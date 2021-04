El pequeño Nicolás, aterrorizado tras la brutal paliza que sufrió: "Tengo miedo de ir solo por la calle"

Francisco Nicolás Gómez Iglesias (26 años) ha reaparecido desde que sufrió, a principios del mes de marzo, una agresión en plena calle por parte de un grupo de jóvenes, al negarse tomarse una fotografía con ellos. El pequeño Nicolás, apodo que lo hizo conocido, reconoce vivir con miedo, temer salir a la calle solo desde entonces.

En su encuentro con la prensa, el joven ha hecho una clara petición a la prensa: discreción y, sobre todo, que se contrasten las informaciones que se dan sobre él. Intentando, en un principio, evitar las preguntas a la salida de un conocido restaurante de la capital, finalmente Francisco Nicolás ha contado cuál es la complicada situación que está viviendo en estos momentos. También ha aprovechado las cámaras para defender a su gran amigo, Froilán (22).

¿Qué le parece que Froilán se salte el confinamiento?

Eso lo sabéis vosotros. ¿Lo sabéis por qué?

Se fue a Marbella

¿Sabéis si se ha saltado el confinamiento? Igual se fue antes, ¿no? Los medios, a lo mejor, también tenéis que comprobarlo.

Francisco Nicolás en una imagen de archivo. Gtres

¿Desmiente que se haya saltado el confinamiento?

No desmiento, solo digo que hay que confirmar todo lo que salga, muchas veces hay información que no contrastamos, como lo que me pasa a mí, y tenemos que tratar con fake news. Que entiendo que existan, pero tenemos que intentar contrastar.

¿Hay un ataque injusto a la Casa Real?

No, pero mirad lo que estoy viviendo yo. Voy a cenar a un restaurante, intento pasar desapercibido, intento tener una vida tranquila y no puedo.

Entenderá que, quiera o no, siempre será un personaje conocido e interesa a la gente

Ya, ¿yo quise ser conocido? Estuve 40 días en una casa oculto.

¿Lo ha pasado mal?

Lo sigo pasando y os estoy escuchando a la prensa, estoy aquí, me podría haber metido en el taxi. No es que tenga maldad hacia la prensa ni ninguna animadversión, simplemente quiero estar tranquilo. Os agradezco a todos, sé que estáis trabajando, sé que estáis trabajando todos y es vuestro trabajo, pero estoy tranquilo.

¿Cómo tiene la nariz tras la pelea que sufrió?

Me duele, respiro mal, no estoy bien, tengo miedo. Tengo que tener gente que me acompañe a los sitios, evidentemente el círculo mediático no ayuda a que tenga una vida tranquila. Cuando te siguen personas por todos lados.

Francisco Nicolás, atemorizado tras la agresión: "Tengo miedo"

También es muy querido

¿Sí? Ojalá. Van a pasar siete años de todo esto, estoy ahora mismo respondiendo con tranquilidad, pero hay que entender que bueno, voy a hacer años y que llevo desde los 19 ó 20 años con todo esto.

Si usted hablara, ¿qué pasaría en este país?

Lo que yo quiero es vivir, no sobrevivir. Ahí me quedo.

Así sucedió la agresión

'El pequeño Nicolás' en un plató de Telecinco. Gtres

El pasado 7 de marzo, Francisco Nicolás estaba en el centro de Madrid. Todo comenzó cuando, en torno a las 22:40 horas salía de un conocido restaurante del Paseo de la Castellana y unos jóvenes se acercaron a pedirle una fotografía. Algo que le sucede a menudo, porque después de su primera detención en 2014 -por sus aventuras y desventuras con el poder y, posteriormente, por su participación en Gran Hermano VIP, en la edición de 2016- se hizo muy popular. Y es algo a lo que él siempre accede.

Sin embargo, en esta ocasión, las formas de sus seguidores no fueron las más adecuadas y el pequeño Nicolás se negó a tomarse una fotografía con ellos. Tal y como el joven declaró a Ok diario: "Me pidieron la foto de malas maneras, a gritos y empujones, cogiéndome del cuello. Y mira que me hago fotos al cabo del día con todo el que me la pide, pero ante su actitud agresiva me negué". Este fue el origen de la pelea que acabó con la nariz de Francisco fracturada. "Fui a coger un taxi y por detrás, me pegaron. Llamé al 112 y gravé parte de las lesiones para poder identificarlos", reveló.

Según su relato, una patrulla de la Policía Nacional circulaba por allí y, después de que uno de sus amigos les llamase y le explicase lo sucedido -mientras el Pequeño Nicolás sangraba abundantemente por la nariz tirado en el suelo- pudieron detener a los agresores, tres jóvenes de entre 20 y 21 años. "Se portaron de manera exquisita hasta que llegó el Samur", relató Francisco Nicolás. Los tres agresores supuestamente permanecieron detenidos en dependencias policiales a la espera de pasar a disposición judicial por un presunto delito de lesiones.

Ya en su domicilio, y muy "afectado" porque "no entiendo lo que ha pasado", Francisco intervenía telefónicamente en el programa Ya es mediodía, para narrar lo sucedido y desvelar que, pese a encontrarse "dolorido", con la "nariz fracturada" y "afectado mentalmente", se encontraba bien, aunque en "shock" porque no puede "entender lo que ha pasado".

[Más información: El pequeño Nicolás, víctima de una brutal paliza por parte de tres jóvenes]