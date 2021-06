Juan del Val desvela cómo se encuentra Nuria Roca tras su ingreso hospitalario

Hace unos días, Nuria Roca (49 años) preocupaba a todos sus seguidores de Instagram tras confesar por la red social que había sido ingresada por una infección, pero lo cierto es que, a las pocas horas, comunicaba su alta hospitalaria con mucha alegría y con ganas de volver a la normalidad.

En las últimas horas, Juan del Val (50) ha contado cómo está su mujer después del susto que tuvo: "Estuvo solo un día hospitalizada. Mucha acumulación de trabajo, pero ella ya está trabajando y me voy a cenar ahora con ella. Está completamente recuperada, era cansancio y se ha recuperado rapidísimo".

Juan y Nuria son una de las parejas más longevas del panorama mediático y por más que pasen los años siguen estando igual de enamorados que el primer día: "Cuando la veo siento admiración, siempre la he admirado y después de tantos años la sigo admirando y quizás ahora más".

Juan del Val y Nuria Roca en una imagen de archivo. Gtres

En cuanto a cuál es el secreto para durar tantos años, el escritor desvela lo que sigue: "No lo sé, me da un poco de rubor, somos de las más duraderas. A lo mejor es la admiración. Y nos reímos juntos, es lo mejor que le puede pasar a una pareja. No me considero nadie para dar consejos a nadie".

Juan también ha querido hablar, además, sobre cómo ve a Tamara Falcó (39) después de los rumores que ha habido de una posible infidelidad por parte de Íñigo Onieva (31): "Yo estoy con ella en el programa y está feliz, estas cosas, no tengo ni idea. Las horas que paso con ella no he oído comentar nada de esto". Y es que, cabe recordar que la marquesa de Griñón tiene una relación muy buena tanto con él, como con su mujer, Nuria Roca.

Así anunció Nuria su ingreso

La presentadora daba a conocer la noticia de su ingreso hospitalario tres días después de haber compartido con sus seguidores que se recuperaba de un problema de salud que le había desencadenado fiebres altas y que la había obligado a permanecer en cama. "Hoy ya he podido funcionar un poco y mañana como una rosa. ¡Qué sabio es el cuerpo! Un poquitito de filtro y a cuidarse", comentaba el pasado miércoles junto a una imagen en la que posaba desde el coche y muy sonriente.

Un día después, incluso, asistía como todos los jueves al plató de El Hormiguero, donde mostraba su mejor actitud mientras intercambiaba risas con todo el equipo. Entonces parecía que su problema de salud había sido momentáneo y que ya se encontraba inmersa en la rutina. Sin embargo, nada más lejos de la realidad. Dos días después de su última aparición televisiva, Nuria Roca explicaba que se ausentaría de sus próximos compromisos porque debía guardar descanso durante un período de tiempo. "No es grave, un poco de reposo, seguir la pautas médicas y en un par de días a full", escribía la presentadora que ahora se recuperaba desde su domicilio con muy buen ánimo y rodeada del cariño de su entorno.

