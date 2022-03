Alba Carrillo, devastada tras la muerte de su abuela: "Ya no seré nieta más en esta vida"

Alba Carrillo (35 años) ha compartido en sus redes sociales la noticia de la muerte de su abuela, madre de Lucía Pariente (59), a los 99 años de edad. La colaboradora televisiva se ha despedido de ella a través de un extenso texto en el que ha sabido expresar a la perfección el dolor que siente en estos momentos y que le ha dejado el corazón roto.

"Ya no seré nieta más en esta vida. Mi árbol genealógico pierde hoy, para siempre, una de sus ramas y siento un dolor seco en el pecho que me hiere de una manera sorda y punzante", ha comenzado escribiendo Alba, que ha confesado que "odia" las despedidas. Sobre todo cuando se trata de alguien que ha marcado tanto su vida y que el próximo mes de junio hubiera sido protagonista de un día muy especial al haber cumplido un siglo de vida, unas velas que deja sin soplar: "No has querido llegar a los 100", ha dicho.

Este adiós va a marcar todos los 24 de marzo de ahora en adelante, un día que, casualidades del destino, ya tenía muy presente en su vida y que ahora tendrá "tinta de melancolía" pues, según ha desvelado, "por carambolas del destino, despido a una abuela, recordando el día que fue el cumpleaños de la otra".

Alba Carrillo ha compartido la noticia de la muerte de su abuela, madre de Lucía Pariente. Gtres

El cariño, además del dolor, está presente en toda la publicación, en la que la colaboradora de Ya son las ocho ha plasmado cómo era su abuela, una mujer a la que va a seguir teniendo muy presente. "Pienso hablar contigo, Eloisa, como hago con mis otros abuelos y sé que me vas a cuidar porque los abuelos abrazan siempre aunque no estén. Tus comidas, tu ilusión por volver a trotar por tu Almería natal, la canción de las gaviotas, el dolor inhumano ante la pérdida de un hijo adolescente pero las ganas de vivir y el no salir de casa sin las uñas pintadas y bien 'maqueada', esas cosas me dejas, junto con miles de recuerdos y tu impronta en la mitad de mis genes", se puede leer en la carta.

Para terminar, Alba Carrillo ha hecho una profunda reflexión sobre la vida. "Creo que hay gente que no sabe a dónde va porque no valora de dónde viene. Mis abuelos han sido de los mayores tesoros que me ha dado la vida. He tenido la suerte de tenerlos muy diversos, que me han aportado cosas maravillosas y todos buenísimos".

Por todo eso, y pese al dolor de estos momentos, la madrileña se siente una "suertuda". "Gracias a la vida por todo lo que he vivido y que nadie me podrá quitar. Te quiero, abuela Eloisa. Abrazo con mi alma tu suave piel que no olvidaré", ha terminado.

