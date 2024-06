La dura carta de Esmeralda Moya a su padre, enfermo de párkinson: "Prefiero pensar y creer que me recuerda"

En mayo de 2023, Esmeralda Moya (38 años) desvelaba la enfermedad que sufre su padre y que hasta entonces había mantenido en la más estricta intimidad. "Tiene párkinson. Y sí, a pesar de todo sigue luchando, sigue siendo valiente y un león", relataba entonces la actriz, quien ahora ha vuelto a pronunciarse sobre esta dolencia que, aunque tiene tratamiento, empeora con el tiempo.

Esmeralda Moya ha rescatado una tierna imagen de su infancia, en la que posa con su progenitor, para dedicarle unas palabras. "Yo sé que siempre seré la niña de sus ojos, lo veo en tu mirada aunque ya no me lo digas", comienza la intérprete en una desgarradora carta que ha publicado en la tarde de este domingo, 9 de junio, en su perfil de Instagram. No han sido tiempos fáciles y ella misma relata que, en ocasiones opta por refugiarse en los recuerdos del pasado.

"No puedo explicar todo lo que llevo viviendo estos últimos años con mi padre, o sí, pero prefiero cerrar los ojos y verle así. Pensar y creer que nada ha cambiado, que me recuerda, que me escucha, que me hace cosquillitas cuando vemos la tele, que me acompaña al trabajo, que me ayuda a arreglar cosas de la casa, que me llama para saber dónde estoy por si se pasa a verme…", confiesa. En este punto cabe puntualizar que el párkinson, al ser una enfermedad neurodegenerativa, puede afectar a la memoria.

"Y no puedo negar que sueño cada noche con despertarme e ir a verte y ver que todo sigue igual, que haces tu vida con mamá y que disfrutas como te mereces, que disfrutas de tus 64 años", confiesa Esmeralda Moya en el corazón del texto.

La arista ha sido un gran apoyo para su progenitor y asegura que así seguirá siendo. "Yo siempre estaré para ayudarte y devolverte todo lo que has dado a lo largo de mi vida, y seguiré a tu lado para recordarte lo que mucho que te quiero, papá".

Para terminar, la actriz envía un mensaje de agradecimiento a aquellos que la han acompañado en este duro momento. "Aprovecho, como siempre, para daros las gracias, a mi marido, a mi madre, a mis hijos, a mis amigas, a la gente que me ha acompañado en todos estos años y que siento que están conmigo, con nosotros. Gracias", finaliza Esmeralda.

Aunque fue en 2023 cuando habló por primera vez sobre esta difícil situación, lo cierto es que la intérprete lleva siete años volcada en su progenitor. "Es la primera vez en seis años que hablo de esta enfermedad tan dura y que me va quitando poco a poco mi padre", expresaba en aquel texto de hace un año. Siete meses más tarde, en diciembre, la actriz volvía a recurrir a sus redes sociales para compartir que la enfermedad, avanzaba "como un gigante, sin piedad".

Pese a lo difícil que ha sido, Esmeralda Moya se ha refugiado en la oportunidad de seguir disfrutando de su progenitor. "Y sí, aún con todo, doy gracias a la vida", sostenía entonces. "El tiempo no me ha arrebatado aún a mi padre y sigue estando con nosotros", reflexionaba la artista antes de hacer una gran petición: "disfrutarle, cuidarle y quererle más todavía".

Así lo ha hecho ella, pero también sus hijos. El pasado 29 de mayo, en su perfil de Instagram, Esmeralda Moya compartió un tierno momento entre su padre y su primogénito. En el clip se ve a la adolescente de la mano de su abuelo, ayudándole a andar, mientras le contaba algunos de sus planes.

"Un abuelo es importante en la vida de un niño, pero un nieto es fundamental para la vida de un abuelo. Esta unión es incondicional, le encanta estar y ayudar a su abuelo. Esas manos unidas las tengo grabadas en mi memoria a fuego. Qué orgullo teneros", expresaba Esmeralda Moya, emocionada. Ahora, 10 días después, ha vuelto a postear en redes el difícil camino que le ha tocado transitar al lado de su padre, aquejado de párkinson. Una dolencia neurodegenerativa que produce síntomas como la rigidez de los brazos y piernas, el temblor y las alteraciones en el día a día.

Visibilizar la enfermedad

Compartir la situación familiar que atraviesa, le ha permitido a Esmeralda Moya dar visibilidad a una dura enfermedad. A raíz de sus testimonios, han sido varios los seguidores que se han sentido identificados y han encontrado en ella un apoyo.

"Me encanta ayudaros y quiero seguir haciéndolo, no dudéis en preguntarme, en pedirme ayuda si estáis pasando por lo mismo… Estoy contenta por saber que visibilizando esta terrible enfermedad puedo ayudar a muchas personas", confesaba la actriz en otro de sus post, publicado el pasado enero.