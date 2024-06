Consuelo Berlanga, "hundida" tras la muerte de su marido: el apoyo de su hijo y hermanas y su rutina entre tres ciudades

No están siendo unos días fáciles para la presentadora Consuelo Berlanga (69 años). Este inicio del mes de junio de 2024 ha sido, sin lugar a equívoco, el más duro de su existencia, porque se ha tenido que despedir del gran hombre de su vida, su confidente y amigo, Ricardo Pita.

Berlanga ha dicho adiós a su fiel compañero de casi 40 años, con absoluto dolor y gran discreción. Explica una fuente de total solvencia a EL ESPAÑOL que la decisión de esta íntima despedida no sólo tiene que ver con la barrera que siempre ha marcado Berlanga en cuanto a su proyección pública, también así lo quiso su marido y padre de su único hijo, Ricardo Jr.

Irse como vivió: sin ruido mediático y con el mayor de los silencios. Berlanga ni siquiera era partidaria de que el fallecimiento de su esposo se hiciera público, pero comprende que ella ha sido uno de los rostros más queridos del panorama nacional y agradece los mensajes de apoyo que ha recibido por parte de algunos compañeros. "La han reconfortado", explica una fuente próxima a la presentadora.

[Muere Ricardo Pita, el marido de Consuelo Berlanga con el que la presentadora llevaba casi 40 años casada]

Consuelo Berlanga en un acto público en Madrid, en diciembre de 2016. Gtres

Pita era "muy discreto y nunca le gustó salir en ningún lado". Y Berlanga se sacrificó, gustosamente, por amor. En los últimos años, tan sólo en contadísimas ocasiones Consuelo se ha dejado inmortalizar en actos públicos con Ricardo. De hecho, el material gráfico más reciente de la dupla está fechado el 19 de noviembre de 2016, en Madrid.

Ese día, Consuelo y Ricardo asistieron a la 44º edición de los Premios Antena de Oro. Detallan a EL ESPAÑOL que Pita ha acompañado a su mujer a los acontecimientos más importantes de su carrera, pero siempre buscando el segundo plano.

Consuelo está habituándose a esta vida sin Ricardo, al día a día sin él, sin su "segunda mitad", como lo define la fuente consultada. Berlanga está "hundida", aunque sabe que hay que seguir, que debe reponerse. Es lo que a su marido le hubiera gustado. En esas está en estos extraños y desangelados días: buscando los asideros que necesita.

No está sola, a su lado tiene a su hijo, Ricardo, y a sus hermanas. No la dejan sola en ningún momento. Consuelo sigue residiendo en Madrid, se especifica a este medio, en la casa que hasta ahora ha compartido con su razón de amor. Pero cuenta con dos importantes enclaves que, en ocasiones, hacen las veces de refugio. Uno de esos sitios a los que se escapa con frecuencia la 'chica Hermida' es Calpe, en Alicante.

El matrimonio formado por Consuelo y Ricardo, en la única imagen reciente de ambos. Gtres

Allí cuenta Consuelo con una casa y es su sitio de verano. También suele trasladarse con frecuencia a Segovia. En concreto, a El Espinar. Desliza el informante que Berlanga y su vástago, Ricardo, están profundamente unidos. Ricardo hijo tampoco desea aparecer en el papel couché, aunque está vinculado a los medios de comunicación desde que nació. No en vano, se confía que su padrino fue Jesús Hermida.

En otro orden de cosas, se hace constar que Berlanga se apartó de la televisión y de los medios porque quiso, pero, sobre todo, como favor a su marido, que era un hombre "muy de su intimidad". Eso sí, siempre respetó y admiró la profesión de su mujer. En los últimos años, Berlanga Reyes, natural de Aguilar de la Frontera, Córdoba, ha seguido ligada a los medios de comunicación, aunque de una forma menos activa.

De un tiempo a esta parte, Berlanga ha colaborado en Madrid Directo, en Telemadrid, junto a su gran amiga Nieves Herrero (67). Detalla la persona con la que se contacta que Consuelo "no es una mujer nostálgica" y no echa de menos la televisión ni aquella presencia tan intensa que tenía antes: "Tiene un mundo interior muy rico y no necesita de esa vanidad".

Historia de amor y últimos años

Ricardo Pita fue velado en el Tanatorio Norte de Madrid la semana pasada y enterrado en la más estricta intimidad en el cementerio de El Espinar, en Segovia. Demostrando la gran amistad que conservan con Consuelo, décadas después de trabajar juntas en el programa de Jesús Hermida, Nieves Herrero, Irma Soriano (60) o Mariló Montero (58) han estado a su lado en este complicado trance.

La presentadora y el hombre de su vida llevaban prácticamente toda la vida juntos y se conocieron en un crucero, gracias a la intermedicación de una amiga en común, que los presentó, tal y como reveló Berlanga en El Show de Bertín, en una de las pocas veces que ha hablado sobre su vida privada.

Consuelo siempre ha luchado por que su vida íntima y familiar se mantuvieron en un discreto segundo plano, más allá de la fama y los focos y la popularidad que le brindó su salto a la radio y la televisión y los años dorados con Jesús Hermida.

Consuelo Berlanga en una instantánea captada en septiembre de 2005. Gtres

Fue en el año 1987 cuando el nombre de Consuelo adquirió gran repercusión en los medios de comunicación. Hermida, el maestro, le dio la oportunidad que le cambió la vida. De allí vendrían otros trabajos con grandes genios, como Chicho Ibáñez Serrador, donde se puso al frente de Waku Waku como presentadora.

Tras mucho tiempo en televisión, triunfando, en 2009 pisó el freno y volvió a sus orígenes, a dejarse querer por la radio. Entonces ya las ofertas en televisión comenzaban a escasear, al menos en la única senda que había experimentado: la de la información. En ese árido momento, Consuelo tomó la decisión que, una vez más, cambió su existencia, pero de forma ya irreversible: concursar en Supervivientes.

La periodista se convertía en concursante de reality. Fue una de las concursantes más efímera de la historia y, tras abandonar, dio sus últimos coletazos televisivos junto a María Teresa Campos en Qué tiempo tan feliz.