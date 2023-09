Terelu Campos celebra su 58 cumpleaños con amigos y familiares: de Raúl Prieto y Joaquín Torres a Kike Calleja

Terelu Campos ha celebrado su 58 cumpleaños este pasado jueves, 31 de agosto de 2023, rodeada de sus familiares y amigos más cercanos, tal y como se esperaba y es costumbre y tradición en ella. La presentadora ha acudido a la cita acompañada de su hija, Alejandra Rubio (23).

Se ha tratado de un día de lo más especial y emocionante. Pese a que es un aniversario para Terelu un tanto agridulce -la delicada salud de su madre, María Teresa Campos (82), se une a una inestabilidad laboral tras la cancelación de Sálvame-, la presentadora no ha querido dejar pasar la oportunidad de festejar con lo suyos un año más en un conocido restaurante de la capital.

Acompañada por su inseparable hija Alejandra, Terelu ha reunido en una discreta celebración a grandes amigos y familiares, como Raquel Abad y Kike Calleja, su hermana Carmen Borrego (56), y su sobrina Carmen Rosa, o el conocido director de televisión Raúl Prieto (47) junto a su marido, Joaquín Torres (53).

Terelu junto a su hija y grandes amigos, como Raúl Prieto, Joaquín Torrres, Raquel Abad y Kike Calleja, en un fotomontaje. Gtres

La presentadora ha atendido a la prensa a las puertas del local donde se ha festejado su aniversario, y ha confesado que aunque "ha habido años en los que sí que he hecho una celebración con muchísimas más personas" este año "no se da el caso" porque las circunstancias no son las propias para hacerlo.

Si hay algo que ha querido negar la hermana de Carmen Borrego es que "yo no llevo ningún mal año", tanto es así que el balance que hace de este año es "tranquilo y positivo en lo profesional y en lo personal ya todo el mundo lo sabe".

Carmen Borrego junto a su hija, Carmen Rosa, a su llegada al cumpleaños. Gtres

Además, Terelu Campos también ha sido preguntada por la supuesta cancelación, por parte de Telecinco, del homenaje que estaban preparando para su madre en televisión, y ha confesado que "yo no sé nada, no tengo nada qué hablar de eso, no he leído nada. No sé porqué se habla ya en pasado... alucino con las informaciones, pero bueno".

Por último, Terelu no ha querido hablar de su progenitora, María Teresa: "Ya sabéis cómo está". Eso sí, ha sostenido que la ha tenido muy presente en sus palabras cuando ha pedido un deseo al soplar las velas de su tarta de cumpleaños: "Mi madre, siempre mi madre".

De esta manera, la presentadora ha celebrado con una discreta reunión su 58 cumpleaños por todo lo alto en pleno centro de Madrid.

Teresa, apartada de todo

"Es evidente que mi madre tiene un deterioro cognitivo muy importante", aseguró Terelu Campos hace unas semanas en la versión Deluxe del extinto Sálvame. Sobre esa línea, añadió: "Si ella no sufriera y sólo sufriéramos nosotras yo lo firmaba ahora mismo".

Terelu, generosa, dio detalles de cómo es su día a día junto a su madre. Cuenta que se sienta con ella en el sofá y la acaricia: "Es lo único que me hace feliz con ella, el sentirla. Me he acercado más a mi madre ahora. Estoy viendo que lo mejor que percibe es el amor, el acariciarla, besarla, darle la mano, siempre estoy con ella de la mano".

Explica el entorno de Teresa -el de siempre, el de toda la vida- que ahora no es tan sencillo hablar directamente con ella, y que su teléfono podría tener las llamadas restringidas, en ese afán familiar de protección. "Las hijas nos van diciendo cómo está. Hay que decir que siempre que se pregunta responden", añadió hace un tiempo uno de los informantes.

