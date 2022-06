La espectacular casa de vacaciones en la que se aloja David Valldeperas en Formentera

David Valldeperas (48 años) ha elegido una espectacular casa con vistas al mar en la isla de Formentera, donde aprovecha para desconectar y cargar pilas mientras la Operación Deluxe, en la que se ha visto involucrado, continúa su curso en los juzgados. El periplo del director de Sálvame está siendo de lo más ajetreado, ya que desde mayo ha protagonizado varias escapadas, de Jávea (Alicante) a Ibiza y ahora a la isla vecina.

Allí disfruta del increíble paraje natural, de la piscina y de la tranquilidad que da la zona, entre árboles, alejado del mundanal ruido. Así lo describe él mismo: "Estos días intentaba avistar algunos pájaros desde la azotea de la casa de una amiga. Además de aves, vi unos cuantos yates de esos por los que se pirran las celebrities. No sé si iba alguno a bordo. Lo que tengo claro es que si conocieran la azotea de Can Comediante, no volvían a pisar un barco en su vida. Hay casas que habría que vivirlas por obligación. Y esta es una de ellas".

El periodista posa junto a la piscina con el mar de fondo. Instagram.

La casa en la que se aloja David Valldeperas está ubicada en la zona de Cala En Bater y consta de una parcela de 2.000 metros cuadrados, entre pinos. Fue reformada completamente en 2013 y cuenta con todas las comodidades imaginables. Una de las cosas que más llama la atención es su piscina acristalada, con efecto infinito, desde la que se puede ver el islote de Es Vedrá, que forma parte de una reserva natural.

[David Valldeperas, enamorado de nuevo: así es Miquel Valls, el hombre junto al que vuelve a sonreír]

Se accede a ella por unas escaleras blancas y la base es de piedra de la zona, aportándole un entorno muy pintoresco. Alrededor hay varias tumbonas desde las que se puede disfrutar de una preciosa puesta de sol y también hay barbacoa y una mesa donde comer al aire libre.

La casa, de estilo mediterráneo, tiene piscina acristalada. Instagram.

En el interior, un dormitorio principal con baño en suite, proyector y pantalla grande como si se tratara de un cine. El segundo, también dispone de baño con ducha, y televisión. Toda la casa tiene Wi-Fi. El salón es muy amplio, con chimenea, comunicado con el porche. Y en cuanto a la cocina, única en la isla, es como la de un antiguo cortijo, pero con electrodomésticos nuevos. Tanto el interior como el exterior está decorado en blanco y en azul cobalto, con materiales naturales.

El salón y el dormitorio, todo en blanco y azul.

Valldeperas ha pasado unos días maravillosos, tranquilo pero cerca del pueblo de Sant Ferran, que está a dos kilómetros, y al que se puede ir con alguna de las dos bicicletas que están disponibles en la casa. ¿El precio? unos 800 euros la noche, lo que saldría a poco menos de 5.000 euros a la semana. Tiene capacidad para cuatro personas, aunque se desconoce si el periodista ha ido solo o acompañado.

El hecho de que su actual pareja, el reportero Miquell Valls, tenga algunas fotos de Ibiza, lugar en el que recaló David antes de ir a Formentera, lleva a pensar que estas son sus primeras vacaciones románticas desde que empezaran su relación sentimental el pasado mes de diciembre.

Sigue los temas que te interesan