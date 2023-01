Carmen Borrego, sobre la salud de Teresa Campos: "Ahora cuanta menos gente aparezca en casa mejor"

Este pasado viernes, 20 de enero de 2023, Kiko Hernández (46 años) se ha sentado en Sálvame Deluxe para someterse a un polígrafo tras desvelar, hace unos días, una de las bombas informativas más potentes: Gustavo, la persona de confianza de María Teresa Campos (81), su chófer y confidente, habría traicionado a toda la familia al grabar, supuestamente, conversaciones y momentos íntimos.

Además de hablar de Gustavo -quien ha reconocido que sí grabó a algunos miembros de las Campos, como a Carmen Borrego (56)-, el aguerrido colaborador ha sorprendido con una de sus confesiones. Al parecer, Kiko ha decidido no volver a visitar más a la gran comunicadora para evitar verse las caras con el chófer de ésta.

En esa línea, Hernández ha asegurado que "no" volverá a ver, ni a visitar, a María Teresa porque "ya es absurdo. Imagínate ver al chófer, a Terelu Campos (57) cabreada, ya es absurdo". En un momento dado de la entrevista, Borrego ha deslizado que la relación entre su madre y Kiko no es tan estrecha como éste quiere hacer ver, algo que ha molestado sobremanera a Hernández. "Todas las semanas no he ido, pero si quieres te enseño todos los mensajes que tengo de tu madre", ha replicado, retador, el entrevistado.

María Teresa Campos junto a Juan Manuel Moreno Bonilla el día que le dieron un premio, en marzo de 2022. Gtres

Kiko ha añadido: "Además, es lo mejor para vosotras, que no vaya". Carmen ha confirmado este extremo, asegurando lo que sigue: "En este momento cuanta menos gente aparezca en casa mejor". Una declaración que ha levantado la voz de alarma en el plató, y ha provocado que Jorge Javier Vázquez (52) le preguntase el porqué. La hija de la comunicadora ha explicado que ahora es un momento en el que Campos madre "tiene que estar tranquila". Por eso, sus hijas han tomado esa decisión.

El 10 de enero de 2023, las personas que quieren y admiran por igual a la presentadora Teresa Campos quedaron sobrecogidas, y con gran pesar y preocupación, al enterarse de su ingreso hospitalario. La salud de la que fue una de las grandes comunicadoras de este país es delicada, y en los últimos meses se ha visto agravada.

"Achaques", como los define su entorno, propios de la edad, que se han sumado a un estado anímico endeble: Teresa está "floja" y ha perdido la energía que la caracterizaba. El 31 de diciembre de 2022, Fin de Año, la malagueña sufrió una caída de su cama, en plena noche, que le provocó gran daño en un costado. Un tropiezo que ha perjudicado su débil salud, pues los dolores han persistido durante días, obligándola a ponerse en manos médicas.

"Se vio muy vulnerable", confiaron a EL ESPAÑOL. Además, es ese ánimo alicaído de Teresa Campos el que, de un tiempo a esta parte, le impide comer, motivo por el cual la andaluza padece anemia, como informaron sus hijas desde la puerta del hospital La Luz, de Madrid. Campos ingresó en el centro para someterse a diversas pruebas médicas.

"Está bastante débil, porque come muy poco, en la revisión ha dado que tiene una anemia controlable", explicó su hija mayor, Terelu. Afortunadamente, María Teresa fue trasladada a casa, a su domicilio en la urbanización de Aravaca.

Pese al susto inicial tras ser trasladada al hospital -la comunicadora se puso muy "nerviosa" durante las pruebas-, Campos está tranquila en su casa, tomando sus medicamentos y "haciendo caso del consejo de su médico, que ha estado muy pendiente de ella", explica a EL ESPAÑOL un buen amigo de la conductora del extinto ¡Qué tiempo tan feliz!

Además de por sus hijas, Terelu y Carmen, sus nietos y su chófer, confidente y segundo hijo, Gustavo Guillermo, María Teresa se siente segura en su hogar por una persona que la cuida las 24 horas del día, día y noche: Leo, su asistenta. Según explican a este medio, esta mujer lleva trabajando bajo la batuta de Teresa Campos más de 15 años. "Es sus manos y sus pies", explica quien lo sabe bien.

