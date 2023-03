De Tita Cervera a Miguel Bosé: los famosos que han sido padres por gestación subrogada pasados los 40

Es el tema de la semana, el más controvertido y Ana Obregón (68 años) la que ha recibido las críticas más encarnizadas por haber sido madre por gestación subrogada a una edad avanzada. Aún así, ella no ha sido la única famosa española que ha optado por este método pasados los 40. El debate sobre este tema siempre está abierto, pues en España no es legal, aunque la ley sí permite que se inscriba a los niños en el Registro Civil, previa autorización judicial.

Estados Unidos es el país al que suelen recurrir la mayoría de los personajes famosos, ya que allí la legislación establece las condiciones en que debe producirse de una manera taxativa, con criterios generales para ambas partes. Cuestiones como la edad límite para poder iniciar una gestación por sustitución, como también se la conoce, no está fijada y puede depender de los distintos estados, de las agencias negociadoras o de las clínicas donde se realice. Así pues, en el caso de la actriz y presentadora no habría habido ningún problema pese a rozar los 70.

Ella es la famosa de mayor edad en España en ser madre por este método. También podría serlo en el extranjero, donde el más conocido es el caso del músico británico Elton John (76) que tenía 62 años cuando se convirtió en padre por primer vez de un niño nacido en California. "Estamos desbordados de felicidad y alegría en este momento tan especial. Zachary está sano, somos unos padres felices y orgullosos", dijo en su nombre y en el de su pareja David Furnish (60). Ambos repetirían en el año en 2013, esta vez con el nacimiento de una niña.

Antes que Obregón, otros personajes relevantes pasaron por lo mismo, como Tita Cervera (79), Javier Cámara (56) o Miguel Bosé (66) Así fueron sus procesos y la edad en la que se convirtieron en padres. Todos ellos lo hicieron en Estados Unidos. El precio estimado del trámite ronda los 150.000 euros, el más caro del mundo, aunque también en que más garantías ofrece. Estos son los detalles y la edad que tenían cuando se produjo el feliz momento.

1. Carmen Cervera: 62 años

La baronesa Thyssen es madre de gemelas. Gtres

Se puede considerar una pionera, pues fue en 2006 cuando anunció que había sido madre de gemelas a través de gestación subrogada: Guadalupe y Sabina, que actualmente tienen 17 años. Su caso es parecido al de Ana, porque fue necesario el trámite de la adopción al ser concebidas por una gestante mediante una doble donación de óvulo y esperma, es decir, no había carga biológica de Carmen. "Adoptar a mis hijas fue una decisión que tomé con mi hijo Borja", dijo en una entrevista.

Desde su llegada a España, la baronesa las mantuvo alejadas del foco mediático, aunque hizo una excepción en 2008 posando para la portada de la revista ¡HOLA! con ellas. Pese a su hermetismo, no ha podido evitar que surjan comentarios sobre la identidad del donante de semen, que muchos apuntaban directamente a que era Borja Thyssen (43). Hace unos meses, durante su paso por el programa El Chester se intentó plantear la cuestión: "¿El padre de tus hijas es tu hijo, Borja Thyssen?". Se vio en la previa, pero finalmente fue censurada.

2. Miguel Bosé: 55 años

El cantante y sus hijos, en una imagen de Instagram. Redes sociales

El cantante dio la bienvenida a sus dos hijos en 2011. Nacieron en Estados Unidos y él anunció la noticia en el mes de abril de este modo: "He sido papá de dos niños preciosos que ayer cumplieron un mes. Se llaman Diego y Tadeo. Estamos ya en casa y en buena salud". Siete meses después llegarían otros dos niños a la casa de Miguel Bosé (66), Ivo y Telmo (10), los de su pareja, Nacho Palau (51), también a través de gestación subrogada. Aunque se criaron como hermanos, fueron inscritos por separado, lo que provocó el cisma tras la ruptura de la pareja.

Miguel se quedó en México con sus vástagos y el valenciano regreso a España con los suyos. Sin embargo, Palau no estaba de acuerdo con la separación de los menores y puso una demanda contra Bosé para reclamar la filiación y pedir seguir compartiendo la crianza de los cuatro pequeños. Un juzgado de Madrid lo desestimó, pero sí estableció un régimen de visitas para ambos padres y los niños.

3. Javier Cámara: 50 años

El actor, en una foto de archivo. Gtres

En 2017 y pese a ser muy celoso de su vida privada, se conoció que el recordado actor de Siete vidas había sido padre de mellizos en Nueva York. Son niño y niña, aunque Javier Cámara siempre los ha protegido de ojos curiosos y ha evitado dar detalles del proceso, incluso los nombres de los pequeños. En una entrevista concedida a LOC se refirió a sus deseos de paternidad: "A veces escondes más ese deseo, a veces lo olvidas, lo dejas por imposible, pero bueno... Es que me siento súper intimidado contando esto, porque nunca hablo de estas cosas".

4. Kike Sarasola: 49 años

El empresario, con su familia. Redes sociales

El empresario y su marido, Carlos Marrero, cumplieron su sueño de crear una familia en 2012 con la llegada de Aitana (11). Tres años más tarde repetían con su segundo hijo al que llamaron Enrique, como el padre de Sarasola (59). Él ha sido uno de los famosos que más claramente ha hablado del tema de la gestación subrogada, tan denostado por muchos. "Este dilema que hay ahora de no regular o regular mal un acto de amor como es crear una familia es una barbaridad. No puede ser que porque yo me haya podido permitir el lujo de ir a Estados Unidos a tener mis hijos, que alguien que no se lo pueda permitir no pueda crear una familia. Esto tiene que ser un derecho que tienen que poder tener todos", dijo en un encuentro organizado por Ciudadanos en 2017.

5. Jaime Cantizano: 42 años

El presentador presentó a su bebé en las redes. Redes sociales

El presentador no se escondió y utilizó sus redes sociales para presentar a Leo (6), su hijo, nacido también en Estados Unidos en 2016. También habló en su programa de radio, Atrévete, donde confesó: "Ahora comienza la etapa más maravillosa de mi vida, de verdad que soy el hombre más feliz, estaba deseando vivir esto y lo he disfrutado desde el minuto uno. Y ya he llorado todo lo que tenía que llorar, con él, por él".

Cantizano (49) es padre soltero, no tiene pareja y cuenta con la ayuda de sus padres para la crianza. "La mitad de año están en casa, hay muchos tipos de familia y yo he conseguido mi propia familia con los abuelos, el padrino, los titos…", ha confesado. Lo que no se ha planteado es ampliar la familia: "Como no soy un Superman, está descartado. Creo que los hijos únicos nacen bien arropados y, bien educados, pueden crecer con tranquilidad".

6. Kiko Hernández: 40 años

EL colaborador de 'Sálvame' fue padre en 2017. Gtres

California fue el lugar escogido por el colaborador estrella de Sálvame para la gestación de sus hijas gemelas, Abril y Jimena (6). Fue una gran sorpresa y aunque siempre ha intentado no hablar de su vida personal Kiko Hernández (46) lo hizo público contando algunos detalles como que tuvo que viajar a Estados Unidos urgentemente al adelantarse el parto de la gestante. Nacieron en enero de 2017 y él mismo ha confesado que fue un proceso "largo y costoso". Poco antes de que nacieran, en una entrevista con Diez Minutos dijo: "Que se parezcan a la madre, ¡por favor! La genética a la madre y la inteligencia al padre. La madre es guapísima, la vi en fotografía".

