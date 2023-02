La Fiscalía pide tres años de cárcel para Borja Thyssen y Blanca Cuesta

Tres años después de resultar absuelto de un delito fiscal, Borja Thyssen (43 años) se enfrenta a una nueva batalla judicial que podría tener fatales consecuencias. La sección de delitos económicos de la Fiscalía Provincial de Madrid ha pedido tres años de prisión para él y para su esposa, Blanca Cuesta (49), así como una importante multa de un millón de euros por un delito contra la Hacienda Pública. En concreto, el representante del Ministerio Público les acusa de haber defraudado a las arcas públicas un total de 336.417,89 euros correspondientes al ejercicio fiscal de 2010.

El proceso se encuentra en la fase de diligencias previas en el juzgado de Instrucción nº 4 de Pozuelo de Alarcón (Madrid) y el juicio oral se celebrará el próximo 14 de febrero en el Juzgado de lo Penal número 15. Un día de San Valentín especialmente amargo para el matrimonio, pues lo pasarán prestando declaración. Ambos tendrán que rendir cuentas sobre unas transferencias que podrían haberse realizado de modo fraudulento para obtener un beneficio fiscal ilícito.

Según el Fisco, Borja y Blanca presentaron la declaración de IRPF correspondiente al ejercicio 2010 en su modalidad de tributación conjunta, en la que declararon una ganancia patrimonial de 2.206.527,50 euros por la venta de las participaciones de Cas Capetó S.L., de la que Cuesta era administradora única y su marido tenía el 40% de las acciones. Sin embargo, la ganancia real obtenida por los acusados con la venta de tales participaciones ascendió a 3.792.564,92 euros, "ocultando por tanto a la Hacienda Pública la cantidad de 1.586.037,39 euros".

La pareja, en un acto público en 2020. Gtres

Según la Fiscalía, la ganancia patrimonial que los acusados ocultaron procede también de la venta de participaciones realizada a través de Caribean Breeze S.L., que en realidad se trataría de una operación "simulada". De dicha sociedad eran titulares Borja al 70% y su mujer al 30%.

También figuraban ambos como administradores sin que conste en ninguna base de datos la existencia de trabajadores, operaciones con terceros y sin que se encuentren depositadas las Cuentas Anuales de ningún ejercicio en el Registro Mercantil. De hecho, no presentaron la declaración del impuesto sobre sociedades en ningún ejercicio, excepto en el 2005, tras el inicio de actuaciones inspectoras. El escrito de la acusación es farragoso y detalle con precisión todas esas operaciones económicas destinadas a evitar la tributación. La pena que se pide para la pareja es importante tanto a nivel punitivo como económico.

El horizonte de Borja y Blanca es muy delicado. Habrá que ver si ambos cuentan con el apoyo de Carmen Cervera (79), con la que hace tiempo que no tienen una buena relación. No es la primera vez que el matrimonio se ve envuelto en este tipo de problemas judiciales, así que llueve sobre mojado. En 2019, Thyssen era juzgado por un delito similar, por el que también se enfrentaba a dos años de prisión. En aquella ocasión salió indemne pues el magistrado del caso, Julio Mendoza, consideró que no había pruebas suficientes de que fingiera vivir en Andorra para evitar tributar en España. Ahora la historia se repite.

Maite Torrente Redactora de JALEOS. Licenciada en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid

