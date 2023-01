La caída de Teresa Campos que perjudicó su salud: Leo, la asistenta que la cuida, y sus médicos de confianza

Este pasado martes, 10 de enero de 2023, las personas que quieren y admiran por igual a la presentadora María Teresa Campos (81 años) quedaron sobrecogidas, y con gran pesar y preocupación, al enterarse de su ingreso hospitalario. La salud de la que fue una de las grandes comunicadoras de este país es delicada, y en los últimos meses se ha visto agravada.

"Achaques", como los define su entorno, propios de la edad, que se han sumado a un estado anímico endeble: Teresa está "floja" y ha perdido la energía que la caracterizaba. Este pasado 31 de diciembre de 2022, Fin de Año, la malagueña sufrió una caída de su cama, en plena noche, que le provocó gran daño en un costado. Un tropiezo que ha perjudicado su débil salud, pues los dolores han persistido durante días, obligándola a ponerse en manos médicas.

"Se vio muy vulnerable", deslizan a este medio. Además, es ese ánimo alicaído de Teresa Campos el que, de un tiempo a esta parte, le impide comer, motivo por el cual la andaluza padece anemia, como han informado sus hijas en las últimas horas desde la puerta del hospital La Luz, de Madrid. Campos ingresó en el centro para someterse a diversas pruebas médicas.

[María Teresa Campos, ingresada de urgencia en un hospital de Madrid]

Teresa Campos junto a Juan Manuel Moreno Bonilla el día que le dieron la Medalla de Andalucía, en 2022. Gtres

"Está bastante débil, porque come muy poco, en la revisión ha dado que tiene una anemia controlable", explicó su hija mayor, Terelu Campos (57). Afortunadamente, María Teresa ya se encuentra en casa, en su domicilio en la urbanización de Aravaca, arropada, controlada y estable.

Pese al susto inicial tras ser trasladada al hospital -la comunicadora se puso muy "nerviosa" durante las pruebas-, Campos está tranquila en su casa, tomando sus medicamentos y "haciendo caso del consejo de su médico, que ha estado muy pendiente de ella", explica a EL ESPAÑOL un buen amigo de la conductora del extinto ¡Qué tiempo tan feliz!

Además de por sus hijas, Terelu y Carmen Borrego (56), sus nietos y su chófer, confidente y segundo hijo, Gustavo Guillermo, María Teresa se siente segura en su hogar por una persona que la cuida las 24 horas del día, día y noche: Leo, su asistenta. Según explican a este medio, esta mujer lleva trabajando bajo la batuta de Teresa Campos más de 15 años. "Es sus manos y sus pies", explica quien lo sabe bien.

Leo y María, la célebre asistenta peruana que apareció en el reality Las Campos, son las dos mujeres que han guardado -celosamente- en las últimas décadas los grandes secretos de Teresa Campos. Cuando María abandonó sus servicios, Leo elevó su categoría y pasó a estar interna en casa Campos. Esta mujer se trasladó de Molino de la Hoz a la nueva casa de Teresa, y está a su lado incondicionalmente.

También confía muy mucho la comunicadora andaluza en su equipo médico del hospital La Luz. Allí fue atendida, además, en mayo de 2017, cuando sufrió un ictus isquémico. De hecho, Teresa ha asegurado en varias ocasiones que esta clínica es uno de sus centros de referencia, destacando siempre el trato del personal y la calidad de las instalaciones.

Es tanta su implicación con el hospital que en 2013 llegó a protagonizar la portada de la revista que produce el hospital. En la publicación la periodista hablaba tanto de su trayectoria profesional como de su experiencia en el centro, que calificaba de "muy positiva". La malagueña aprovechaba la entrevista para resaltar el trato que había recibido hasta entonces en el hospital, sobre todo de la mano de algunos médicos.

María Teresa Campos junto a su chófer y confidente, Gustavo Guillermo, saliendo del hospital La Luz, en una imagen de archivo. Gtres

Entre ellos, el doctor José Luis Calleja -hoy, Profesor titular de Medicina de la Universidad Autónoma de Madrid y Jefe adjunto del Servicio de Gastroenterología del Hospital Universitario Puerta de Hierro-, Felipe Calvo -en la actualidad, Especialista en Oncología Radioterápica de la Clínica Universidad de Navarra en Madrid- y, por último, Carlos Durán Escribano, el jefe del servicio de Cirugía general y Digestiva del Hospital La Luz.

Sea como fuere, médicos con los que Teresa ha mantenido una relación de años y que siempre la han "tratado como adulta", en sus propias palabras, ya que "las cosas que me han tenido que decir me las han dicho". A esto hay que añadir que la periodista ha participado en varias ocasiones en los eventos que organiza el hospital, ya sea recaudar fondos, para dar a conocer nuevos tratamientos o, simplemente, para promocionar la clínica.

Cabe puntualizar que el último médico, Durán Escribano, fue quien operó a la presentadora en 2018, por "un cuadro de suboclusión intestinal secundario". Este profesional lleva trabajando en dicho centro desde 2017. El médico posee tras de sí un impresionante currículum que no sólo avala este cargo, sino que explica por qué fue la elección para operar a la presentadora. Carlos es un especialista en la cirugía laparoscópica, un tipo de intervención mínimamente invasiva que fue la que se realizó a la veterana comunicadora.

La salud de Teresa

Teresa Campos prestando su imagen para el hospital La Luz.

Este pasado martes, Terelu Campos explicó qué le había ocurrido a su madre y lo que motivó su ingreso: "Teresa ha salido del hospital. Bueno, las navidades son complicadas cuando hay personas con una cierta edad y con una rutina. Variarles la rutina no ha sido fácil. A todo esto, se une que le día 31 tuvo una caída de la cama. El médico la vio en casa y no se ha presentado más que dolor muscular. Ella ha seguido quejándose; había que hacerle radiografías. Como está bastante débil, porque come muy poco, en la revisión ha dado que tiene una anemia controlable. Tanto es así que las neurólogas han decidido que era mejor mandarle a casa".

Y añadió: "Pensábamos que la íbamos a tener aquí unos días. Las doctoras han valorado que esté en casa con la medicación, al no ser por vía. Nos vamos tranquilas, y que ella esté tranquila en casa para nosotros implica todo. Teresa se quería ir desde el minuto uno. Para lo nerviosa que es, se ha portado muy bien".

Explicó una fuente a EL ESPAÑOL que no han existido imágenes de Teresa Campos ingresando en el centro médico por expreso deseo de la familia. Sólo sus hijas, Terelu y Carmen, quisieron entrar por la puerta principal del hospital La Luz para "darle normalidad y tranquilizar a la prensa".

En esa línea, se está protegiendo muy mucho la imagen de la emblemática María Teresa, de acuerdo a su propia decisión y a la de sus hijas. Por este motivo, las fotografías públicas de Campos se han ido espaciando en el tiempo hasta casi desaparecer. Sólo en contadas ocasiones habrá material gráfico de ella y siempre consentido.

Sigue los temas que te interesan