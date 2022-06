Qué fue de Pepe Carabias, el actor de 'Cruz y Raya' que hizo de muñeco de felpa para Enrique del Pozo

Algunos espectadores de Supervivientes 2022 se han encontrado, por sorpresa, en el plató de Telecinco con el actor Pepe Carabias (75 años). Puede que para parte de la audiencia del programa selvático de Mediaset su nombre sea desconocido, pero tras la identidad de José Carabias existen muchos años de intenso trabajo y un vasto currículo.

Es uno de los actores más longevos y reconocidos del panorama patrio. Empezó su carrera profesional con apenas 16 años en el mundo del teatro. Cuando les anunció a sus padres que quería ser actor, se encontró con un rotundo no por su parte. No obstante, fue tal el empeño y la cerrazón de Carabias que su madre se fue ablandando. "Bueno, por una función no pasa nada", sostuvo la madre, según El diario de Cádiz.

Pepe lleva casi 60 años en la profesión y siempre ha trabajado, como él mismo ha defendido, con la ilusión de un "adolescente". En su extenso currículum profesional, él mismo dice: "Me considero un animal televisivo". Añade, modesto: "Después de 46 años de experiencia profesional, estoy dispuesto a aprender todo lo que los demás estén dispuestos a enseñarme, y con la misma ilusión y afición que tenía en 1963".

Pepe Carabias en una imagen de archivo tomada en noviembre de 2017. Gtres

Su voz ha sido siempre tan característica, propia y atípica como un auténtico hándicap en su profesión. De hecho, Carabias no ha escondido a lo largo de estos años que algunos de los papeles que le han ofrecido se han visto condicionados por un perfil infantil. Por esto, Pepe se ha convertido en una parte indispensable del doblaje de voz de numerosos productos de animación, así como de cine y otros medios.

La distribuidora Arait Multimedia se ha convertido en su segunda casa y lo ha convertido en una de las voces de doblaje con más abolengo y prestigio del país. Pepe ha puesto voz a personajes como Benji Price de Campeones; Usopp en One Piece; Genta Kojima en Detective Conan o J.P. en Digimon Frontier. Por no mencionar su trabajo como Zozo en Guardianes de la Galaxia o el protagonista homónimo de Moomin.

En la década de 1977, comenzó a cobrar popularidad en televisión. TVE le ofrece papeles secundarios como en Un, dos, tres... responda otra vez y en El pícaro. En 1978, interpreta a Luis Ricardo, un remedo de El monstruo de Frankenstein para el público infantil en el programa El monstruo de Sanchezstein. En ese momento, Pepe Carabias compagina la televisión con el cine.

Pocas personas conocen que Pepe Carabias prestó sus servicios como muñeco de felpa a Enrique del Pozo (65) y su compañera Ana, cuando el dúo Enrique y Ana se despidió. También compartió protagonismo con Verónica Mengod (55) en el programa El Kiosco. En sus últimos años, Pepe también ha hecho sus pinitos en series punteras.

En 2011 hace aparición en la exitosa serie de TVE Águila Roja, interpretando al padre de Saturno, el escudero del héroe. En 2012 realizó un cameo en la sexta temporada de La que se avecina, encarnando a un entrenador de boxeadores en el capítulo Un boxeador campeón, unos genes prodigiosos y un mini-papuchi. En 2014 rueda en Cuéntame como pasó y en 2020 recibió el Premio Nacional de Doblaje Retake.

Sea como fuere, una intensa vida profesional que en este 2022 ha conocido una nueva faceta, la de colaborador y polemista en el programa Supervivientes, defendiendo a su gran amigo Juan Muñoz (56).

Pepe Carabias junto a su mujer en un evento público en abril de 2017. Gtres

"He escrito libros, he movido muñecos, he hecho presentaciones de programas, guiones… Y la televisión y el doblaje ha sido lo que más he hecho. He tenido una enorme suerte en mi profesión, ya que cuando no hacia televisión hacia doblaje, guiones…", aseguró en 2021 en Barnafotopress.

En esa charla, Pepe Carabias opinó sobre Chicho Ibáñez Serrador, su jefe en Un, dos, tres... responda otra vez: "Chicho tenía un carácter endemoniado. Era un supersticioso bestial, el amarillo no lo podía ver. Y yo fui el único actor español que estuvo en las tres etapas del Un, dos, tres con Kiko Ledgard y la primera con Mayra Gomez Kemp (74)".

Sostiene que "siempre" estará en activo y con las botas puestas: "Siempre. Si la pandemia quiere volveré a Brasil con Alejandro Ibáñez a rodar su segunda película. Tengo una película ya escrita donde solo falta la pasta. Sería la tercera del Equipo Ja Ja me rematen. Hay un guión maravilloso, pero falta la financiación y eso pasa por la televisión".

A nivel sentimental, Carabias está felizmente casado y vive en Boadilla del Monte, Madrid, con su mujer y su hija. "Compramos una parcela mi mujer y yo y nos construimos la casa que hemos pagado letra a letra sin ayuda de nadie. Mi hija, con cuatro años, inauguró el Colegio Mirabal. Soy madrileño de cinco generaciones, pero no cambio mi casa de Boadilla por el mejor piso de Madrid ciudad. Aquí tengo todo lo que busco: tranquilidad, un entorno rodeado de naturaleza... ¡a veinte minutos de Madrid!", sostuvo en su entrevista con la revista Solo Boadilla, en 2010.

