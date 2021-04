La discreta vida de Luis Medina, hijo de Naty Abascal y nuevo marqués de Villalba

Luis Medina (40 años) está a punto de estrenar su condición de marqués de Villalba. A falta de la publicación en el BOE, tras haber realizado los trámites correspondientes, el menor de los dos hijos de Naty Abascal (78) recibirá este tratamiento después de que su hermano Rafa (42), quien heredó realmente el título nobiliario, haya decidido cedérselo.

Aunque para él contar con una distinción como esta no era algo capital en la vida, sí es cierto que era una espina que tenía clavada. Cuando falleció su abuela, María Victoria Eugenia Fernández de Córdoba, duquesa de Medinaceli, en 2013, dio por hecho que recibiría uno de los más de 30 títulos nobiliarios que dejaba como legado. Pero el tiempo fue pasando y ese momento nunca llegó. Él mismo lo explicó en una entrevista en ¡HOLA!, en 2018: "En vida de mi abuela, mi tío, el duque de Segorbe, me comentó la ilusión que tenía la abuela de que todos sus nietos llevaran un título y que habían pensado para mí el de conde de San Martín de Hoyos. Se firmó esa distribución. Pero pasó el tiempo, falleció mi abuela y me enteré de que mi tío nunca movió ese documento".

Ahora, poco después de que ese mismo tío haya dejado fuera de la Fundación Casa Ducal de Medinaceli a algunos miembros de la familia, Rafa ha querido tener este detalle con un Luis que, como asegura su círculo íntimo, es consciente de que tan solo se trata de algo testimonial que no tiene importancia de puertas para afuera. Aún así, el duque de Feria, cede ese tratamiento que heredó al mismo tiempo que ese ducado, en 2002, cuando murió su padre.

Luis Medina paseando a su perro con 'look casual' en Madrid, donde reside. Gtres.

A la espera de que se ratifique su nombramiento -para lo que el Rey Felipe VI (53) tiene que firmar-, Luis continúa con su vida tranquila. Con las rutinas sencillas alejadas de un foco mediático que no le entusiasma. Discreto, ha sido fotografiado en Madrid sacando a pasear a su perro, Monty -adoptado el pasado mes de diciembre y a quien ha dedicado las últimas publicaciones de su Instagram-, y con un look casual muy alejado de la sofisticación de los trajes que se le ha visto lucir en eventos formales.

El corazón de Luis

Él es, sin duda, uno de los llamados solteros de oro de España. Si bien es cierto que en los últimos tiempos se le ha relacionado sentimentalmente con Isabel Mateos (25), la mujer que saltó a la fama en 2014 por su amistad con El pequeño Nicolás (27), a quien defendió en los platós de televisión, él ni confirma ni desmiente. Hace unas semanas era fotografiado junto a ella, en un grupo en el que había más amigos, y las miradas que se dedicaron llevaron a extender el rumor de que podrían ser algo más que conocidos.

Luis Medina junto a Alejandra Rojas en una imagen de 2005. Gtres.

Al hijo de Naty no le gusta hablar de sus romances, pero por su corazón han pasado nombres muy reconocibles en el mundo del papel cuché. Entre ellas, Alejandra Rojas (39), con quien mantuvo una relación sentimental que se terminó en 2008, pero a quien le une una gran amistad a pesar de que la historia de amor llegase a su fin. También Tamara Falcó (39), con quien las informaciones sobre su noviazgo comenzaban a principios de 2010. Sin olvidar a Amanda Hearst (37), con quien compartió, aproximadamente, un año de su vida.

