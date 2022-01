Julia Otero regresa al trabajo tras luchar contra el cáncer: "Cuando pisas el infierno, aprendes a celebrar la vida"

Este lunes 10 de enero de 2022 no es un día cualquiera para la presentadora Julia Otero (62 años). La periodista y presentadora del espacio radiofónico Julia en la onda ha regresado al trabajo.

Para Otero, esta 'operación retorno' tras la Navidad significa mucho más, una gran victoria: la vuelta a la normalidad, al trabajo, tras largos meses apartada de las ondas desde que en febrero de 2021 se le diagnosticara cáncer de colon.

Fue en octubre de 2021 cuando Julia, tras meses de titánica lucha, anunció, feliz, que estaba limpia de la enfermedad, y ahora regresa a los micrófonos en este nuevo curso de 2022. "Ha sido una dura travesía luchando contra las células, pero aquí estás, dispuesta a darlo todo y nosotros para acompañarte. Bienvenida a casa", ha entonado Elena Gijón, su compañera de radio, en torno a las 15 horas de la tarde, a modo de bienvenida.

Otero tomaba la palabra acto seguido, visiblemente emocionada: "Empezamos cuando son las 3 y dos minutos. El viernes pasado mi compañera Carmen Juan despedía el programa con esta canción y no se me ocurre mejor forma para poner unos puntos suspensivos".

Julia Otero durante una de sus visitas a la radio en plena lucha contra el cáncer.

Y ha añadido: "Casi, casi se ha completado una vuelta al sol completa desde que estuve en este micrófono... Han pasado algunas cosas, incluso algunas buenas... Hay que tener olfato y vista para ver esas cosas buenas que se van cruzando, pero hay que estar muy atenta... Cuando se pisa el infierno se aprende a celebrar la vida". Tras estas profundas palabras de la presentadora, que esconden tanto sufrimiento como una inmenso renacer, Otero ha reflexionado sobre la situación política y social, no sin cierta ironía: "La atmósfera circundante no es buena. Se lleva el insulto y la descalificación, pero esto no es el Congreso de los Diputados, esto es la radio.. Estamos para entretenerles, informarles, acompañarles, y tocar las narices también... Pero, en tiempo de cólera lo revolucionario es la serenidad, y la buena educación y reivindicamos la crítica, pero no faltando, sino argumentando. Esa es la radio que nos gusta, y ustedes los oyentes que nos gustan".

Su gran lucha contra el cáncer

Julia Otero regresa a la radio este lunes tras superar un cáncer JALEOS

Fue el 22 de febrero de 2021 cuando Julia Otero anunció que padecía cáncer. Lo hacía tras una semana de ausencia en la radio. "El martes pasado en un control rutinario, de esos que todos tenemos que hacernos, llegó la sorpresa. En un rinconcito aparecieron células "egoístas", como las llama el doctor López Otín. "La palabra cáncer da miedo, pero estoy aprendiendo a pronunciarla en primera persona desde hace seis días. No es fácil, pero ahí estamos. A las cosas hay que llamarlas por su nombre", afirmó con valentía en ese difícil momento.

En aquellos días, quiso agradecer tantas muestras de cariño: "No es fácil encontrar palabras que expresen la gratitud que siento ante todo el afecto que he recibido estas semanas. Personas públicas, anónimas, oyentes, amigos, colegas... Gracias a todos por empujar. Todo va bien".

Julia Otero conduciendo el espacio 'Julia en la Onda' en junio de 2021.

Desde entonces, se apartó temporalmente de las ondas y en todo este tiempo sus dos grandes apoyos han sido su pareja, Josep Martínez, y su hija, Candela Otero (23), ambos médicos. Sí ha existido un reencuentro con su público. Fue en junio cuando la comunicadora dio una sorpresa a sus oyentes poniéndose de nuevo al frente del programa por un día para sustituir a la periodista Carmen Juan por una urgencia familiar. También el día de su cumpleaños quiso entrar en las ondas para explicar que todo estaba yendo "muy bien".

En aquella sorpresa que dio a su público en junio de 2021, la directora radiofónica también se calificó de "privilegiada", teniendo en cuenta que "la terapia contra la enfermedad le está yendo muy bien, a diferencia de a otras personas que no cuentan con la misma suerte".

Además, señaló: "Estoy aprendiendo a no tener miedo a mostrar los sentimientos y me importa un pimiento mostrar vulnerabilidad". Tras esto, citó el verso de Borges: "Estar contigo o no estar contigo es la medida de mi tiempo", pero lo rectificó en su caso particular: "Para mí, estar o no estar en la radio es la medida de mi tiempo".

