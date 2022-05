Natalia Sánchez: "La maternidad tiene también sus sombras y hay que visibilizarlas"

Es la primera alfombra roja a la que han ido juntos aunque no han querido posar a la vez en el photocall. Los actores Natalia Sánchez (32 años) y Marc Clotet (42) han sido dos de los más de 200 invitados que este domingo 1 de mayo han pasado por la alfombra roja desplegada en el Palacio municipal de Madrid, donde se ha celebrado la IX edición de los Premios Platino.

EL ESPAÑOL ha estado allí y ha podido charlar con la intérprete de Los Herederos de la Tierra que ha desvelado cómo ha celebrado el Día de la Madre, cómo se siente después de dar a luz a su segundo hijo hace justo ahora un año y qué planes de futuro tiene.

La pareja hizo pública su relación en 2014 y tiene dos hijos en común, Lia y Neo.

¿Qué tal? ¿Qué tal la vuelta a la alfombra?

Con muchas ganas. Mi primera alfombra fue la de Málaga hace unas semanas pero muy contenta porque es la primera que venimos los dos.

Claro, además muy bien acompañada.

Sí, los niños están en casa con sus abuelos.

¿Cómo ha sido dejarles?

Bien. Esta es la primera vez y de momento vamos muy bien. Tenemos ganas de disfrutar de esta noche, ellos están en buenísimas manos y muy contentos.

Natalia Sánchez durante el photocall de los Premios Platino. Gtres

Hace falta también momentos de pareja, ¿verdad?

Sí, de pareja, de nuestro trabajo. Y por fin, ahora empezamos un poco a ver la luz con la maternidad y la paternidad y hoy es un muy buen día para celebrar, una buena excusa.

Hace poco se estrenó la serie de Los herederos de la Tierra y comentaba que fue un poco locura porque estaba todo el rato desplazándote para atender a su hijo y darle el pecho...

Sí, fue un poco locura porque era muy pequeñito, el rodaje era muy duro. Fue complicado pero después de ver el resultado todo compensa.

¡Y qué resultado!

Muy bueno. Estamos top 10 de 56 países. Muy contentos. Trabajar con Yon González fue un gusto. Es un gran profesional, un gran compañero y lo hace muy bien. Ahí está el resultado, pero es un compañero que me encantaría volver a trabajar con él.

Su personaje hacía un poco de mala...

Un poquito más. Bastante, sí. Pero bueno, me gustó mucho, ha sido todo un reto y fue estupendo. Me lo he pasado pipa.

Ahora que sus hijos son más independientes ¿va a volver a por todas al trabajo?

Sí, me apetece mucho trabajar. Tengo algo que ya os contaré, pero de momento estoy muy contenta porque con el momento que estamos viviendo ahora.

Marc Clotet en la alfombra roja de los Platino. Gtres

¿Cómo ha vivido el Día de la Madre?

Lo hemos celebrado en casa. Han venido mis hermanos. Pero el Día de la Madre es todos los días. Hay que decirlo y romper una lanza a nuestro favor. Pero está bien que se reconozca, que haya un día de poner foco. La maternidad tiene sus luces y sus sombras y creo que también hay que visibilizar las sombras para luego no encontrarse sola, porque es muy solitaria también. Y para no crear falsas expectativas.

