Letizia confirma su pasión por el rosa y cae rendida ante el zapato de moda en el verano de 2023

Está todo el mundo como loco con la película Barbie y con el color rosa que evoca. La gente ha elegido este tono como el del verano 2023 y la reina Letizia (50 años) ya sabemos que no suele escapar de las tendencias. Letizia ha elegido el fucsia para lucir en el primer posado familiar en Mallorca. Acompañando al rey Felipe (55), la princesa de Asturias (17) y la infanta Sofía (16), ha lucido moreno, brazos fuertes y melenaza.

Como viene siendo costumbre en los últimos años, Felipe VI y sus chicas han salido del Palacio de Marivent para hacer el tradicional posado. La idea es mostrar partes de la isla de Mallorca para promocionar el turismo de la zona. Esta vez el lugar elegido han sido los Jardines de Alfabia, un conjunto precioso ubicado en plena Sierra de la Tramuntana, un lugar espectacular.

Para su segunda aparición desde que llegó a Mallorca -el domingo Letizia clausuró el Festival de cine de la isla-, la Reina ha elegido el color más Barbie: el fucsia. Aunque no se puede decir que sea una novedad, ya que el vestido data de la colección del verano de 2020, lo cierto es que para el público, la esposa de Felipe VI ha estrenado un diseño veraniego de Adolfo Domínguez.

La reina Letizia con vestido de Adolfo Domínguez.

De escote pico, de tela plisada y con un cordón como cinturón, tiene pinta de ser un vestido fresquito perfecto para las noches de verano. Es probable que lleve en el armario de Sont Vent (residencia de los Reyes en Mallorca) desde su creación hace tres años, pero hasta esta tarde no ha sido elegido.

Uno de los detalles que más nos ha gustado del look de esta noche en la isla balear han sido las alpargatas estilo cangrejeras. No son nuevas, firmadas por Espardenyes Torres, las lució por primera vez en la visita de la Familia Real al santuario de Lluc también en Mallorca, pero en 2021, pero eso no quita para que sean ideales. Además, las cangrejeras en todas sus versiones -cuero, piel o esparto- Y para seguir dándole al outfit el toque vacaciones, ha elegido como bolso un capazo de paja ideal.

El capazo y las cangrejeras de la reina Letizia.

La Reina ha vuelto a lucir melenaza, parece que se está dejando el pelo largo, pero lo que merece un aparte es su moreno. Letizia nunca se pone al sol, ella misma lo comenta una y otra vez cada vez que acude a alguna jornada sobre el cáncer, es antitomar el sol. Sin embargo, su piel bronceada es la envidia de medio país, ¿cómo lo logra?

En cuanto a las joyas, ha elegido unos sencillos pendientes de aro en tono cobre y el anillo de Coreterno. Ahora la Reina descansará con sus hijas, Leonor y Sofía, hasta el próximo jueves, cuando las volveremos a ver en otro acto.

