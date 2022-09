Risto Mejide y Laura Escanes anuncian su separación: "Han sido 7 años maravillosos. Y duros"

Risto Mejide (47 años) y Laura Escanes (26) ya no son pareja. Así lo han dado a conocer ellos mismos a través de sus redes sociales. Poco después de las cinco de la tarde de este domingo 25 de septiembre, el publicista y la influencer han compartido en sus respectivos perfiles de Instagram dos mensajes diferentes -pero parecidos- para comunicar su separación.

Ambos han escogido una foto en blanco y negro para emitir su honesto comunicado. Por un lado, Risto ha escogido una imagen en la que miran a cámara, mientras Laura se apoya en el pecho de él. Con esta instantánea como representación, el jurado de Got Talent comparte unas palabras en las que recoge sus sentimientos por los años vividos con la catalana y por los caminos distanciados que toman ahora: "Gracias, Laura, por estos siete años, tres meses y veinticuatro días. No han sido perfectos, y aún así, o igual por eso, seguramente hayan sido los mejores de mi vida. Hemos pasado tanto juntos y aprendido tantas cosas (muchas buenas y otras que me hubiera gustado no tener que aprender) que, antes de seguir cada uno por su lado, sólo queda sentirse muy agradecido por el camino andado. Porque todo suma. Lo bueno, lo malo y lo regular".

Y añade: "Como alguien dijo una vez, fue eterno mientras duró. Sólo espero que seamos tan buenos ex como hemos sido como pareja. Que sepamos encontrar cada uno la vida que queremos. Y sobre todo, gracias por haberme hecho Papa de Roma", dice haciendo una referencia humorística a su hija en común, Roma (2). Finaliza su texto con el hashtag que ha estado ligado a ellos como pareja siempre: "Eso sí que es un amor pa #toelrrato".

Por su parte, Laura Escanes ha hecho lo propio con otro texto y otra imagen en su Instagram. La influencer se ha decantado por una instantánea muy tierna en la que aparece abrazando al comunicador, al que se le ve de espaldas, mientras sí se aprecia el rostro de ella.

El mensaje de la catalana desgrana el amor que siente por Risto, aunque habla también de la dureza que ha estado presente a lo largo de sus años juntos: "No me gustan las despedidas y llevo escribiendo y borrando este post 82627292 veces. Tampoco creo que sea una despedida porque sé que, de la manera que sea, nos vamos a tener el uno al otro para siempre. Han sido 7 años maravillosos. También duros. Pero ha sido un regalo compartir mi vida contigo. El amor no se acaba. No muere. Y te seguiré queriendo el resto de mis días. Si tenía que vivir todo esto y conocer lo que es el amor, tenía que ser contigo. Me imaginé la vida entera contigo y me has hecho creer en la eternidad. Hemos cumplido sueños, creado una familia preciosa y creando nuestro camino juntos. Ojalá la gente pudiera vivir y sentir una cuarta parte de lo que hemos sentido nosotros. Eso es amor".

Al final de sus líneas, Escanes pide respeto y agradece el cariño recibido: "Os queremos. Pedimos respeto en estos momentos tan delicados, para nosotros y nuestra familia. Gracias. Siempre".

Risto y Laura comenzaron su relación a finales de 2015. Durante sus primeros meses de noviazgo tuvieron que hacer frente a las críticas de aquellos que hacían hincapié en su diferencia de edad de 21 años. Continuaron más fuertes que nunca y se casaron el 20 de mayo de 2017 en Mas Cabanyes en un gran enlace con invitados famosos y decenas de influencers. Dos años y medio después, el 2 de octubre de 2019, nació su única hija en común, Roma -Mejide tiene un hijo mayor, Julio, fruto de su relación con la presentadora Ruth Jiménez-.

