La enfermedad de Fani Carbajo que la obliga a pasar por quirófano

Hay programas de televisión que han pasado a la historia por una serie de anécdotas. Así, quizás mucha gente recuerde antes de la primera edición de Gran Hermano la célebre frase "¿Quién me pone la pierna encima para que no levante cabeza?" pronunciada por Jorge Berocal. Algo similar sucede con La isla de las tentaciones. Hogueras y rupturas al margen, la imagen de Christopher Guzmán (30 años) corriendo por la playa mientras gritaba el nombre de Estefanía Carbajo (28) forma ya parte del imaginario televisivo de nuestro país.

Precisamente esa relación sentimental, con numerosas idas y venidas, ha hecho que corran ríos de tinta y que Fani Carbajo tenga cierto hueco en el universo Mediaset. Su canal de Mtmad, llamado A pesar de todo, es un buen escaparate para estar al día del noviazgo con Christopher, pero también para conocer más secretos de la vida íntima de la exconcursante de La isla de las tentaciones. De hecho, ni corta ni perezosa, la madrileña ha mostrado a sus seguidores la inquietud que le produce un problema de salud.

"¿Por qué tengo esta cara de desaliñada? Lo que os voy a contar no tiene nada que ver con mi problema psicológico, del que estoy mejor, aunque sigo con la medicación", avanzaba en relación a un ataque de ansiedad del que ya habló en el pasado, antes de explicar el motivo central de este vídeo: "Es un tema bastante tabú en la sociedad, aunque ya se le está dando una visibilidad y una normalidad. He estado en Urgencias y me han dicho que me tienen que operar de hemorroides".

[La enfermedad de Ivana Icardi provocada por el estrés y la mala alimentación]



Fani Carbajo ha contado su problema de salud en Mtmad. Mtmad

Solución menos común

Efectivamente, como explicaba nuestra protagonista, las hemorroides son un problema de salud sobre el que cuesta hablar en público. De hecho, varias campañas publicitarias de cremas antihemorroidales han usado ese gancho de "sufrir en silencio" esta afección, conocida de forma vulgar como almorranas.

Desde el punto de vista médico, las hemorroides son la inflamación de las venas en el ano y en la parte inferior del recto, con un aspecto similar al de las varices. En función de si se desarrollan dentro o fuera del recto se habla de hemorroides internas o externas. Aunque, como ya hemos comentado, es un tema sobre el que el paciente suele guardar silencio, algunos estudios estiman que tres de cada cuatro adultos lo padecerán a lo largo de su vida.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de ESTEFANIA❤️ (@fanicarbaj)

La causalidad de las hemorroides es diversa, aunque en muchos de los casos está relacionada con el estreñimiento. Esta situación hace que el paciente deba hacer un esfuerzo mayor para defecar, lo que puede repercutir en las venas del recto y/o del ano. En el lado opuesto, pero con el mismo resultado, están los episodios de diarrea, sin olvidar la ingesta de determinados alimentos (el picante es muy poco recomendable) o los embarazos.

Uno de los síntomas más habituales es el sangrado, que en ocasiones puede ser abundante, durante la defecación, provocando más incomodidad que dolor en el paciente. Basta con una exploración física por parte del médico, una vez que se conocen los síntomas, para corroborar el diagnóstico.

Fani Carbajo en una imagen de sus redes sociales. Instagram

En relación a su tratamiento, llama la atención el caso de Fani Carbajo, ya que lo más habitual es la aplicación de cremas antihemorroidales. Para diagnósticos un poco más severos hay un siguiente paso, que consiste en procedimientos poco invasivos, como las inyecciones o la coagulación a través de infrarrojos. El último escalón es la cirugía, la solución que le habrían planteado a Fani Carbajo y que, en palabras del doctor Jorge Baixauli Fons, es "la más eficaz y definitiva".

[Sufrir las hemorroides en silencio cuando el 100 % de los españoles las acabaremos padeciendo]

Al margen del tratamiento escogido, los doctores suelen dar unas pautas a los pacientes que padecen hemorroides para la prevención, como comer alimentos ricos en fibra, hacer ejercicio, evitar pasar mucho tiempo sentado o beber mucho líquido, todo ello con la finalidad de que el tránsito intestinal sea regular y no tener episodios de estreñimiento.

Archivado en Enfermedades, Fani Carbajo, Hemorroides, La enfermedad de...

Sigue los temas que te interesan