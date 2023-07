Letizia brilla en su primera aparición en Mallorca con vestido reciclado y alpargatas doradas

Letizia (50 años) ya está en Mallorca. La Reina y sus dos hijas, la princesa Leonor (17) y la infanta Sofía (16), han aterrizado este pasado sábado, día 29, en la isla balear para reunirse con el rey Felipe VI (55), que lleva instalado en Mallorca desde el pasado jueves.

Desde hace algunos años, la esposa de Felipe VI inaugura su verano mallorquín presidiendo la clausura de la 13ª edición del Atlántida Mallorca Film Fest, que preside Jaume Ripoll, amigo personal de Letizia.

Para la Reina esta es siempre una noche especial, no sólo porque entregue el premio más importante de la jornada, sino porque se rodea de personas importantes del séptimo arte, como esta velada, en la que ha tenido el honor de entregarle el premio Marters of Cinema a Liv Ullman a la musa de Ingmar Bergman. Además, charla con personajes de otros ámbitos, como ha hecho esta vez con el cantante C. Tangana (33), presente en esta cita.

El 'look' que ha escogido la Reina para su primera aparición en Mallorca. Gtres

El caso es que Letizia suele sorprender con el look que elige para esta cita. Si el año pasado no defraudó a nadie gracias a un glamuroso y sexy vestido de seda negra, para este 2023 también ha querido dar que hablar al lucir un vestido negro, de toque ibicenco cien por cien, para hacerle un pequeño guiño al estilo de la moda típica de baleares, aunque no es nuevo, ya que lleva en su armario algunas temporadas.

No sabemos si es que la Reina tiene su propio armario en Sont Vent, es decir, prendas que deja allí para usarlas cuando visita Mallorca, pero resulta curioso que esta prenda que ha lucido esta noche en su primera salida de verano, la estrenó también de vacaciones en la isla.

Las transparencias del vestido ibicenco de Letizia. Gtres

Fue hace dos años, cuando empezábamos a librarnos de la pandemia, pero seguíamos luciendo mascarillas. Letizia lo eligió para salir a cenar por el puerto de la capital balear con su marido, sus hijas y su suegra, la emérita Sofía (84).

Firmado por Uterqüe, firma desaparecida de Inditex a la que la Reina echa mucho de menos, es un diseño de tirante fino, ideal para marcar hombros, cosa que a Letizia le encanta.

Realizado en algodón y plumeti, tiene zonas bastante transparentes, aunque la parte central lleva forro. Se puede decir que es un estilo inspirado en la moda Adlib, y con un rollo veraniego y romántico que lo hace irresistible.

A pesar de que debe contar por cientos el número de pares de alpargatas que tiene la Reina en su vestidor, esta noche ha estrenado un nuevo modelo en tono metalizado, que debe ser el único que no tenía.

La cartera de la Reina. Gtres

También era de estreno el bolso, de la firma española Malababa, en tono dorado. Es una preciosidad, y lo tiene ya en varios colores. El de esta noche es el modelo MiniHontas que tiene un precio de 480 euros, y que se puede adquirir en la web de la firma.

Hecho en piel de cordero, tiene todo su encanto en el cierre, en el que lleva un mineral, una Agatha. La Reina lo tiene igual en blanco desde hace muchos años.

Hemos comenzado las vacaciones reciclando, pero con nuevas combinaciones, así que nos espera una semana de estilo en los looks mallorquines de la Reina.

