Todo sobre Lorena, la futura esposa del humorista Manu Sánchez que le ha devuelto la sonrisa en su peor momento

El 19 de abril, la vida del humorista Manu Sánchez (37 años) frenó en seco. Tras someterse a diferentes pruebas médicas, le diagnosticaron un cáncer testicular con metástasis en los ganglios contra el que está luchando con la fuerza y la positividad que le caracteriza. Él fue el encargado de anunciar la noticia a su fiel audiencia en Canal Sur.

"Hemos celebrado muchas cosas juntos, pero ahora toca parar un poquito. Van a ver que no me asomaré como me gustaría, cada sábado, en Tierra de Talento. Me han diagnosticado cáncer. Hay momentos en los que es inevitable tener miedo. Tengo miedo, pero tengo un montón de cosas más fuertes que el miedo. Este cáncer es muy curable", expresó Sánchez en el programa La tarde, aquí y ahora, de Juan y Medio (60).

A su lado, queriéndolo, apoyándolo, mimándolo, se encuentra su razón de amor y futura esposa, Lorena Sánchez (34). La pareja mantiene una sólida relación desde hace seis años. Y no sólo eso, sino que comparten algo que los unirá para siempre: sus dos preciosos hijos.

El primogénito, Manuel (4), nació en enero de 2019. El segundo de sus vástagos es una niña a la que han puesto por nombre Leonor y vino el mundo el día 21 de abril, tan sólo dos días después de que los especialistas informasen a Manu Sánchez de la enfermedad que sufre. El alumbramiento de la benjamina de los Sánchez y la buena salud de madre e hija fueron motivo de júbilo en su hogar.

"¡Ya en casa! Os presentamos a Leonor Sánchez Sánchez", escribían Lorena y Manu, pletóricos, que proseguían, "la más puntual de la familia". "Leonor nació justo a sus 40 semanas, el día 21 de abril, a las 14:33 horas por un parto absolutamente natural por parte de la supermami más poderosa del universo. Pesó 3,070 kilos, y mide 49,5 centímetros".

Manu Sánchez y su pareja, Lorena Sánchez, en una imagen de sus redes sociales.

Pero ¿quién es Lorena Sánchez, la mujer que le ha devuelto la sonrisa a Manu Sánchez en el momento más delicado de su vida? Lorena Sánchez, natural de San Fernando, ciudad de la provincia de Cádiz, tiene 34 años y lleva más de una década dedicándose a la nutrición de manera profesional, además de a las redes sociales.

A través de su perfil oficial de Instagram, donde ya supera los 16.100 seguidores, no sólo publica consejos y ayuda para que sus followers lleven una dieta equilibrada y saludable, sino que también comparte con ellos momentos personales tan hermosos como el nacimiento de sus hijos, la evolución personal de los mismos y en última instancia el anuncio de su boda.

"Sí, amo las noches y los días contigo. Amo lo que hemos creado juntos, amo imaginar una vida junto a ti, te amo y amo la idea de que sea para siempre", escribió la gaditana junto a la imagen de su mano entrelazada con la de su futuro marido. En la otra cara de la galería, Sánchez presumía de anillo con un bonito vídeo y el Mediterráneo de fondo en Puerto Banús, en Marbella.

Lorena Sánchez encontró en el humorista al gran amor de su vida tras romper con su anterior pareja, un hombre también de raíces gaditanas, con quien pasó por el altar y cuyo matrimonio duró un año. La futura esposa de Sánchez se dio a conocer públicamente tras enrolarse en Objetivo Chimborazo, una aventura extrema tipo reality show emitido por la televisión autonómica de Andalucía.

El presentador sevillano no gozó de demasiada suerte en sus anteriores relaciones. Su último noviazgo, con una mujer cuyo nombre no se publicó, llegó a dejar momentos de alfombra roja no solo en determinados eventos en Sevilla y Madrid, sino que además fueron parte de los invitados VIP al enlace entre Eva González (42) y Cayetano Rivera Ordóñez (46) en Mairena del Alcor, Sevilla, en noviembre de 2015.

En estos instantes, Lorena Sánchez no puede por menos que postularse como el apoyo infalible de su futuro esposo, Manu Sánchez, en uno de los capítulos más delicados de su existencia. Juntos forman un tándem perfecto, reforzados por el amor de sus dos hijos y con una boda a la vista. A pesar de haber finiquitado su tratamiento de quimioterapia, la recuperación de esta enfermedad mantendrá al presentador de Dos Hermanas durante un tiempo alejado de su trabajo, al que, con total seguridad, regresará con más fuerza y mejor humor que nunca. Si cabe.

