El resurgir de Raquel Sánchez Silva: proyectos, reconocimientos y un pasado que la persigue

Raquel Sánchez Silva (50 años) siempre ha tenido claro que su presente y futuro laboral está en la televisión. No en vano lleva ligada a este medio desde hace un cuarto de siglo, pues su primera incursión en la pequeña pantalla tuvo lugar en 1998, año en el que se estrenó como presentadora del telediario de La 1.

Desde entonces, la extremeña no ha parado de trabajar frente a las cámaras, pasando por casi todas las cadenas y convirtiéndose en la cara visible de espacios tan conocidos como Supernanny, Supervivientes o Maestros de la costura.

Tras un breve parón, pues en abril cumple un año sin programa, Raquel protagoniza un doble resurgir con el próximo estreno de sus dos nuevos proyectos. Por un lado, lleva las riendas de Falso Amor, la nueva apuesta de Netflix. Por otro, presentará junto a Julian Iantzi El conquistador del fin del mundo, de TVE, con el que corrobora que para la televisión pública ella es su gran apuesta, pues desde 2019 se ha convertido en uno de sus rostros estrella.

Sánchez Silva, que se ha metido en todos los papeles posibles, vuelve a uno que le sienta muy bien, el de cabeza visible de un reality de supervivencia. Es posible que en esta ocasión no acompañe su rol con looks étnicos, como sucedió en Supervivientes, pero todo apunta a que lo dará todo para que los concursantes expriman al máximo la experiencia.

Pero esta no es la única buena noticia que acompaña a la extremeña y que hacen que el 2023 sea tan especial. Su pasión por la moda, que ya quedó patente en Maestros de la costura, se va a ver recompensada. Tal y como ha anunciado a través de sus redes sociales, ha sido elegida por El Cabildo de La Palma para ser la embajadora de su semana de la moda. "Estoy muy feliz y emocionada", ha escrito en la publicación, en la que desvela que la cita tendrá lugar los días 14, 15 y 16 de abril.

Centrada en tantas buenas noticias, a las que se suma el buen momento personal que vive junto a su marido, Matías Dumont, y sus dos hijos, Raquel Sánchez Silva ha optado por ignorar la mancha que parece querer empañarlo todo.

Casi diez años después de la muerte de su primer marido, el italiano Mario Biondo, su familia vuelve a la carga para intentar demostrar éste que no pereció por suicidio, tal y como recoge el informe oficial, sino que fue asesinado. En ese sentido, el pasado febrero, la madre del camarógrafo anunciaba que iba a "presentar ante los tribunales españoles nuevas pruebas de una forma en la que es prácticamente imposible que no se abra una nueva causa".

No solo aseguraron contar con pruebas "concluyentes" y "clarificadoras", también aprovecharon para volver a atacar a Raquel, insistiendo en que su comportamiento con ellos "no fue bueno" y que es algo que "no se puede olvidar". "Si ella considera que no tiene ninguna culpa ni nada que ocultar estará tranquila. Y no debe temer... Si su conciencia está tranquila y limpia no debe preocuparse. Pero si tiene miedo es porque no ha dicho la verdad", aseveró.

