Alba Díaz incumple las 'normas de buena conducta' de su voluntariado: el dossier que no ha respetado

Hace una semana, Alba Díaz (22 años) hizo un largo viaje de casi 6.000 kilómetros desde Madrid hasta Isla Mfangano, en Kenia. La hija de Vicky Martín Berrocal (48) y Manuel Díaz 'El Cordobés' (53) está colaborando como voluntaria con la Asociación Índigo en la región africana para ayudar a los niños más desfavorecidos y cubrir sus necesidades básicas del día a día.

El proyecto en el que está inmersa la influencer es un programa especial que trabaja para mejorar la vida de más de 80 niños edades comprendidas entre los 2 y los 12 años, huérfanos o vulnerables que viven al este del lago Victoria. Desde allí, Alba ha compartido decenas de fotografías y vídeos en sus redes sociales para dar visibilidad a la labor que se realiza en el territorio y para anunciar que ella pasará un mes en la zona ayudando en todo lo que esté en su mano.

Gracias a las instantáneas que ha hecho públicas se puede comprobar su implicación con los menores, cómo les saca una sonrisa y comparte con ellos vivencias que nunca olvidará. Sin embargo, a partir de esas mismas imágenes también se ha podido ver a Alba con algún estilismo que incumpliría las normas de buena conducta que estipula la asociación, así como su constante actividad en las redes también podría constituir un comportamiento no adecuado que se contempla en un documento oficial de la ONG.

Alba Díaz posa en una de sus jornadas de voluntariado con un short vaquero, una prenda no muy apropiada en la zona. Redes sociales

Antes de poner rumbo a África y colaborar con la asociación, esta envía un dossier muy importante a las personas que quieren hacer un voluntariado. Se trata del "Manual del voluntario", un archivo de 31 páginas que todos los interesados en ayudar in situ han de leerse con exquisita atención.

Este medio ha tenido acceso a dicho documento donde se especifican los "los principales errores que se cometen durante un voluntariado, especialmente aquellos que afectan a la ONG y a la comunidad". Concretamente, la asociación enumera seis conductas que no deben llevarse a cabo a lo largo del periodo de ayuda y de convivencia con los niños: "Personas con comentarios y comportamientos racistas. Personas con una implicación casi nula pero absolutamente obsesionadas con mostrar una cara solidaria y altruista en Facebook o Instagram. Personas reclamando comer carne tres veces a la semana, aunque los niños con los que colaboran no puedan hacerlo ni una. Hombres machistas colaborando en un proyecto de empoderamiento de la mujer. Personas molestas porque han traído material y regalos que no se van a utilizar durante su estancia. Chicas vistiendo mini shorts y escote en una isla con fuertes creencias religiosas y ciertas normas de conducta menos permisivas que las occidentales".

Alba podría estar incumpliendo el último punto, pues, tal y como muestra en sus redes sociales, sí que viste shorts vaqueros durante su voluntariado, mientras sus compañeras lucen mallas que cubren la rodilla. Este hecho podría considerarse un "error", según lo que indica la lista de normas de la ONG. También es cierto, que en la gran mayoría de sus apariciones, la joven aparece con leggings largos para las labores del día a día.

La 'influencer' está mostrando en las redes sociales su día a día en lsla Mfangano. Redes sociales

Por otro lado, en el mismo dossier existe un decálogo con los 10 errores que no debes cometer durante el voluntariado, y precisamente el octavo punto hace referencia al auge de la era virtual y el boom del mundo influencer, algo que afecta directamente a la hija de Vicky Martín Berrocal. Según lo que se redacta en el documento: "Debes evitar vivir tu voluntariado a través de las redes sociales. No pierdas de vista por qué has decidido hacer un voluntariado. ¿Realmente quieres colaborar y aportar tu granito de arena o tu principal motivación es encontrar refuerzo social y que te digan la persona tan buena, maravillosa y solidaria que eres?".

No obstante, en el mismo apartado, los responsables de la asociación matizan su visión, pues dar visibilidad a su trabajo siempre repercute también positivamente: "No significa que no debas usar para nada las RRSS, de hecho a nosotros nos ayuda la difusión del proyecto. Tan solo te invitamos a reflexionar sobre tu orden de prioridades durante el voluntariado".

Es por todo ello que la asociación hace mucho hincapié en la lectura exhaustiva del manual del voluntario antes de tomar la decisión de colaborar en el importante proyecto. Con esta lista de normas, la ONG no pretende imponer, sino concienciar, algo en lo que sí se ha mostrado implicada Alba Díaz, a pesar de los errores que haya podido cometer en sus primeros días.

