Risto Mejide, destrozado tras su ruptura con Laura Escanes: "El dolor lo invade todo"

Risto Mejide (47 años) ha reaparecido en sus redes sociales apenas unas horas después de hacerse pública su ruptura con Laura Escanes (26), su mujer y madre de su hija pequeña, Roma (2). El presentador está pasando por uno de los momentos más complicados de su vida y ha querido mandar un mensaje de agradecimiento a todos aquellos que le están apoyando.

Unas palabras que ha compartido en su perfil de Instagram, donde se ha mostrado completamente roto: "el dolor lo invade todo", asegura. Ni siquiera dice tener fuerzas para responder a la multitud de comentarios hirientes que ha recibido desde entonces, pues algunas personas han aprovechado la ruptura para afirmar que era "algo que se veía venir desde el principio" por la diferencia de 22 años de edad en la pareja.

"No tengo fuerzas ni para responder a las burlas". "Ojalá tuvieran razón. Ojalá no estuvieran hablando de la relación más intensa y duradera que he tenido jamás. Ojalá no se tratase de la madre de mi hija. Ojalá todo fuese tan fácil", ha asegurado dolido, sin entender los comentarios negativos que ha recibido tras anunciar su separación.

Aunque reconoce que está hundido, con un "agujero negro que se te instala en el alma", Risto ha querido agradecer "el cariño" recibido por "los que nos respetáis y nos lloráis". "Gracias por entender lo que supone una pérdida de este calibre. Que sepáis que lloramos juntos. Ojalá tengáis razón. Ojalá también se salga de esto", ha concluido, dejando entrever su desolación.

La misma pena se veía reflejada en la publicación en la que anunciaban la ruptura. A la misma hora y con textos similares, la influencer y el presentador contaban a sus seguidores que habían decidido terminar su historia de amor. "Gracias, Laura, por estos siete años, tres meses y veinticuatro días. No han sido perfectos, y aún así, o igual por eso, seguramente hayan sido los mejores de mi vida. Hemos pasado tanto juntos y aprendido tantas cosas (muchas buenas y otras que me hubiera gustado no tener que aprender) que, antes de seguir cada uno por su lado, solo queda sentirse muy agradecido por el camino andado. Porque todo suma. Lo bueno, lo malo y lo regular", escribía Risto.

"Como alguien dijo una vez, fue eterno mientras duró. Sólo espero que seamos tan buenos ex como hemos sido como pareja", terminaba, dándole las gracias a su ex, con un punto de humor, "por haberme hecho Papa de Roma".

Por su parte, Laura Escanes aprovechaba para mandarle un mensaje: "Te seguiré queriendo el resto de mis días. Si tenía que vivir todo esto y conocer lo que es el amor, tenía que ser contigo. Me imaginé la vida entera contigo y me has hecho creer en la eternidad. Hemos cumplido sueños, creado una familia preciosa y creando nuestro camino juntos. Ojalá la gente pudiera vivir y sentir una cuarta parte de lo que hemos sentido nosotros. Eso es amor".

Risto y Laura comenzaron a salir a finales de 2015. Desde el primer momento tuvieron que hacer frente a diferentes críticas que señalaban la diferencia de edad entre ambos. Sin embargo, optaron por hacer oídos sordos y, dos años más tarde, se daban el "sí, quiero" en una romántica boda que tuvo lugar el 20 de mayo de 2017 en Mas Cabanyes. Dos años y medio después, el 2 de octubre de 2019, nació su única hija en común, Roma, que se ha convertido en su punto de conexión eterna.

