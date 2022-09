El lado íntimo de Giorgia Meloni: abandonada por su padre, víctima del 'bullying' y pareja de un presentador

Giorgia Meloni (45 años) ha hecho historia en Italia. Tras ganar las elecciones, la periodista de origen romano se convierte en la primera mujer en gobernar el país transalpino y en la responsable del inicio de una nueva era política con una fuerte influencia del pasado. La líder de Hermanos de Italia ha logrado una amplia victoria que la posiciona como la gobernante situada más a la derecha desde la dictadura fascista de Benito Mussolini.

Meloni se ha alzado con la victoria tras una intensa carrera política que comenzó cuando apenas tenía 15 años mientras crecía en un hogar matriarcal. Tal y como desveló en una entrevista en el programa Verissimo, su madre y su hermana han sido el eje de su familia. "Siempre he sufrido la falta de interés de mi padre, a quien a los 11 años no quería ver más", contaba la periodista.

El abandono de su progenitor, precisamente, es lo que ha forjado su carácter, "valiente, combativo y temerario". En conversaciones con el mismo programa, Giorgia reconocía que "el abandono de un padre te hace sentir incapaz, como si tuvieras que conquistar todo a duras penas".

Giorgia Meloni durante un evento de su partido político, Hermanos de Italia. Gtres

La relación de sus padres terminó cuando su madre, Anna Paratore (70), estaba embarazada de ella. Pero "contra todo y contra todos", decía la propia Meloni, decidió seguir adelante. El aborto nunca fue una opción y quiso quedarse a quien hoy es la nueva primera ministra de Italia. Francesco, su progenitor, se fue del domicilio familiar en el primer año de vida de la política para trasladarse a Canarias, hasta donde ella se desplazó durante varias temporadas.

La política, además, creció al lado de su hermana, Arianna (47), su protectora en la infancia y uno de sus grandes apoyos a lo largo de su carrera política. La describe como su "guía" y la única persona que tiene licencia para decirle "ciertas cosas". Cuando ella habla, Giorgia solo escucha y hace silencio.

La influencia femenina de Meloni también le viene de su abuela, responsable de su "metabolismo distraído". Decía en una aparición pública que la sobrealimentó cuando era niña y que por ello se vio obligada a luchar con una apariencia física que se convirtió en objeto de críticas y burlas.

De adolescente, la periodista sufrió bullying por su peso. "Me decían gorda", desveló en los medios italianos después de que se publicara su libro biográfico, Yo soy Giorgia, donde se describe a sí misma como "mujer, madre y cristiana", tres características en las que ya había incidido durante un discurso.

Hoy, en paralelo a su carrera política, Giorgia Meloni es madre de Ginevra, una niña de seis años, fruto de su relación con presentador de televisión Andrea Giambruno (41), quien pese a su inclinación por los partidos de izquierda, ha sido un gran soporte para la italiana. "Él no sufre por el papel político que tengo. El amor tiene sentido si se puede trabajar en equipo", decía ante los medios.

Giorgia Meloni junto a su pareja, Andrea Giambruno, y su hija, Ginevra. Instagram

Giorgia y Andrea no están casados y, de momento, no tienen intenciones de hacerlo. Aunque la política cree en los principios del matrimonio, aseguró que no quiere dar un paso más en su idilio. Está felizmente enamorada, viven juntos y comparten la crianza de su pequeña, Ginevra.

Aunque ahora, como primera ministra, Giorgia Meloni tendrá nuevas responsabilidades, no dejará a un lado su labor como madre. En una conversación con la revista local Chi, aseguró que no renunciará a nada de lo que estuviera relacionado con Ginevra, quien a su corta edad ha sido un gran apoyo en su carrera. "Gracias por la paciencia que has tenido a lo largo de los años mi amor. Gracias por cómo comprendiste y soportaste mis demasiadas ausencias. Gracias por la forma en la que corres hacia mí cuando llego a casa, y por cuando dices '¡mamá, buena suerte!'", escribía la política horas antes de su victoria.

