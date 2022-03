Tres meses sin Carlos Marín: el duro mensaje de su madre a Il Divo, una misa "pospuesta" y una incógnita

La muerte de Carlos Marín, vocalista de Il Divo, conmocionó al mundo de la música el 19 de diciembre de 2021. Sobre todo, a quienes lo conocieron y formaron parte de su trayectoria.

Aquellos que eran su núcleo duro, ése al que él -la persona, no el famoso-, siempre acudía: su familia y amigos.

Este 19 de marzo de 2022 se cumplen tres meses de su partida. El barítono, que falleció a los 53 años tras varios días ingresado en un hospital de Inglaterra, fue incinerado en la más estricta intimidad en el cementerio madrileño de La Almudena.

Horas antes, se celebró su velatorio en el tanatorio de San Isidro, donde se pudo ver a su familia destrozada y a su entorno más cercano, en shock. La madre del malogrado cantante, Magdalena Menchero, incluso, tuvo que ser atendida por los médicos. La exmujer de Marín, Geraldine Larrosa (43), también se mostró deshecha y sin poder creerse lo acontecido.

En la actualidad, tres meses después, su huella sigue resonando en los medios de comunicación. Recogen firmas para que se ponga su nombre a una calle de Madrid, y el grupo que lo llevó a la fama internacional, Il Divo, lo ha homenajeado en su vuelta a los escenarios tras su muerte.

No obstante, hace unos días la exmujer del cantante, Geraldine, lanzó un reproche velado al grupo musical. "No hablo con ellos porque están liados, y yo estoy en mi mundo también. No tengo comunicación con ellos, pero bueno...", sostuvo. Ahora bien, ¿la relación de los músicos y Geraldine ha cambiado tras la muerte de Marín? ¿Tiene comunicación Il Divo con la familia del cantante, con su madre y hermana?

EL ESPAÑOL ha intentado obtener respuestas a estas cuestiones. Por un lado, una fuente de total solvencia sostiene a este medio que la relación del grupo Il Divo con la exmujer de Carlos Marín, la también cantante Geraldine Larrosa, es "inexistente". Explica la persona consultada que Marín era la "amalgama", el punto de unión, y una vez fallecido todo cambió.

Cada cual siguió con sus vidas, si bien se puntualiza que Geraldine no acostumbraba a tratar con el grupo musical porque apenas asistía a sus conciertos. En lo que respecta a la relación de Il Divo con la madre y la hermana de Carlos Martín, se argumenta lo mismo, pero con un matiz: el dolor de Magdalena Menchero, la madre de Carlos, ante la ausencia de Il Divo tras la muerte de su hijo.

El grupo no se desplazó a Madrid tras la repatriación del cuerpo de Marín para darle el último adiós. No hizo acto de presencia ninguno de sus miembros.

Según ha podido comprobar este periódico, tal ha sido el dolor de Magdalena Menchero al respecto que aprovechó hace unos días, el pasado febrero, su cuenta de Facebook para plasmar su parecer al tiempo que respondía a un seguidor de su hijo: "(...) Cada día le echo de menos. Vuestras palabras me ayudan en mi dolor. Saber que tanta gente le quería. Me queda la pena que los del grupo ni siquiera fueron a verle al hospital".

Añadió Menchero: "Ni siquiera un mensaje de condolencia. Mi hijo no hubiera hecho eso. No creo que estén tranquilos. Lo que hablaron fue solo por quedar bien". Una suerte de reproche emitida, se entiende, desde el dolor.

Un mensaje duro y contundente que, tras un rastreo, este periódico cree que ha sido eliminado, pero captado a tiempo por un seguidor. En otro orden de cosas, EL ESPAÑOL ha podido conocer que en la actualidad existen muchas ideas en torno al nombre del malogrado barítono, y en pos de que su legado no caiga en el olvido.

Además de la calle con su nombre, la creación de una fundación para patrimonializar su memoria y un busto, este periódico ha podido conocer que el próximo 8 de abril, viernes, a las 19:15 horas de la tarde, se iba a celebrar una misa funeral en su memoria en la cripta del cementerio de La Almudena. De hecho, se explica como detalle que la familia quiso que se escuchara ese día el Ave María cantado por Carlos en una película que rodó en México.

No obstante, la misa funeral ha sido "pospuesta" sin fecha por parte de la familia. Y es que, tal y como se sostiene en conversación telefónica, se pretende "colocar una lápida" para Carlos Marín, incinerado y descansando en la actualidad junto a su padre. Por tanto, todo queda en stand by, y los planes en su memoria, en una incógnita sin resolver.

Las dolorosas palabras de Geraldine

Desde la muerte del cantante, Geraldine Larrosa, conocida en el mundo artístico como Innocence, se ha enfrentado a un triste duelo del que no podrá reponerse jamás, pero que, sin embargo, está intentado sobrellevar. Así lo demostró hace unos días en sus redes sociales.

"Poco a poco volviendo a mi vida nueva con fuerza. Mi tristeza estará siempre y seguiré brillando con mi mentor, amor y compañero de mi vida. Siempre, para siempre", posteó Geraldine Larrosa el pasado 2 de marzo de 2022, junto a una imagen suya, colgada en sus stories de Instagram. Para finalizar el mensaje, le dedicó un "Te quiero" a Carlos Marín, haciendo mención a su cuenta oficial.

Para Geraldine Larrosa, la enfermedad del vocalista y su posterior fallecimiento ha sido más que trágico. Tal y como pudo saber EL ESPAÑOL, fue ella una de las personas que permaneció al lado del cantante en sus horas más críticas. Y es que si bien llevaban 12 años separados, de acuerdo con la información que manejaba este periódico, tenían muy buena sintonía.

Innocence y Carlos Marín mantuvieron una relación sentimental de 17 años, de los cuales siete estuvieron casados. Sin embargo, su matrimonio acabó en divorcio porque, según comentó el cantante en alguna ocasión, eran tan amigos "que lo mejor era seguir siendo eso".

Geraldine Larrosa y Carlos Marín se dieron su último abrazo antes de que el vocalista se marchara a la capital británica para iniciar una gira con Il Divo que, por desgracia, no pudo terminar. "Cuando fue a Londres le abracé y empecé a llorar en sus brazos y me dijo: '¡Pero Gerarda! ¿Por qué lloras? ¡Si vuelvo el 23 de diciembre!' Le dije que no sabía porqué Quizás mi intuición del futuro me avisaba de esta tragedia. Nos abrazamos y se fue con su maleta de siempre y su jersey encima de los hombros", expresó la cantante, quien se ha propuesto retomar su rutina.

