El pequeño Nicolás, víctima de una brutal paliza por parte de tres jóvenes

Francisco Nicolás Gómez Iglesias (26), apodado el pequeño Nicolás, fue brutalmente agredido en la noche del domingo, 7 de marzo, en el centro de Madrid. Todo comenzó cuando, en torno a las 22.40 horas salía de un conocido restaurante del Paseo de la Castellana y unos jóvenes se acercaron a pedirle una fotografía. Algo que le sucede a menudo, porque después de su primera detención en 2014 - por sus aventuras y desventuras con el poder y posteriormente por su participación en Gran Hermano VIP, en la edición de 2016 - se hizo muy popular. Y es algo a lo que él siempre accede.

Sin embargo, en esta ocasión, las formas de sus seguidores no fueron las más adecuadas y el pequeño Nicolás se negó a sacarse una fotografía con ellos. Tal y como el joven ha declarado a Ok diario, "me pidieron la foto de malas maneras, a gritos y empujones, cogiéndome del cuello. Y mira que me hago fotos al cabo del día con todo el que me la pide, pero ante su actitud agresiva me negué". Este fue el origen de la pelea que acabó con la nariz de Francisco fracturada. "Fui a coger un taxi y por detrás, me pegaron. Llamé al 112 y gravé parte de las lesiones para poder identificarlos", ha revelado.

Francisco Nicolás en una foto en el plató de 'GH VIP', poco después de ser expulsado. Gtres.

Tal y como ha desvelado el protagonista de la historia, una patrulla de la Policía Nacional circulaba por allí y, después de que uno de sus amigos les llamase y le explicase lo sucedido - mientras el Pequeño Nicolás sangraba abundantemente por la nariz tirado en el suelo - pudieron detener a los agresores, tres jóvenes de entre 20 y 21 años. "Se portaron de manera exquisita hasta que llegó el Samur", ha relatado Francisco Nicolás. En estos momentos, los tres permanecerían detenidos en dependencias policiales a la espera de pasar a disposición judicial por un presunto delito de lesiones.

Ya en su domicilio, y muy "afectado" porque "no entiendo lo que ha pasado", Francisco intervenía telefónicamente este lunes, 8 de marzo, en Ya es mediodía, el programa presentado por Sonsoles Ónega (43), para narrar lo sucedido y desvelar que, pese a encontrarse "dolorido", con la "nariz fracturada" y "afectado mentalmente", se encuentra bien aunque en "shock" porque no puede "entender lo que ha pasado".

