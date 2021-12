Úrsula Corberó, tras el proyecto que cambió su vida: su meteórico ascenso y exclusivos contratos

Tokio cambió la vida de Úrsula Corberó (32 años). Para bien. Para siempre. Su mítico personaje de ladrona de élite con nombre de capital japonesa dio un giro en su trayectoria y propició su meteórico y repentino ascenso a nivel mundial. Desde 2017 todos saben quién es y donde quiera que vaya la catalana no pasa desapercibida.

Hoy, la actriz se despide de esta popular figura con la imprescindible careta de Dalí, pero no de todos los triunfos y beneficios que le ha generado. La casa de papel, que este viernes 3 de diciembre estrenará sus últimos cinco capítulos, pone fin a su exitoso recorrido.

"Ha sido una revolución un poquito difícil de gestionar, aunque también preciosa", reconoció hace poco más de dos años Úrsula Corberó, en una entrevista con Efe. Y es que gracias a la ficción, convertida en la serie española más popular del mundo, la intérprete ha conseguido la fama fuera de nuestras de fronteras. Sobre todo, entre el público joven.

Úrsula Corberó en la presentación de los cinco últimos capítulos de 'La casa de papel'. Gtres

Con La casa de papel, Corberó también ha conseguido grandes galardones de la industria del entretenimiento. En 2017 recibió el premio MIM como Mejor Actriz Dramática y en 2018 el Premio Iris como Mejor interpretación femenina. En 2020, además, obtuvo la nominación de Mejor interpretación femenina en miniserie o teleserie en los Premios Platino.

A raíz de la ficción, además, la novia de Chino Darín (32) ha conseguido nuevos proyectos. Algunos dentro de la industria televisiva y cinematográfica y otros relacionados con sectores que van más allá de la pequeña y gran pantalla, como la música. En 2018 participó en el videoclip Cuando Me Miras de C. Tangana (31) y este año se convirtió en la protagonista de One day, la exitosa colaboración de Dua Lipa (26), J. Balvin (36) y Bad Bunny (27). Este último, un proyecto dirigido por su novio en Buenos Aires, durante el confinamiento.

En los últimos cuatro años, la carrera de la intérprete de Tokio también se ha expandido al sector de la publicidad. Úrsula Corberó se ha convertido en el reclamo de reconocidas firmas. Ha colaborado con marcas como Maybelline, Calzedonia o Springfield. Además, en 2018 fue la imagen de la colección Fiorever de Bvlgari y en 2019 de las campañas de las tiendas Falabella. Un año más tarde colaboró con el diseñador francés Simon Porte Jacquemus y ahora es la embajadora de la marca de cosméticos japonesa Shiseido y colaboradora de la reciente propuesta de Loewe.

Estos últimos contratos no solo corresponden a su reconocimiento mundial por La casa de papel, sino también a su éxito en las redes sociales, donde suele darle visibilidad a las firmas con las que trabaja. En mayo de 2018, Úrsula Corberó se consagró como la española más seguida en Instagram, con más de cinco millones de seguidores. Hoy, aunque no ocupa la misma posición -fue destronada en 2020 por Ester Expósito (21)- suma 24 millones de followers, lo que desvela su meteórico ascenso e impresionante popularidad. La actriz catalana también ha aprovechado su fama y triunfo en la mencionada plataforma para mostrar su apoyo a causas sociales como Greenpeace.

Entre sus reconocimientos, también figura su segunda posición en la lista de las actrices españolas más sexys, elaborado por la revista Glamour en 2020 y en la que también destacan otras reconocidas intérpretes como Penélope Cruz (47) o Blanca Suárez (33). Pero la participación de Corberó en las publicaciones de moda, sector en el que se ha convertido en una referente, va más allá de populares ranking. La catalana ha sido portada de importantes publicaciones como Vogue, InStyle o The Laterals Magazine, de las que ha presumido en sus exitosas redes sociales.

Úrsula Corberó y Miguel Herrán en la 'premiere' de los últimos capítulos de 'La casa de papel'. Gtres

Fin de una etapa

Este martes 30 de noviembre, cuatro años después de su estreno y tras haber alcanzado un impresionante éxito en España y fuera de nuestras fronteras, los protagonistas de La casa de papel asistieron a la première de la última parte de la serie que pone fin a la etapa más importante y especial de Úrsula Corberó y gran parte de sus compañeros.

Su aparición era más que esperada y no defraudo. La actriz, rindiendo homenaje a su personaje, Tokio, lució un ajustadísimo vestido negro lleno de aberturas en el costado y un recogido a base de moños con dos caracolas sobre la frente. Corberó posó sola y junto a su compañero, Miguel Herrán (25), Río en la serie.

