Javier Cámara se da un banquete en ‘El Hormiguero’ para lamento de Belén Cuesta

Este viernes los cines españoles despiden el mes de octubre con una comedia con sello nacional. El director Cesc Gay (53 años) ha juntado en Sentimental a varios actores de renombre, como Javier Cámara (53) o Belén Cuesta (36), los dos invitados de este miércoles en El Hormiguero.

Eso sí, los dos actores no estuvieron juntos al plató. Los honores fueron, en primer lugar, para Javier Cámara, que como buen invitado platino entró en el coche descapotable y recibió la tarjeta que le confirma como miembro de este selecto grupo. Belén Cuesta entró en directo por videollamada. Había una razón de peso para ello: “Estuve en una cena y una amiga ha dado positivo por coronavirus. Yo estoy confinada, aunque he dado negativo en las pruebas”, aseguró.

A pesar de esa situación, Pablo Motos (55) centró de nuevo la atención en Javier Cámara, primero para dar paso a un vídeo con sus momentos más destacados durante sus visitas anteriores al programa y sus peticiones. Primero, el vídeo, que dio pie para que el actor riojano rogara que “borréis todas esas imágenes. Belén, no sé qué me pasa, pero cuando vengo a un plató me vuelvo loco”.

Aprovechando ese instante, Motos preguntó a Belén Cuesta si su compañero de reparto se comportaba igual durante el rodaje: “Tiene sus días como todos, pero en serio, es muy parecido a lo que habéis sacado en el vídeo”, destacó.

Por fin, después de muchos minutos, el foco se puso en la película que presentaban los invitados. “Es una comedia donde te ríes mucho a través del dolor de la convivencia”, definió Pablo Motos, una introducción que sirvió a Javier Cámara para establecer un paralelismo brillante: “Es que una pareja, en sí misma, es un castillo: hay gente que quiere entrar y otro salir. No hay una batalla más cruenta que el hecho de deshacer una pareja. En esta película hay dos parejas, la de Alberto San Juan (51) y Belén, que están en ese momento de subidón y hacen mucho ruido. Nosotros somos los vecinos de abajo y lo notamos, así que mi mujer decide invitarles a cenar. Y se lía”, adelantó.

Mesa y mantel

Pero si alguien pensaba que el séptimo arte iba a ser protagonista, a los pocos minutos el programa le hizo cambiar de opinión. En medio de esta conversación por la película, Javier Cámara pidió caviar beluga y un poco de langosta. Sobre el primer plato del menú pidió compartirlo con su compañera. Dicho y hecho. El equipo de El Hormiguero se puso manos a la obra para llevarle este suculento alimento al domicilio de Belén Cuesta.

Mientras el presentador y el actor riojano daban buena cuenta de los manjares, la actriz sevilla lamentó que “me parece increíble que a mí me pille esto en una cuarentena y vosotros ahí comiendo caviar y langosta”. Entre bocado y bocado, Javier Cámara comentó que “en las películas estos catering no los hay. Como el tiempo no es muy largo, los alimentos son siempre los mismos, así que se mantienen ahí durante las cuatro semanas de rodaje”. Cuando parecía que el banquete había tocado a su fin, entró en el plató un chef con una fuente de chocolate con fresas. “Lo siento mucho, Belén, es que ahora llega el postre”, se disculpó Pablo Motos.

Ya de sobremesa, Motos le gastó una broma a Javier Cámara en relación a Sentimental: “Te pareces mucho al personaje de esta película”. A pesar de la intención del presentador, el actor no se lo tomó a mal: “Noto cierto sarcasmo”. A continuación, explicó, a grandes rasgos, la sinopsis del film: “Es un hombre que está un poco enfadado, se merece un par de hostias. Cuando estábamos haciendo el trabajo de mesa, les dije a Alberto y a Belén que me iba a resultar complicado representar a ese personaje, porque tiene una personalidad muy diferente a la mía. Se hizo un gran silencio”, bromeó.

Desde casa y aún lamentándose por no haber probado un solo bocado de todo lo que había desfilado por el plató, Belén Cuesta se limitó a comentar que, en la película, su personaje y el de Alberto San Juan “están en esa época donde no paran de hacer el amor y además somos una pareja del poliamor. Bajan a cenar con los vecinos y a ver qué pasa”.