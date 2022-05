Julia Otero, sobre su cáncer: "Llega un momento que dices qué más da estar vivo o muerto".

Fue el 22 de febrero de 2021 cuando Julia Otero (62 años) anunció a través de su programa radiofónico en Onda Cero, Julia en la Onda, que padecía cáncer de colon. Un año después, la periodista se ha sentido con ganas para hablar del duro proceso que ha atravesado desde el diagnóstico de su enfermedad hasta ahora. Un tratamiento que ha debilitado por completo sus fuerzas y del que se está recuperando.

"Crees que llevas una vida sana, te alimentas bien, comes poca carne roja... y, de pronto, te encuentras con un diagnóstico, y es muy difícil de explicar", ha asegurado en Lo de Évole. "Si sabes lo que te espera, lo asumes y lo aguantas mucho mejor. La quimioterapia es un veneno, es un veneno controlado. El buen oncólogo es el que te lleva al borde del abismo, porque, cuanto más al borde estés, más duro le estás dando al tumor. Hay gente que no tolera todas las sesiones de quimioterapia. Yo aguanté las 9 cómo una jabata", ha explicado.

El tratamiento le produjo consecuencias físicas: "Te salen yagas en la boca, no puedes comer bien, todas las mucosas del cuerpo están en carne viva... Afortunadamente, el pelo se me cayó muy poquito". También psicológicas: "En la segunda, la tercera o la cuarta sesión estás pensando: 'ahora viene que ya no comes, ahora que ya no duermes... ahora viene que prefiero morirme. Llega un momento que dices qué más da estar vivo o muerto".

Julia Otero junto a su hija Candela. Gtres

Julia Otero no es solo un ejemplo de superación y fortaleza. La comunicadora es una de las personas que más ha visivilizado la enfermedad en los últimos tiempos. No tiene reparo en hablar sobre ello y en explicar su proceso si así puede ayudar a otras personas.

Fue ella la primera que hizo pública su enfermedad poniéndole nombre y apellido. Lo contó así en sus redes sociales: "En un control rutinario, de esos que todos tenemos que hacernos, llegó la sorpresa. En un rinconcito aparecieron células "egoístas", como las llama el doctor López Otín. La palabra cáncer da miedo, pero estoy aprendiendo a pronunciarla en primera persona desde hace seis días. No es fácil, pero ahí estamos. A las cosas hay que llamarlas por su nombre".

Se apartó temporalmente de las ondas pero volvió a su trabajo el pasado mes de enero. "Casi, casi se ha completado una vuelta al sol completa desde que estuve en este micrófono... Han pasado algunas cosas, incluso algunas buenas... Hay que tener olfato y vista para ver esas cosas buenas que se van cruzando, pero hay que estar muy atenta... Cuando se pisa el infierno se aprende a celebrar la vida", dijo en su vuelta a la rutina y a la normalidad.

Julia Otero junto a Josep Martínez. Gtres

Todo este tiempo sus dos grandes apoyos han sido su pareja, Josep Martínez, y su única hija, Candela Otero (23), ambos médicos. Sus amigos, compañeros de trabajo y sus seguidores también le han ayudado en este duro trance. Por tanto calor y cariño recibido, Julia Otero ha tenido palabras de agradecimiento en reiteradas ocasiones: "No es fácil encontrar palabras que expresen la gratitud que siento ante todo el afecto que he recibido estas semanas. Personas públicas, anónimas, oyentes, amigos, colegas... Gracias a todos por empujar".

