El emotivo mensaje de Sara Carbonero a su abuela: "Te he visto sufrir por los tuyos, ser nuestro bastón y raíz"

Sara Carbonero (38 años) ya ha regresado de su idílico viaje a México junto a su amiga Isabel Jiménez (40), donde han preparado la nueva campaña de su firma de moda SlowLove. La periodista ha vuelto a España en el momento exacto para celebrar el cumpleaños de una persona muy especial para ella: su abuela.

Ante esta bonita fecha en su calendario, Sara ha querido compartir en su perfil de Instagram una fotografía entrañable junto a su abuela, que cumple este domingo 6 de marzo 97 años. La comunicadora ha aprovechado su cumpleaños para enviarle una emotiva carta de amor y de admiración a la mujer que siempre ha cuidado de su familia.

Sara ha enumerado todas las cosas bonitas que ha vivido junto a su abuela, desde su infancia hasta ahora: "Recuerdo cómo me peinabas y vestías con mimo y cómo me enseñaste, con mucha paciencia, a hacer punto. Muchas tardes de verano nos las pasábamos tejiendo juntas con lana de mil colores mientras veíamos la telenovela que tanto te gustaba. Recuerdo esperar ansiosa, al lado de la estufa, a la paloma blanca de la nieve que se posaba en la ventana de la cocina por Navidad. Recuerdo jugar en la canasta de la 'portada' con los primos y conducir la BH roja sin ruedines. Siempre te asomabas por detrás de las cortinas mientras hacías la comida para comprobar que no nos hubiésemos caído. Recuerdo cómo preparabas en tiempo récord tus tortillas de patata para 25 personas si hacía falta. Siempre había sitio en la mesa para uno más. Te recuerdo cuidando y 'chinchando' al abuelo, hasta el final. Recuerdo la emoción en tus ojos cada vez que te contaba algo bueno relacionado con el trabajo. Es la misma de hoy".

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Sara Carbonero (@saracarbonero)

La presentadora no esconde su fascinación por la veterana de la familia, quien siempre ha luchado por ellos: "La abuela más orgullosa, la más dulce, la devoradora de libros, la más protectora, la jefa de su tribu, la que más se sigue preocupando si me voy muy lejos de viaje. Qué habría sido de mí sin tus 've con cuidado, mi cielo' y los correspondientes 20 besos 'apretaos' que me dabas en los mofletes, de despedida. También te he visto sufrir por los tuyos, ser bastón y raíz para sujetarnos fuerte. Siempre te estaremos agradecidos por tanto".

Carbonero le hace saber a su abuela lo afortunada que es de tenerla, y también le recuerda que ha podido y aún puede ver crecer a sus hijos, nietos y a sus bisnietos. "Feliz cumpleaños abuelita, que vivas todo el tiempo que quieras, que quieras todo el tiempo que vivas", terminaba redactando la periodista.

Sara está disfrutando de un momento muy bueno en su vida personal, renovada y empoderada, la locutora de Radio Marca está haciendo lo que quiere sin dar explicaciones a nadie y dejándose llevar en cada situación.

