La incómoda pregunta de Risto Mejide a la baronesa Thyssen: "¿El padre de las niñas es tu hijo Borja?"

La semana pasada se estrenó con éxito, en Cuatro, la nueva temporada del espacio de entrevistas Chester, presentado por Risto Mejide (48 años). Al término de la emisión del primer programa, se adelantaron unas imágenes que desvelaban quiénes serán los nuevos invitados que se sentarán el próximo martes, 24 de enero de 2023, en el clásico sofá de Mejide.

Se tratará de dos personalidades muy conocidas en España: la baronesa Thyssen (79), Carmen Cervera, y el escritor Máximo Huerta (51). No obstante, lo que concitó la atención, y la sorpresa, de los espectadores fue una pregunta, un tanto incómoda, que le formuló Risto Mejide a la baronesa en un momento dado de su distendida charla.

"¿El padre de las niñas es tu hijo, Borja Thyssen (43)?", le interpela Mejide a Cervera, directo, sin ambages. Con "las niñas" se está refiriendo la expareja de Laura Escanes (26) a las mellizas de la baronesa, Guadalupe Sabina y María del Carmen. Unas jóvenes nacidas en Los Ángeles, y que colmaron de felicidad a una Carmen Cervera que volvía a convertirse en madre a los 63 años a través de un vientre de alquiler.

Carmen Cervera, antes de responder a la incómoda pregunta de Risto en 'Chester'. Mediaset

Tras la interpelación, la baronesa Thyssen se muestra aparentemente atribulada y sin saber qué responder. Unos segundos después, esbozando una sonrisa, Tita asevera: "Las niñas tienen un padre". Ahí se detiene, hasta el próximo martes, el misterio de esa pregunta que, de seguro, dará mucho de qué hablar en los programas de televisión, y medios de comunicación, especializados en crónica social.

También se interesa Risto Mejide en la interviú por otras cuestiones. "¿Tú te has muerto de hambre alguna vez? ¿Has pasado hambre?", "¿Has tenido problemas para llegar a fin de mes alguna vez?", son algunas de sus curiosidades.

En otra promoción, se ve a Carmen explicando lo que sigue, sobre una infidelidad que padeció: "Él no creía que yo iba a llegar de viaje y llegué. Él estaba con una chica, salió corriendo ella. Se ve que ya habían hecho el amor. (...) A veces he tenido ese momento tonto con alguien". En esa línea, Mejide interpela: "¿Tú has sido infiel alguna vez?".

La llegada de las mellizas

La baronesa Thyssen en una imagen tomada en Málaga, en diciembre de 2022. Gtres

Fue el año 2007 cuando Tita Cervera adoptó dos mellizas nacidas bajo vientre de alquiler mediante fecundación in vitro en una clínica de los Estados Unidos. Como es natural, Tita llevó esa operación con la máxima prudencia y no se hizo pública hasta que las bebés ya estaban en España.

Según declaró la viuda del barón Thyssen cuando las presentó en sociedad a través de la revista ¡HOLA!, el nombre de María del Carmen era por ella misma, mientras que el de Guadalupe Sabina era en honor a la Virgen -a la que tanta devoción tiene- y a su abuela Sabina.

Durante los dos primeros años en la vida de las menores, la baronesa Thyssen mantuvo a sus hijas fuera de los flashes de las cámaras, bien protegidas tras las paredes de su casa en Sant Feliu de Guixols, en Gerona. Pero tras la propuesta de la citada revista, Tita decidía que había llegado el momento de presumir de hijas.

Carmen Cervera departió largamente sobre sus hijas, y mostró el día a día de la familia. En la publicación, Tita aseguraba: "Adoptar a mis hijas fue una decisión que tomé con mi hijo Borja". Además, definió a su hijo entonces como una persona "extremadamente generosa".

Carmen Cervera afirmaba el deseo de que Guadalupe Sabina y María del Carmen se parecieran a su hermano mayor, y aprendieran a ser "respetuosas" y "llenas de buenos sentimientos y dispuestas a ayudar a quienes los necesiten".

A raíz de aquella entrevista, la vida de Carmen y Sabina se protegía para que pudieran crecer en la intimidad sin que nada ni nadie hablara de ellas.

