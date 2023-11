El emotivo mensaje de Lorena, prometida de Manu Sánchez, tras su última operación contra el cáncer

Manu Sánchez (38 años) ya se ha enfrentado a su última operación para tratar el cáncer de testículos que le diagnosticaron el pasado 19 de abril. La intervención quirúrgica, tal y como él afirmó, comenzó con su ingreso en el Hospital Virgen del Rocío a las siete de la mañana de este martes, 14 de noviembre. Con ella sacarían "todos los ganglios afectados del cuello", señalaba al programa Hora 25 de Aimar Bretos (36). "El último que quedaba", continuó.

Después de este último paso para curar la enfermedad, su prometida, Lorena Sánchez (34), ha lanzado un mensaje de apoyo a su razón de amor. "Eres el foco que proyecta, transforma y nos ilumina. Qué suerte tenemos", confesaba en una publicación compartida en las redes sociales acompañada de un vídeo de su futuro marido.

Algunos de sus seguidores y rostros conocidos también han apuntado que lo más importante durante este duro proceso es tener una "familia unida". "Tú eres luz. Qué suerte tiene mi amigo", subrayaba Toñi Moreno (50). Roberto Leal (44) con "Avanti" y Marisa Jara (43) con su "Totalmente. Así es. Qué grande eres, Manu", se han sumado al esperanzador mensaje.

Lorena, natural de San Fernando, Cádiz, lleva más de 10 años dedicándose al mundo de la nutrición y a las redes sociales, donde comparte los increíbles cambios físicos de sus clientes, fotografías de sus hijos y, como no, del amor de su vida.

Él también aprovecha su eco en las redes para agradecer a Lorena que nunca le suelte la mano. Fue el pasado 16 de octubre cuando, a través de un post de ambos, apuntó: "Ella, siempre ella. La que nunca falla. Te quiero, te necesito y vaya si te amo. ¡Gracias por no soltarme! Felices ahora que la meta está cerca. Por eso y mucho más… Ahora más que nunca… Ella".

El golpe más duro

Todo comenzó el pasado 19 de abril, cuando la vida del también presentador cambió radicalmente: le diagnosticaron un cáncer de testículos dos días antes del nacimiento de su hija Leonor. Desde entonces, Lorena ha sido su pilar fundamental para luchar contra la enfermedad. Ambos llevan juntos más de seis años y comparten algo que los mantendrá unidos de por vida: el amor hacia su pequeña y hacia su primogénito, Manuel (4).

Manu Sánchez se ha abierto en canal para confesar los duros tratamientos a los que se ha enfrentado desde entonces, revelando, además, sus mayores miedos y temores, también ante los oyentes de Hora 25. "Lo más duro de todo fue aceptar mi propia muerte. Este es el gran ejercicio, la gran pirueta psicológica. Darte cuenta de que esto se puede acabar en cualquier momento", subrayaba.

Lorena Sánchez y Manu Sánchez. Redes sociales

También explicó que "todos damos por hecho que vamos a tener 80 años o 90 para entregar el examen", pero que "no tenemos 80 años para hacer el examen. En cualquier momento, te dicen 'entregamos' y a lo mejor tú vas por la pregunta dos. Es ridículo cómo hacemos planes a largo plazo. Asumir mi muerte me ha hecho más fuerte. Hace que ahora todo me importe un poquito menos. Me iba a la cama y pensaba 'ojalá que la persona con la que mi pareja rehaga su vida sea un tío de puta madre porque va a educar a mis hijos'".

Así, ante esta última etapa para combatir el cáncer, Manu espera que la batalla llegue a su fin, poder disfrutar de su familia al cien por cien y comenzar a preparar los detalles de la boda de la feliz pareja.

