Manu Sánchez da la última hora sobre su estado de salud: "El camino es muy duro, pero está mereciendo la pena"

El pasado 30 de mayo, Manu Sánchez (37 años) compartía públicamente el duro momento que atravesaba. En abril, el humorista había sido diagnosticado de un cáncer en el testículo con metástasis en los ganglios y que lo obligaba a pasar por un duro proceso de quimioterapia. Aunque era una noticia muy angustiante, él mismo, esperanzado, aseguraba que era "muy curable". De aquel comunicado ya han pasado dos meses y, afortunadamente, el televisivo puede celebrar que su tratamiento va por buen camino.

En la noche de este pasado lunes, 31 de julio, Manu Sánchez desveló en sus redes sociales que ha terminado la quimioterapia. "Hoy es un gran día", escribió en sus cuentas de Instagram y Twitter para celebrar con sus seguidores. Lo hizo junto a un vídeo en el que toca una campana, cuyo fin es compartir con todos su alegría por las buenas noticias.

Aunque no hay duda de que es un gran paso, Manu Sánchez confesó que "el camino es duro, muy duro, pero está mereciendo la pena". El humorista explicó que ha terminado una etapa que, a su vez, da inicio a "un nuevo comienzo". "Lo estamos consiguiendo. Gracias a quienes no me soltáis", añadió el televisivo, quien a lo largo de este proceso ha contado con el férreo apoyo de su mujer, Lorena Sánchez, y de sus amigos más cercanos.

Al final del texto, Sánchez deja claro que el proceso no ha terminado, pero que "la gran noticia cada vez está más cerca". Como colofón y haciendo alarde de su positivismo y esperanza, escribió como hashtag: "Qué suerte tenemos".

La noticia ha emocionado a sus seguidores, quienes han seguido su evolución desde que el pasado mes de mayo anunció que padecía cáncer. Además de su mujer, Lorena Sánchez, han sido muchos los rostros conocidos que le han dado like a su post, además dejar bonitos mensajes. "Ole, ole y ole. Viva tú, tus ganas y tu coraje. Te quiero, amigo", le ha escrito Eva González (42). Toñi Moreno (50), por su parte, ha comentado: "Ole mi amor bonito. ¡Vamos!". A la ola de textos también se han sumado Pastora Soler (44), Irene Rosales (32) o Antonio Canales (61).

En los últimos meses, a causa de la enfermedad, Manu Sánchez se ha mantenido alejado del foco mediático, e incluso ha tenido que cancelar sus presentaciones. No obstante, en todo momento se ha mantenido fuerte y esperanzado de que "mejorará muy pronto", ya que está haciendo "todo lo posible".

Desde el momento en el que hizo pública su enfermedad, el humorista decretó que se curaría. Aunque nunca ha ocultado sus temores, ha confiado en quienes permanecen a su lado. "Tengo miedo y sobre todo tengo un montón de cosas mucho más potentes que el cáncer y que el miedo juntos: tengo ciencia, medicina, esperanza, fuerza, amigos, familia y suerte… tengo muchísima suerte de tener todo lo que tengo. Una vida perfecta que no ha hecho más que empezar", aseguró Manu Sánchez el día que compartió el duro momento que atravesada. Lo hizo en La tarde aquí y ahora, el programa de Canal Sur en el que colabora, y en sus diferentes redes sociales.

