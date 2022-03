Hablamos con María Abradelo sobre sus éxitos y su nueva vida: "Mi hija no es consciente de lo que fui"

Su madre era la gran diva de las baladas Isabel Patton, un don en su voz que María Abradelo (52 años) confiesa que le hubiera gustado heredar. Sin embargo, si algo no le falta a la madrileña es talento y mucho éxito a lo largo de su carrera. La presentadora, actriz y show-woman se coló en los hogares españoles durante más de tres décadas gracias a su imparable trabajo en televisión.

Su amplia sonrisa inundó las cadenas generalistas y autonómicas mediante programas musicales, concursos y por supuesto por convertirse en una de las azafatas más carismáticas de Un, dos, tres... del gran Chicho Ibáñez Serrador. Precisamente, María reconoce que su paso por el formato más famoso de España fue "su escuela" y el responsable de que tomara auténtica disciplina y pasión por la profesión televisiva; así se convirtió en uno de los rostros más queridos del medio.

María Abradelo entró por casualidad en el programa 'Un, dos, tres...' de Chicho Ibáñez Serrador. Redes sociales

En conversación con EL ESPAÑOL Abradelo asegura que aún en la actualidad no para de recibir el cariño de la gente, ya sea por la calle o a través de las redes sociales. De hecho, insiste a este medio que "agradece de corazón todo el apoyo que le envían, en especial a los valencianos, y que lee cada mensaje que le escriben", aunque no siempre sea capaz de responder. Justamente por lo aclamada que sigue siendo por el público, este periódico se ha puesto en contacto con ella para conocer cómo es su día a día ahora, pues pese a que no se ha alejado del todo del mundo de la televisión, también se ha embarcado en nuevos retos profesionales.

Es usted uno de los rostros televisivos más queridos del país, tras décadas en televisión aún tiene legiones de fans que no quieren dejar de verla en los medios, ¿cómo se consigue eso?

Siendo una misma, natural, con mucha humildad, y por supuesto, con mucho trabajo.

¿Cómo afectó su infancia a la hora de decantarse por el mundo de los medios?

Me he criado en una familia de artistas, y al final después de tanto vivirlo, me involucré en ello.

¿Cómo acabó en la televisión?

Fue todo de casualidad. De la noche a la mañana me vi de acompañante de unas amigas en castings, pasé a presentar yo los programas o ser azafata del mítico Un, dos, tres…

María posa con Chicho Ibáñez Serrador, durante su etapa en 'Un, dos, tres...'. Redes sociales

¿Qué ha heredado de su madre, la diva de la balada Isabel Patton?

El sacrificio, la constancia, el trabajo, la perseverancia… me faltó la voz (ríe), ¡ojalá la hubiera heredado!

Se adentró en el mundo de la televisión de la mano de un programa musical, ¿cómo recuerda sus inicios?

Sí, como he apuntado antes, fui a acompañar a una amiga, me vio el director, me hizo una prueba, y ahí estuve dos años en Canal Sur presentando el programa todos los días de lunes a domingo. Se llamaba Para que veas.

En su currículum brilla su trabajo como azafata de Un, dos, tres..., ¿qué le aportó esa experiencia?

Chicho y todo su equipo han sido una escuela única para mí en todos los aspectos: sacrificio, responsabilidad, aprendizaje, control y dominio del escenario absoluto, que tuve el placer de aprender junto a uno de los mejores de todos los tiempos. Después de tres años en el concurso, fui una de las caras de Telecinco durante años, y cuando llegué lo que más me repetían es: "Cómo se nota que vienes de la escuela de Chicho", porque no me quejaba de nada durante las jornadas tan intensas de grabaciones.

¿Cuál es el proyecto televisivo que recuerda con mayor cariño?

He tenido la suerte de trabajar en proyectos muy ilusionantes y bonitos, como presentadora, productora, directora... todo son etapas. Siempre he hecho lo que me ha gustado, con lo cual, coges cariño a cualquier formato en el que me haya visto involucrada, si no, no lo haría. Me dejo cada poro de mi piel en cualquier cosa que haga.

La presentadora, el día de su boda con Jesús Andrés. Gtres

Su intensa actividad en los medios hizo que los platós y los camerinos se convirtieran en su segunda casa, ¿cómo fue conciliar su vida personal con la laboral?

Muy fácil, solo tenía laboral. Mi vida personal se redujo a mínimos. Viví, para y por mi trabajo, las 24 horas del día, porque me apasiona.

Pero a pesar de su apretada agenda no descuidó su vida y se casó y creó una familia. ¿Cómo es la María Abradelo esposa y madre?

Igual que en el trabajo. Quien es de una manera en la vida, lo es para todo. Una madre un poco pesada, ya que soy muy exigente, y estoy muy encima.

¿Sabe su hija lo importante que fue/es en el mundo de la televisión?

Tampoco me considero que haya sido tan importante, sí que he sido trabajadora, he intentado dar lo mejor de mí y he tenido el placer de dedicarme a un mundo muy bonito. Dafne no tiene ni idea; bueno, ella sabe lo que le han dicho en el colegio desde pequeña, y lo que ve. A mí no me preocupa, al revés, siempre he intentado que no vea nada. No es muy consciente de lo que fui y soy, solo de lo que trabajo en mi vida.

María Abradelo comenzó una nueva andadura en el sector inmobiliario. Facebook

Ahora se dedica también al mundo inmobiliario, ¿cómo surgió eso?

Mi esposo se ha dedicado toda la vida al negocio inmobiliario, y poco a poco desde hace muchos años me fui introduciendo en el negocio hasta llevar las riendas en el Cap i Casal, y, llevar Inmo One Valencia - API.

Imagino que en el sector inmobiliario se notaría mucho la repercusión de la pandemia. ¿Cómo vivió el confinamiento?

Aunque parezca extraño, si no fuera por la inquietud de cómo iba a acabar el confinamiento, hasta te diría que lo disfruté con la familia. Pero siempre preocupada por la situación que se estaba viviendo.

También creó una productora, ¿verdad? ¿Cómo continúa ese proyecto?

La productora se creó hace 30 años, y para realizar programas infantiles, de prime time, concurso, programas musicales, obras de teatro, desfiles de moda y eventos de todo tipo. Y actualmente seguimos haciendo alguna cosa que otra.

En las redes sociales también se siente el apoyo masivo que tiene, ¿lo percibe también en la calle?

Sí, siempre, percibo a día de hoy el cariño de la gente, y ¡espero que siempre siga siendo así!

Me toca preguntarle por Álex Casademunt, que tristemente perdió la vida hace un año y usted le conoció. ¿Cómo vivió la noticia? ¿Qué recuerdos tiene de él?

Sí, lo conocí. Era una gran persona, tuvimos mucho feeling, y como te puedes imaginar, fue un palo, era tan joven, con un futuro tan prometedor... ¡Fue una lástima!

Abradelo coincidió con Álex Casademunt en un 'reality' y mantuvieron el contacto. Redes sociales

También conoció a José Luis Moreno, o al menos trabajó en algunos de sus proyectos televisivos, ¿qué le pareció su detención por estafa y blanqueo de capitales?

Yo te puedo hablar como productor y director de mis programas, me quedé impresionada.

¿Qué próximos proyectos tiene y qué sueño le queda por cumplir?

Proyectos varios; respecto a medios de comunicación, tengo un proyecto de una serie y un magazine. Mis sueños se siguen cumpliendo día a día. Me marco objetivos o sueños lógicos y alcanzables, y espero seguir teniendo ilusión siempre. Es fundamental tener esa chispa en todo y es lo que te mantiene en el mundo y en el día a día.

