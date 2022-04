Nacho Taboada, la nueva "ilusión" de Sara Carbonero: cómo se conocieron y el papel de Isabel Jiménez

El pasado 9 de febrero, EL ESPAÑOL se hizo eco del gran cambio que había experimentado la relación sentimental entre Sara Carbonero (38 años) y el cantante Kiki Morente (31) desde que se hizo pública en verano de 2021.

Una fuente de contrastada credibilidad deslizó a este periódico que existía un "enfriamiento" en su historia y que "algo debía de pasar" entre ellos. Días más tarde, este medio pudo confirmar en exclusiva que la pareja había roto su relación.

Una ruptura que no era reciente, sino que se produjo, según la información que manejó este medio, a finales de 2021. Ambos "se llevan estupendamente" pese a que lo suyo no terminó de cuajar. Hace unos días, la madre de Kiki Morente le confesó a Bertín Osborne (67) en Mi casa es la tuya que su vástago "tiene novias por todos los rincones".

Sara Carbonero en una imagen de archivo fechada en septiembre de 2021. Gtres

Por su parte, Sara Carbonero continúa con su vida y con las "ilusiones" que a ella llegan. Este pasado fin de semana, mientras la periodista se encontraba en su pueblo natal, Corral de Almaguer, en Toledo, disfrutando de la Semana Santa en familia, Viva la vida desvelaba su incipiente "ilusión" sentimental con un joven llamado Nacho Ortiz Taboada.

Según confirman a este medio, el pasado domingo 10 de abril ambos disfrutaron de una noche con amigos en una discoteca de Madrid. Estuvieron en buena compañía, la de Isabel Jiménez (40) y el marido de ésta, Álex Cruz. Esta reunión no es casual, pues Taboada es "íntimo amigo" de Isabel, pero, sobre todo, de su marido, Alejandro. "Los dos se conocen desde hace años y les une la pasión por la música".

No hay cosa que más le apasione a Álex Cruz, aparte de la ingeniería, su profesión, que la música, y en toda fiesta que organiza junto a su mujer él ejerce de DJ. De acuerdo con la fuente consultada, a Nacho Taboada -cantante, compositor y productor- y Sara Carbonero "los presentaron" sus amigos, aunque ya se conocían por redes sociales y se seguían.

Fue hace unas semanas cuando las quedadas en grupo comenzaron a ser más frecuentes, y Nacho y Sara conectaron nada más verse. En concreto, "hicieron buenas migas y se cayeron guay". Se destaca, por encima de otros aspectos, que ambos se sienten cómodos y relajados, y pareciera que se conocen desde siempre.

Extremo que quedó más que evidente ese pasado 10 de abril, entrada la noche: "Sara se mostró muy relajada. Sorprendió que no se mostraba más cohibida ante las miradas". Hasta el cierre de este artículo, las fuentes consultadas tan sólo hablan de química, feeling y "buena amistad". Sólo el tiempo dirá qué existe en realidad entre ambos.

Como se apuntaba anteriormente, Sara Carbonero ha pasado la Semana Santa en su tierra natal, junto a sus hijos, Lucas y Martín; su madre, Goyi, y su hermana, Irene. La presentadora, y exmujer de Iker Casillas (40), disfrutó de las procesiones y fue vista tomando algo por el pueblo, como en el bar Mónico.

Su ruptura con Kiki

Sara Carbonero y Kiki Morente inauguraron 2022 solteros. Eso sí, han quedado como "buenos amigos" y continúan viéndose con amigos comunes. Su relación actual es cordial y se profesan el mismo cariño y admiración. ¿Cuál fue el motivo de que tomaran caminos separados?, interpeló este medio hace un tiempo a la persona adecuada.

Explicó el informante que los diferentes estilos de vida de ambos hicieron mella, a más de sus distintas profesiones: "En algunos aspectos se compenetran bien, pero en otros son muy distintos. Sara es más tranquila, más familiar y casera. Kiki es la calle en persona. Están en tiempos diferentes. Su timming no es el mismo". Hace unas semanas, ya se apuntaba a este medio que el amor no es la prioridad de Sara Carbonero en la actualidad.

Kiki Morente en una imagen de archivo tomada en Madrid en noviembre de 2021. Gtres

No se vivió "ningún drama" en esta ruptura, por ninguna de las partes. Los dos supieron darse cuenta y no se arrepienten de lo vivido: "El primer paso me dicen que lo dio Sara, aunque Kiki lo puso muy fácil. Ellos se quieren mucho, pero no van de la mano en muchas cosas". Como amigos, se los seguirá viendo juntos: "Van a seguir viéndose y quedando, sobre todo por sus amigos en común, como Vicky Marcos, la persona que los presentó".

"Ellos nunca quisieron ponerle nombre a lo que sentían y han vivido, y viven, el día a día, pero es verdad que en los últimos meses algo ha cambiado. También es verdad que los dos están muy volcados en sus respectivos trabajos y eso quita tiempo", sostenía una persona de total solvencia hace un tiempo en conversación con este medio.

"Sara está feliz con su trabajo en Radio Marca y con su vida. Ella con ver a los suyos bien y con salud ya no pide más. Por fin dejó atrás el maldito 2021", expresa una buena amiga de la profesión. Tras la marejada, consiguió ensamblar las piezas de su vida y encontrar su sitio vital. "Todo lo que se lio con Iker no fue fácil y gracias a que ella tiene una gran paz interior. Se publicaron muchas cosas inciertas y bastantes calumnias de Iker que dolieron a Sara", se añade.

