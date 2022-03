Desvelamos el desconocido trabajo de Hugo Fuertes, el novio de Antonio Rossi 18 años más joven que él

Sucedió en Roma. El periodista Antonio Rossi (42 años) y su novio, Hugo Fuertes (24), hacían oficial su relación el pasado mes de noviembre desde la ciudad eterna con una imagen en sus respectivas redes sociales que no dejaba lugar a dudas. Un apasionado beso en el corazón de las siete colinas confirmaba que el comunicador sevillano estaba enamorado.

Pero ¿quién era él? Hasta este momento, los medios de comunicación han hecho un perfil específico -aunque algo escueto- sobre Hugo Fuertes, que tiene 18 años menos que Antonio Rossi, y que es bailarín y modelo. No obstante, EL ESPAÑOL conoce que, además de las labores anteriormente citadas, Fuertes tiene otra fuente de ingresos, quizá la que podría ser su puerta de futuro.

El joven, que según Outdoor estudia Organización de Eventos de Lujo, ya está realizando sus primeras prácticas y lo hace en una empresa amiga. Hugo Fuertes forma parte del equipo de producción de eventos de Kibo Media Comunicación, la agencia capitaneada por Cristina Tárrega (54), compañera de Antonio Rossi desde hace años en la productora de El programa de Ana Rosa.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de H U G O F U E R T E S (@hugo_fuertes)

Tal y como consta en la página web de la agencia, Kibo Media Comunicación "ofrece servicios integrales para dar respuesta a todas las necesidades de nuestros clientes: Eventos, Relaciones Públicas, Prensa, Marketing, Consultoría y Social Media". "Somos un equipo de comunicación", prosigue, "especializado en todos los sectores. Nuestros clientes confían en Kibo Media para acrecentar su posicionamiento, para difundir su producto y para expandir su marca. En definitiva, para mejorar sus resultados. Porque sabemos que tu tiempo es oro: Bienvenido a Kibo Media".

Este pasado lunes, 14 de marzo, se celebraba en la plaza de toros de Las Ventas, en Madrid, la gran gala en la que se presentaba el cartel de la Feria de San Isidro 2022, uno de las más relevantes de España en el universo taurino. Entre los organizadores se encontraba Hugo Fuertes, que superó con creces la prueba de lidiar con las personalidades invitadas al evento y los medios de comunicación convocados para cubrirlo.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de H U G O F U E R T E S (@hugo_fuertes)

"Esta tarde tenemos un evento. Hoy termino bastante tarde, creo. Día ocupadito", expresaba el modelo en unos stories de sus redes sociales. Horas más tardes y, tras haber dado salida a momentos como la llegada de Isabel Díaz Ayuso (43) o Victoria Federica (21), Fuertes subía otra serie de historias para hacer una pequeña crónica de cómo había transcurrido todo.

"Acabo de llegar a mi casa. Ya en la cama, después de unas cuantas horas a la intemperie, porque he estado en la calle, con un viento, un frío y una lluvia de flipar... ¡De flipar! Desde las cuatro y media de la tarde hasta las once y media de la noche. Y, nada, el evento ha ido bien, mal, arriba, abajo... Muchas cosas. No he podido entrenar hoy. No me ha dado tiempo. Bona nit", comentaba ante sus 13.600 seguidores de Instagram.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de H U G O F U E R T E S (@hugo_fuertes)

Antonio Rossi es uno de los periodistas más respetados de los programas del corazón y los realities de Telecinco. Hasta la fecha, y ya lleva casi dos décadas como profesional de la información y cara visible en la pequeña pantalla, no se le había conocido pareja.

Sin embargo, el comunicador ha optado por dar naturalidad a su vida personal y no se priva en absoluto de compartir románticos momentos junto a Hugo Fuertes, su razón de amor.

Además de Roma, con su novio también ha viajado a Nueva York, Nápoles, Sevilla y juntos han explorado los restaurantes y locales más exclusivos de los destinos que con sus periplos van descubriendo.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Antonio Rossi (@antoniorossi_oficial)

[Más información: Antonio Rossi, la cara que ha conquistado 'El Programa del Verano']

Sigue los temas que te interesan