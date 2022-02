Alba Carrillo estalla en 'Ya es mediodía': "No respetáis mi opinión, el negacionismo es vergonzoso"

Alba Carillo se ha convertido en una de las más firmes defensoras de Rocío Carrasco en Mediaset, incluso en aquellos programas menos afines a la hija de Rocío Jurado. La colaboradora de Ya es mediodía mostró su enfado este martes al opinar sobre la bochornosa llamada de José Antonio, marido de Gloria Mohedano, al programa Montealto.

El tío de Rocío Carrasco cuestionó la sentencia que condenaba a Rocío Flores por maltrato continuado a su madre, algo que Alba Carrillo califica como "vergonzoso". "Lo que se debería afear es lo que dijo y no decir que llamó a un clima hostil. Pues no hijo, sigue con las cuentas, José Antonio", espetó la colaboradora después de que Gloria Camila se quejara de que nadie en el plató "ayudara" al aludido.

Miguel Ángel Nicolás recalcaba entonces que el ambiente del programa era "hostil" para José Antonio, algo que Carrillo negó. "Lo que pasa es que dijo una cantidad de sandeces que, llamara quien llamara, le deberían afear ese comportamiento", aseveró la exmodelo.

Brevísima Alba Carrillo sobre el libretas: “la verdadera pandemia es el negacionismo de la violencia de género” pic.twitter.com/WiWzYU83D6 — Señor del antifaz🔻🏳️‍🌈 (@MenervaPiquero) February 15, 2022

"Lo que dijo este señor era de risa, yo me reí por no llorar", proseguía Alba. "Lo que sí que es una pandemia es este negacionismo del maltrato, que me parece vergonzoso, y más por parte de tu familia. Cuando una persona tiene un problema, los terapeutas suelen decir 'céntrate en tu familia, utilízales de red de apoyo' y que sea tu propia familia la que te haga esto con una insensibilidad brutal...", expuso.

La colaboradora, con su humor ácido habitual, cuestionó la capacidad de José Antonio para ejercer como portavoz de la familia Mohedano. "A mí me preocupa que este sea el portavoz de la familia. Si este es el más inteligente de toda la familia, yo entiendo a Rocío Carrasco, yo hubiese dado carpetazo antes".

Sonsoles Ónega intervenía en ese momento para frenar a Alba. "No hagamos alusiones personales a las cualidades de cada uno. No queremos que pierdas la razón por decir estas cosas".

"No pierdo la razón, es que si no han tenido posibilidades de estudiar los hijos de Rocío Jurado entonces la gente de la calle que tiene problemas económicos, a ver qué futuro les espera", espetaba la hija de Lucía Pariente.

"Pero que no es el debate, por favor", clamó la presentadora después de que Carillo discutiera con Marta López sobre la importancia de la educación. La colaboradora evidenciaba entonces su molestia con un "bueno, pues nada".

"Ya se ha enfadado", decía la presentadora. "Pues sí, me enfado porque es todos contra mí. Yo puedo tener otra opinión", espetaba Alba. "¿Y quién te ha dicho que no la tengas?", preguntó Miguel Ángel Nicolás, mientras que Marta López apostillaba que respetan su postura. "No, no la respetáis, me decís 'no digas esto'. Pero a este señor se le deja decir eso. Que eso es una pandemia, el negacionismo ante la violencia de las mujeres. Esto es vergonzoso y a mí me afeáis que diga que cojan un libro", sentenció.

