La importancia de la vacunación en directo de Ana Rosa Quintana con AstraZeneca

Durante las últimas semanas, la vacuna de AstraZeneca ha dado mucho que hablar en los medios debido a que hay una probable conexión entre esta y los casos anómalos de trombosis. Algo que ha levantado dudas en los ciudadanos llevando a que algunos citados para su vacunación la hayan rechazado.

Y todo ello a pesar de que desde la Agencia Europea del Medicamento (EMA) se haya insistido esta semana en que, a pesar de los casos "muy raros" de trombos posiblemente asociados a este suero, los beneficios siguen superando ampliamente a los riesgos.

De ahí que la decisión de la presentadora Ana Rosa Quintana, de 65 años, de vacunarse en directo durante la emisión de El Programa de Ana Rosa con AstraZeneca cobre especial relevancia de cara a mandar un mensaje tranquilizador a la audiencia.

La periodista, que ya había aparecido en un vídeo promocional de la Comunidad de Madrid donde se animaba a los ciudadanos a vacunarse, ha acudido este viernes con chupa de cuero y la bufanda del Atlético de Madrid al Wanda Metropolitano.

"Yo no tengo ningún miedo, me parece que soy una afortunada. Es más difícil que te caiga un rayo a que te salga un trombo. Estoy muy feliz, la vacu na es la única solución", ha dicho la presentadora.

La presentadora solamente tuvo que hacer un minuto y medio de cola. Nada más. Ana Rosa se sentó en su silla dentro de las gradas rojiblancas, habló con la enfermera y, sin apenas darse cuenta, recibió su primera dosis: "¡Ya está! ¡Si no me he enterado!".

"Lo más importante es vacunarse, todo el mundo tiene que vacunarse, es el único modo para salir adelante, que nos den vacunas por favor", insistía.

.@anarosaq llega al Wanda Metropolitano para recibir la vacuna de AstraZeneca: "No tengo ningún miedo. Me parece que soy una afortunada" #AR16A > https://t.co/ihCqUkHoc6 pic.twitter.com/O5cQWvnDXl — Telecinco (@telecincoes) April 16, 2021

La vacunación en directo de Quintana llega tan sólo unos días después del necesario y aplaudido mensaje de José Coronado sobre la vacunación durante una conexión con el Canal 24 Horas.

"Si me tengo que fiar de las últimas informaciones, te diré que tengo menos miedo porque la vacuna de AstraZeneca les a que está demostrado que menos efectos secundarios tiene. Cualquier otra produce más efectos secundarios. Y luego, todas las vacunas producen efectos. Está claro que hay que ponérsela", explicaba a la reportera de Canal 24 Horas.

"Sois vosotros - los medios de comunicación- los que tenéis que animar y que la gente deje de andar con rumores y que nos fiemos de nuestra Sanidad que es de las mejores del mundo. Se está haciendo cómo se puede, hay improvisaciones, pero es lo lógico. Por supuesto que tenemos que vacunarnos todos", añadía.