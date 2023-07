El estilo de Joaquín Torres y su pasión por la moda: "Me he gastado locuras en ropa, más de 100.000 euros"

Es el arquitecto de los famosos, el que ha diseñado el espectacular ático de Tamara Falcó (42 años) entre otras, y si hay una palabra que define a Joaquín Torres (53) ésa es estilo, no sólo por las espectaculares casas que idea, también por su personal sentido de entender la moda. Pasar inadvertido no es algo que pretenda, sus estilismos siempre llaman la atención ya sea por su originalidad y vanguardismo, como por su faceta más trasgresora.

La imagen exterior a menudo es un fiel reflejo del interior y no hay duda de que el dueño de A-Cero atraviesa uno de los mejores momentos de su vida. Superados miedos y barreras, su reciente matrimonio con Raúl Prieto (47), exdirector de Sálvame, puso la guinda a más de seis años de amor con una boda cargada de emoción. Su look nupcial fue, por supuesto, muy él, sobre todo en la fiesta previa al enlace.

EL ESPAÑOL ha hablado con el arquitecto sobre ropa y moda, su gran pasión, y de ahí trascienden muchos detalles de su personalidad. Acaba de cumplir 53 años, el pasado 11 de julio, y como él mismo confiesa, a su edad lo único que le importa es vestir prendas que le transmitan algo especial. Bienvenidos al mundo fashion de Joaquín Torres.

El arquitecto, en su boda con Raúl Prieto. Gtres

Su estilo de podría catalogar de mil maneras, pero lo mejor es que lo haga él. "Yo creo que, para cualquier persona que me vea, e incluso para mí, resulta complicado definirlo. Imagino que es un estilo urbano, con una estética nada convencional y con la que yo me siento cómodo. No me importan nada las marcas, pero sí el diseño de la ropa en cuestión. La moda es lo que utiliza cada uno para vestirse y sentirse mejor. Evidentemente es la imagen que ofrece al mundo exterior y cómo se presenta a los demás". En cuanto a lo que pretende trasmitir, tiene claro que en su carta de presentación desea "dar una imagen de modernidad, de tolerancia, y por supuesto de una coherencia estética con lo que soy y con lo que hago. Pero es solo superficial. Es mucho más relevante cómo pensamos, cómo actuamos... y no cómo vestimos".

En los últimos años, la vida personal de Joaquín ha cambiado radicalmente tras romper su matrimonio con su mujer y madre de sus hijos, Mercedes Rodríguez (53) y confesar públicamente su homosexualidad. Podría pensarse que a raíz de esta liberación su modo de expresarse a través de la ropa ha cambiado, pero él cree que sigue siendo el mismo. "La gente dice que he cambiado muchísimo, pero yo me sigo poniendo la ropa de hace 20 años sin problema, porque de talla no he cambiado prácticamente. Es verdad que hoy soy quizá algo más radical y colores como el negro o el azul oscuro están omnipresentes. Hoy me fijo muchísimo más en el diseño de la ropa y no tanto como me queda. Hay diseños que me emocionan y sé que no me quedan bien pero a mi edad eso me importa menos", asegura.

Entre sus diseñadores favoritos para sus looks clásicos se encuentra "sin ninguna duda, Tom Ford, es insuperable para mí". Si ha de elegir prendas casuales, Comme des Garçons y la gran diseñadora Rei Kawakubo nunca faltan en su armario. No es difícil imaginar que Joaquín invierte mucho en ropa y el arquitecto no esquiva la pregunta de este medio y responde con total sinceridad. "Me he gastado auténticas locuras. Más de 100.000 euros por temporada. Pero de esto hace ya muchos, muchos años. Evidentemente, tengo una cantidad de ropa casi obscena, pero desde hace ya más de una década compro muy poco, y solo cuando veo prendas que me llaman la atención. Hoy no creo que me gaste más 5.000 o 6.000 euros en todo el año".

Aún así reconoce que su ropero sigue "siendo inmenso para el común de los mortales (calcularía unos 18 metros lineales), necesitaría un poco más para que la ropa estuviera bien organizada. De hecho, es algo que mi pareja, Raúl, y yo tenemos que hacer en nuestro piso, adaptando una de las habitaciones secundarias, en otro vestidor".

Los originales looks del arquitecto. Redes sociales

No cuenta con la ayuda de un estilista, se encarga personalmente de elegir sus outfits tanto a diario como en ocasiones especiales como lo fue su enlace, celebrado el pasado 19 de mayo en Sevilla. El propio Joaquín revela los detalles de su original atuendo y el de su marido: "El look de la preboda y de la boda los elegí yo, y no cuento, ni conté con estilista en estos días, porque soy más raro que un perro verde. La única opinión que me interesa es la mía y como mucho la de Raúl. El esmoquin me lo hizo un sastre a medida en Madrid, y los complementos eran de Tom Ford que ya tenía. En cuanto al pantalón de la preboda, me lo hizo una costurera maravillosa con las pautas que le di, con una camisa muy antigua de Comme des Garçons y un tocado que me hizo el genial diseñador sevillano Luis Benítez".

