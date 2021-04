El peligroso discurso de Tamara Falcó sobre AstraZeneca: "No quiero vacunarme con esa"

Tamara Falcó ha vuelto a ser objeto de polémica por sus opiniones sobre las vacunas en El hormiguero. La hija de Isabel Presyler ya generó indignación la pasada semana al asegurar que no se pondría ni la vacuna Sputnik V ni la de AstraZeneca, ya que prefiere la de Pfizer.

Este jueves, durante la tertulia del programa, Falcó mantuvo su postura a pesar de las críticas. La marquesa de Griñón mantuvo intacto su discurso, asegurando que "no me quiero vacunar con esa porque quiero que me aseguren que la vacuna que me van a poner es muy segura y, por ahora, Pzifer es la que está dando mejores resultados".

"¿Y si te dijeran: 'Hola Tamara, te vamos a poner AstraZeneca'?", le insistió Pablo Motos, pero Tamara fue clara: "Pues les diría: 'Ciao, pescao'. No me quiero vacunar con AstraZeneca, prefiero que sigan llegando dosis y esperar un poquito más. Es también mi libertad".

Nuria Roca, presenté en la mesa, le reprochó esta opinión ya que "con ese tipo de decisiones también ponemos en riesgo la vida de otras personas. Si no aprovechamos las vacunas que tenemos y no creamos una sociedad protegida vamos a acabar contagiando a gente que se va a poner muy mala y que se va a morir”.

Qué peligro que se den este tipo de discursos en un programa con millones de espectadores. Menos mal que estaba Doña Nuria Roca para cortarlo a tiempo y arrojar un poquito de coherencia al asunto (como siempre).



Sin embargo, Falcó continuó defendiendo su postura y preguntó a sus compañeros qué pasaría si fuese ella esa "persona que se muere de un trombo". La respuesta de Roca fue muy aplaudida a través de las redes sociales: "¿Y sales a la calle y te cae una maceta? Hay riesgos en la vida y en una situación tan complicada, podemos asumir un mínimo riesgo para que la gente pueda seguir funcionando".

Cristina Pardo, que también se encontraba en el plató, comparó esta situación con los riesgos existentes en los medicamentos habituales: "Probablemente, si cogiéramos los prospectos de todos los que nos hemos tomado a lo largo de nuestra vida veríamos que hemos asumido riesgos".

Juan del Val quiso también dejar clara su opinión, totalmente contraria a la de Falcó: "Hay que vacunarse, de esto solo nos sacan las vacunas, y da igual la que sea. Yo a lo que le tengo miedo es al coronavirus".