Geraldine, la exmujer de Carlos Marín: "Voy a hacerle un gran homenaje y habrá sorpresas muy bonitas"

La muerte de Carlos Marín, vocalista de Il Divo, conmocionó al mundo de la música el 19 de diciembre de 2021. Sobre todo, a quienes lo conocieron y formaron parte de su trayectoria. Aquellos que eran su núcleo duro, ése al que él -la persona, no el famoso-, siempre acudía: su familia y amigos.

Este pasado jueves 19 de mayo de 2022 se cumplieron cinco meses de la trágica muerte del barítono y la que fue su mujer, y compañera de vida y profesión, Geraldine Larrosa (44 años), acudió a su primer acto público desde el deceso.

No se veía con ánimos, pero atendió la llamada de una amiga y se esforzó por arreglarse y hacer vida social. Sostuvo en conversación con EL ESPAÑOL que ha estado estos últimos cinco meses "encerrada en casa".

Carlos Marín y Geraldine Larrosa en un evento público en octubre de 2019. Gtres

Comprende que la vida sigue, que debe volver a la circulación profesional, pero se le humedecen los ojos cuando habla de Carlos: "Es que todavía no lo entendemos". Cuando se repone, vuelve el brillo de la ilusión a su rostro: "Le voy a hacer un homenaje muy bonito, con orquesta sinfónica y coro".

En un momento dado de la conversación con este periódico, Larrosa asegura que su relación con los componentes del grupo Il Divo es buena, aunque no esconde que la vida laboral los ha llevado por derroteros diferentes: "Yo he seguido mi carrera y ellos han seguido la suya".

Con quien sí mantiene contacto estrecho y habitual Geraldine es con la madre de Carlos Marín, la que fue su suegra y hoy, apoyo, consuelo y confidente: "Mi relación con ella y con la hermana de Carlos es buena y de estar mano a mano para todo. Magdalena está destrozada. Si yo estoy mal, ¡imagínate la madre!".

¿Cómo se encuentra?

Ahí estoy, poco a poco.

Estamos en un evento en el que Colombia está muy presente. ¿Conoce Bogotá?

Estuve en Cartagena de Indias, con Carlos, y fue una maravilla. Estuvimos ahí de vacaciones. ¡Por una vez que nos fuimos! Con la madre de él. Fue una aventura porque nos llevaron a un restaurante súper bonito, que era como una casa antigua.

Asegura que va poco a poco...

Hoy hace cinco meses que ha fallecido y eso te remueve bastante.

¿El dolor disminuye en algún momento?

Pues no, fíjate. Yo pensaba que sí, pero no -se emociona al borde de la lágrima-.

¿Recibe algún tipo de ayuda?

Los amigos. Ellos me llaman y me animan siempre.

El barítono Carlos Marín en una imagen promocional que fue tomada en agosto de 2018. Gtres

Dentro de la tristeza, a Carlos se le ha dedicado una calle en Madrid.

Sí, una calle y una placa en el edificio donde yo vivo y donde hemos vivido los dos.

¿Qué planes profesionales tiene?

Ahora estoy empezando a hacerle un homenaje a Carlos. Lo voy a hacer con una orquesta sinfónica, con coro. Lo estoy organizando.

Explique en qué consistirá.

Ahora estoy preparando el dossier, porque me lo están pidiendo. Es un homenaje con orquesta y con coro. Será algo grande. Estoy relacionándome otra vez y todo el mundo me dice que tengo que hacer algo. Habrá sorpresas muy bonitas.

¿Es cierto que su relación con el grupo Il Divo no es buena?

No es verdad. Tampoco tengo mucha relación porque yo estaba siempre con Carlos. A ellos los conozco... Con David, con su mujer. Pero, claro, yo he seguido mi carrera y ellos han seguido la suya. Con Sébastien he seguido en contacto.

La cantante Geraldine Larrosa posando ante los medios en su reaparición tras la muerte de Carlos Marín. Gtres

A nivel profesional, ¿le ha afectado la pandemia?

Estamos todos intentando salir de una pandemia que ha sido bastante dura. Yo ahora estoy volviendo a los eventos. Me han pedido venir, porque tenía que salir de casa ya. Me decían mis amigos que no podía seguir en casa llorando. Estoy ahora mismo centrada en el homenaje a Carlos. También estoy volcada en mi nuevo disco de ópera.

También Carlos dejó un disco grabado, ¿verdad?

También hay un disco que se dejó grabado Carlos. En él están Pimpinela, Pastora Soler (43), Carlos Baute (48), Shaila Dúrcal (42). Carlos lo grabó y ya sólo falta remasterizar y ponerse de acuerdo a ver en qué fecha lo lanzamos. Es un legado por el que Carlos ha luchado mucho. Él ha invertido mucha energía, ilusión y dinero.

Todo esto mano a mano con la madre y la hermana de Carlos.

Claro que sí. Su madre quiere que salga y que su hijo se convierta en una gran leyenda. Mundialmente se ha llorado la muerte de Carlos. Yo he recibido mensajes del mundo entero.

En breve habrá una misa en su memoria.

El 3 de junio, viernes, a las siete de la tarde, en la cripta de la Almudena. Vamos a estar ahí todos.

Recientemente, han trasladado sus cenizas de lugar.

Los han desplazado, a él y al padre. Estaban en un columbario y los han puesto en un altar muy bonito. Mucha gente va a visitarlo. El otro día me dijeron una cosa muy bonita: que cuando vas a visitar a un pariente en el cementerio tienes que avisarlo antes, porque así su energía se desplaza ahí. Ponerle una velita y decirle que vas a verlo. Cada vez que voy a verlo al cementerio, le aviso antes para que estemos en intimidad, juntos. Es tan silencioso y tan bonito... tan propicio para la reflexión.

¿Cómo está su madre?

La madre... pues está mal. Si yo estoy destrozada, imagínate la madre. La madre está muy destrozada. Es que todavía no lo entendemos.

