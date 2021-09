Cristina, amiga de María Mendiola, tras darle el último adiós: "No esperaba un desenlace tan rápido"

Este pasado sábado 11 de septiembre fallecía la cantante María Mendiola, a los 69 años de edad, según informaba la cuenta oficial de Instagram del dúo musical: "Qué difícil se me hace publicar esto... Mi querida María, maravillosa artista, pero para mí por encima de todo... Mi amiga, nos ha dejado hoy. No me salen las palabras... Sólo puedo agradecer tanto amor cómo he recibido por su parte y decirle lo que tantas veces tuve la ocasión de decirle en vida: te quiero".

La cantante del mítico dúo Baccara representó a España en Eurovisión en 1978 y alcanzó la fama en los años 70 junto a su compañera -y más tarde enemiga irreconciliable- Mayte Mateos, con quien formaba el dúo Baccara, llegando a copar las listas de éxitos de la época. La bailarina y fundadora del dúo alcanzó gran repercusión con canciones como Yes Sir, I Can Boogie -un tema que llegó al número uno absoluto en las listas de éxitos británicas, y que vendió cerca de 25 millones de copias-, Sorry I'm Lady, o Voulez Vous, entre muchas otras.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de BACCARA (@baccaraoficial)

Este domingo se ha llevado a cabo el entierro de la artista, y han sido muchos los familiares que se han pasado por allí para darle el último adiós a la artista. También ha asistido Cristina Sevilla, compañera y amiga de la fallecida, a quien se la ha visto muy afectada. Dolida con el fallecimiento de su amiga, Sevilla no se ha separado en ningún momento del hijo y la nieta de Mendiola. Los familiares se han mostrado muy agradecidos con todos los seres queridos que han acudido hasta allí para mostrar sus condolencias.

Tras el último adiós, Cristina Sevilla ha atendido a los medios de comunicación allí congregados: "Ha sido muy rápido. Estaba malita, pero no nos esperábamos que el desenlace fuera tan rápido. Estoy aquí con su nieta y ha sido lo mejor que podíamos hacer: venir aquí a despedirla. Yo tuve la gran suerte de despedirme de ella el martes, la vi consciente y eso es lo que me voy a llevar. Tener su cariño. De ella destaco su personalidad ante todo, su buen humor, todas las anécdotas que hemos vivido".

Cristina Sevilla atendiendo a los medios de comunicación este domingo. Europa Press

Y añade: "Lo familiar que fue, lo protectora de sus amigos y de su gente. La quería todo el mundo, no hay nadie que no la quisiera. La adoraba todo el mundo. Su arte traspasó fronteras, en Rusia era una leyenda. Ha hecho conciertos por todos los rincones, por todo el mundo. Siempre va a estar en nuestros corazones personalmente, pero a nivel de proyección... su música va a perdurar siempre".

El éxito de Baccara

María Mendiola y Mayte Mateos en una imagen de 1970. Gtres

Cabe recordar en este punto que el dúo Baccara -compuesto en sus inicios por María Mendiola y Mayte Mateos- está en el libro Guinness de los récords por ser el dúo femenino con más discos vendidos de la historia. Fue el primer grupo español en colocar un single en lo más alto de las listas de ventas de Inglaterra, Alemania, Rusia o Finlandia. Su primer éxito es la séptima canción más vendida de la historia. Cuenta su biografía que debutaron en 1976 en un pub de Zaragoza con el nombre de Venus pero que las despidieron por ser 'demasiado' elegantes. Así nació Baccara, nombre que hace referencia a una variedad de rosa color rojo oscuro de tallo largo, y con su primer single Yes Sir, I Can Boogie triunfaron sin cuartel. En 1981, tan solo cuatro años de que Baccara floreciera, emprendieron caminos separados. Habían roto para siempre. Jamás volvieron a hablarse. En la última etapa de Baccara, Mendiola unió su talento al de Cristina Sevilla.

[Más información: 40 años de éxito y 35 de enemistad: el caso insólito del dúo Baccara]

Sigue los temas que te interesan