natural de Campana, Buenos Aires, hizo un petate con 27 años y tomó la decisión que le cambiaría la vida: viajar a Madrid. Allí le esperaba la oportunidad, el éxito, el trabajo y el reconocimiento. Todo se abrió a su paso.

En 2004 comenzó a hacer espectáculos de danza en el barrio de Chueca y reafirmó, si es que algún día tuvo alguna duda, que el show y el espectáculo era lo suyo. Sostiene Sajen, en conversación con EL ESPAÑOL, que a ella nadie le ha regalado nada, que no proviene de una familia con un vasto y poderoso apellido, pero lo cierto es que el sacrificio dio sus frutos.

Durante 10 años integró el cuerpo de baile del grupo musical Fangoria. Ahí es nada. En este trabajo coincidió con Topacio Fresh (50) -galerista de arte que participó en Bailando con las estrellas- y formaron el grupo Leopardo No Viaja, que dejó temas como El Butanero.

Lara Sajen, en marzo de 2023, en el plató de 'Supervivientes. Tierra de nadie'.

Comenzó una carrera fulgurante que no hizo más que crecer. Probó suerte, además, con el cine y la televisión. Como actriz, se la ha visto en pequeños papeles en La que se avecina o en la película de Daniel Guzmán (50) A cambio de nada, y fue portada de Interviú. Durante una etapa fue asesora del amor en Mujeres y hombres y viceversa, y también participó en Ven a cenar conmigo.

En la pequeña pantalla, en concreto, ha brillado con luz propia. En 2014, fue asesora en Mujeres y hombres y viceversa. Fue tan sobresaliente su paso que en 2019 la llamó un formato especial para ella, Maestros de la costura, en 2019.

Todo ello, sin descuidar un ápice sus espectáculos. En 2021, llegó, como diría Rosa Benito (68), su momento: participó en Supervivientes. En la edición que ganó Olga Moreno (48), la exmujer de Antonio David Flores (48). Precisamente, en aquel programa Lara se abrió como nunca y narró cómo vivió su transición.

"Viene un empresario y abre una discoteca nueva. Empecé a trabajar como travesti en la noche. Empecé a llamar tanto la atención, me presenté a un concurso, a otro, lo gano y, de repente, no me bajé más de los tacones", rememoró. "Conocí a transexuales que me empezaron a explicar cómo era el tema de las hormonas y ahí vi la luz, vi que realmente yo podía ser lo que siempre había querido. Fui a un médico privado y me operé", añadió.

"Luego el médico me dijo que me tenía que investigar como si fuese una adolescente. Un día cuando aquello funcionó, ahí sí que flipé", admitió Sajen, que se preguntó entonces: "¿Por qué no lo hice antes?". Eso sí, en aquel descargo Lara apuntó: "Yo por eso no me sentía más mujer. Yo desde el día que tomé la primera hormona dije que era mujer. Antes no lo decía porque sabía que vivía una doble vida".

"Yo antes me llamaba Andy, me puse Andy porque era un nombre unisex. A mi madre un día le dije: 'No me llames más Andy porque ya he elegido mi nombre: Lara'. Colgamos y en esa época se mandaban SMS. Me puso: 'Hola, hija Lara. Quiero que sepas que te amo con todo mi corazón'. Fue la primera persona que escribió mi nombre", aseguró Lajen, emocionada.

Aquel relato valiente y emocionante de Lara fue aplaudido en el plató del espacio selvático y conquistó a Jorge Javier (53). "Quiero decir que no me ha sido difícil porque tengo una familia maravillosa y una madre que siempre me ha dado alas para volar", apostilló Lara.

El camino, qué duda cabe, no siempre ha sido fácil. De hecho, este mismo año 2024 Sajen ha relatado un durísimo y desagradable e inaceptable suceso. Un hombre la persiguió por la calle, mientras la increpaba y decía "todo tipo de barbaridades". Todo sucedió a plena luz del día y a una hora en la que la calle estaba llena de gente. "Me ha dejado bloqueada", aseguró entonces.

Lara Sajen, en una instantánea publicada el pasado 22 de mayo en sus redes.

"No entiendo, no me cabe en la cabeza cómo un tipo así se cree con el derecho de decirte y hacerte lo que le venga en gana", manifestó, muy afectada, y remachó: "Sólo de pensar que le puede pasar a una persona que emocionalmente no esté bien, que sea una menor de edad es que me pone muy nerviosa".

Lara, directora de hotel

Hoy, la vida de Lara se escribe -de momento- lejos de la televisión. Está a punto de estrenar un ilusionante proyecto: será directora de un hotel en Cádiz. En concreto, del Hotel Ritual El Palmar, de cuatro estrellas. La oferta la sorprendió, pero dijo 'sí' de cabeza. Ni se lo pensó. Así lo cuenta en conversación con EL ESPAÑOL.

"Yo llevo trabajando con este hotel como cinco años y empecé primero como artista, en la escena, con shows y espectáculos. Después, pasé a ser la encargada de animación. Llevaba las contrataciones, traía a artistas... Justo cuando empezamos la temporada, y después de haber armado todo el programa de verano, pues me proponen ser directora", relata, ilusionada, vía telefónica.

Y añade: "El hotel de El Palmar es uno de mis preferidos, porque son como bungalows que quedan en medio de la montaña. Siempre que podía me escapaba. Y este año me han ofrecido que sea directora. Mi reacción fue '¿estáis seguros?'. (...) Me dijeron que me lo pensara, pero conforme me lo estaban contando lo decidí. Yo no soy de pensarme mucho las cosas. Es una oportunidad que me han dado, han pensado en mí, me han visto válida".

Lara Sajen, en una fotografía de sus redes sociales.

Sostiene Lara Sajen que para este reto profesional se ha formado: "También he hecho una formación muy intensa, en plan, de saberlo todo: lo que hacen en cocina, lo que hace la camarera de piso, el tema administración. Ha sido una formación enriquecedora, pero muy guay". Y agrega: "Abrimos el 1 de julio. Tengo 20 días para prepararlo todo".

A nivel sentimental, la vida le sonríe a mandíbula batiente, desde hace mucho tiempo: "Mi corazón sigue contento, sigo muy feliz casada, con mi marido. Tengo, además, cuatro perras. Vivo en Torremolinos y el hotel del que seré directora es nuestro favorito, de mi marido y mío, y cuando le doy la noticia de que me han ofrecido la dirección en Cádiz me dijo 'te vas ya, ni te lo pienses'. Me invitó a irme. Fue generoso, yo no lo dudaba, porque aguantó mi estancia en Supervivientes durante tres meses y estar tan expuesta".

¿Se planea volver a televisión? Sajen reflexiona: "La tele siempre se echa de menos cuando te gusta, cuando te apasiona, y ése es mi caso. A mí me gusta mucho. Es verdad que después de Supervivientes las expectativas a nivel televisivo se hacen muy grandes, porque me marqué un buen concurso -no lo digo yo, lo dice la productora-. Pensaba que iba a tener mayor continuidad en televisión o que se me iba a brindar esa oportunidad. No ha sido como me esperaba, pero he tenido mis cosas. No me quejo".